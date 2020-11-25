نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر playstation 5 الجديد مواصفاته وسعره في السعودية والوطن العربي في المقال التالي

عمر شويل - جدة playstation 5 ، قامت شركة سوني اليابانية بالإعلان عن بلايستيشن 5 2020 جهاز الألعاب الجديد، الذي كان ينتظره الكثيرين من محبي ألعاب بلايستيشن 5 ، يمكنك الآن أن تقوم بالحجز المسبق للشراء خلال شهر نوفمبر الجاري عام 2020، ومن خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على مواصفات وسعر جهاز playstation 5 في السعودية والوطن العربي، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

مواصفات playstation 5

قد قامت شركة سوني اليابانية المتخصصة في إنتاج أجهزة الألعاب والأجهزة الإلكترونية بالإعلان عن مواصفات جهاز الألعاب playstation 5 في السابق وسوف نعرفكم على مواصفات الجهاز من خلال السطور القليلة القادمة والمواصفات كالأتي :

يأتي جهاز الألعاب بمعالج ثماني النواة من نوع AMD ZEN 2، تردد متغير بسرعة 3.5 جيجا هرتز .

يأتي جهاز playstation 5 بذاكرة عشوائية سعة 16 جيجا بايت .

بذاكرة عشوائية سعة 16 جيجا بايت . سعة التخزين الداخلي للجهاز تبلغ 825 جيجا بايت .

يأتي الجهاز بمعالج رسوم من نوع AMD Radeon RDNA، بقوة 10.3 تيرافلوس الخاص بتشغيل الألعاب نوع 4K .

يأتي الجهاز برامات 16 جيجا بايت من نوع GDDR6،وتبلغ سرعتها 448 جيجا بايت في الثانية .

يدعم جهاز الألعاب playstation 5 تشغيل الفيديو بجودة ال 4K وبجودة ال 8K ثلاثية الأبعاد .

تشغيل الفيديو بجودة ال 4K وبجودة ال 8K ثلاثية الأبعاد . مساحة ال Hard Disk تبلغ 825 جيجا بايت .

النظام الصوتي في الجهاز يعمل بتقنية ثلاثية الأبعاد لتقديم تجربة لعب أفضل .

يأتي مع جهاز الألعاب جهاز تحكم واحد فقط، ويمكنك شراء جهاز تحكم أخر من المتجر بسعر 70 دولار أضافية على سعر الجهاز .

سعر جهاز ps5

سعر ps5 في السعودية للنسخة الرقمية 1839 ريال سعودي، ونسخة ال CD بسعر 2299 ريال سعودي .

للنسخة الرقمية 1839 ريال سعودي، ونسخة ال CD بسعر 2299 ريال سعودي . سعر الجهاز في الإمارات للنسخة الرقمية 1679 جرهم إماراتي، ونسخة ال CD بسعر 2099 درهم إماراتي .

سعر الجهاز في الكويت للنسخة الرقمية 133 دينار كويتي، ونسخة ال CD بسعر 166 دينار كويتي .

سعر PS5 في مصر للنسخة الرقمية 24000 جنيه مصري، ونسخة ال CD بسعر 19500 جنيه مصري .

للنسخة الرقمية 24000 جنيه مصري، ونسخة ال CD بسعر 19500 جنيه مصري . سعر الجهاز في البحرين للنسخة الرقمية 177 درهم بحريني، ونسخة ال CD بسعر 222 درهم بحريني .

سعر الجهاز في عمان للنسخة الرقمية 170 ريال عماني، ونسخة ال CD بسعر 215 ريال عماني .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم مواصفات جهاز الألعاب الجديد playstation 5 وسعره في السعودية والوطن العربي .