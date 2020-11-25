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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر playstation 5 الجديد مواصفاته وسعره في السعودية والوطن العربي في المقال التالي
عمر شويل - جدة playstation 5 ، قامت شركة سوني اليابانية بالإعلان عن بلايستيشن 5 2020 جهاز الألعاب الجديد، الذي كان ينتظره الكثيرين من محبي ألعاب بلايستيشن 5 ، يمكنك الآن أن تقوم بالحجز المسبق للشراء خلال شهر نوفمبر الجاري عام 2020، ومن خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على مواصفات وسعر جهاز playstation 5 في السعودية والوطن العربي، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .
مواصفات playstation 5
قد قامت شركة سوني اليابانية المتخصصة في إنتاج أجهزة الألعاب والأجهزة الإلكترونية بالإعلان عن مواصفات جهاز الألعاب playstation 5 في السابق وسوف نعرفكم على مواصفات الجهاز من خلال السطور القليلة القادمة والمواصفات كالأتي :
- يأتي جهاز الألعاب بمعالج ثماني النواة من نوع AMD ZEN 2، تردد متغير بسرعة 3.5 جيجا هرتز .
- يأتي جهاز playstation 5 بذاكرة عشوائية سعة 16 جيجا بايت .
- سعة التخزين الداخلي للجهاز تبلغ 825 جيجا بايت .
- يأتي الجهاز بمعالج رسوم من نوع AMD Radeon RDNA، بقوة 10.3 تيرافلوس الخاص بتشغيل الألعاب نوع 4K .
- يأتي الجهاز برامات 16 جيجا بايت من نوع GDDR6،وتبلغ سرعتها 448 جيجا بايت في الثانية .
- يدعم جهاز الألعاب playstation 5 تشغيل الفيديو بجودة ال 4K وبجودة ال 8K ثلاثية الأبعاد .
- مساحة ال Hard Disk تبلغ 825 جيجا بايت .
- النظام الصوتي في الجهاز يعمل بتقنية ثلاثية الأبعاد لتقديم تجربة لعب أفضل .
- يأتي مع جهاز الألعاب جهاز تحكم واحد فقط، ويمكنك شراء جهاز تحكم أخر من المتجر بسعر 70 دولار أضافية على سعر الجهاز .
سعر جهاز ps5
- سعر ps5 في السعودية للنسخة الرقمية 1839 ريال سعودي، ونسخة ال CD بسعر 2299 ريال سعودي .
- سعر الجهاز في الإمارات للنسخة الرقمية 1679 جرهم إماراتي، ونسخة ال CD بسعر 2099 درهم إماراتي .
- سعر الجهاز في الكويت للنسخة الرقمية 133 دينار كويتي، ونسخة ال CD بسعر 166 دينار كويتي .
- سعر PS5 في مصر للنسخة الرقمية 24000 جنيه مصري، ونسخة ال CD بسعر 19500 جنيه مصري .
- سعر الجهاز في البحرين للنسخة الرقمية 177 درهم بحريني، ونسخة ال CD بسعر 222 درهم بحريني .
- سعر الجهاز في عمان للنسخة الرقمية 170 ريال عماني، ونسخة ال CD بسعر 215 ريال عماني .
الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم مواصفات جهاز الألعاب الجديد playstation 5 وسعره في السعودية والوطن العربي .
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