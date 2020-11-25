نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات هاتف Samsung Galaxy A51 واهم مميزاته وسعره في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يأتي هاتف Samsung Galaxy A51 في الفئة المتوسطة ليكون أول هاتف من سامسونج حيث يأتي بشاشة من نوع Super AMOLED وتكون بشكل الثقب الجديد بنفس الشكل الموجود في هواتفها الرائدة وعالية الجودة مثل الـ Galaxy Note 10 مع كاميرات أفضل بفرق بسيط جداً من Samsung Galaxy A50, فسوف نتعرف متابعينا على مواصفات ومميزات وسعر هاتف Samsung Galaxy A51 في السعودية والدول العربية. مواصفات هاتف Samsung Galaxy A51 سوف نتعرف متابعينا على مواصفات هاتف Samsung Galaxy A51 كالتالي:- يدعم الهاتف الراديو الـ Fm كما يدعم الـ NFC. يأتي الهاتف بشريحتين من نوع Nano Sim. يدعم الهاتف شبكات الاتصال الجيل الثاني والجيل الثالث والجيل الرابع. يأتي الهاتف بأبعاد 158.5×73.6×7.9 ملم مع وزن يقدر بـ 172 جرام. تأتي شاشة الهاتف من نوع Super AMOLED بمساحة 6.5 إنش بجودة FHD+ بدقة 1080×2400 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 405 بكسل لكل إنش مع ثقب صغير جدا في المنتصف للكاميرا السلفي. تكون متانة وجودة التصنيع المستخدمة في الهاتف تأتي من البلاستيك. تأتي الذاكرة الصلبة للهاتف بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت. توجد نسخة أحدث ذاكرة صلبة 128 جيجا مع ذاكرة عشوائية أكبر بسعة 8 جيجا بايت. يدعم الهاتف تركيب كارت ميموري حتى سعة 1 تيرا بايت منفذ مخصص. يأتي الهاتف بمعالج من إنتاج شركة سامسونج من نوع Exynos 9611 بتكنولوجيا 10 نانو مع معالج رسومي من نوع Mali-G72 MP3 مع تقنية الـ Game Booster لتعزيز أداء الألعاب وأداء تجربة أفضل. يأتي الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 مع تصوير فيديو بجودة 4K بالسلفي. تأتي الكاميرا الخلفية للهاتف رباعية حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0 وتكون الكاميرا الأساسية للهاتف وتأتي الكاميرا الثانية للهاتف بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي الخاصة بالتصوير العريض الـ Ultra wide وتأتي الكاميرا الثالثة للهاتف بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الخاصة بالتصوير الماكرو وتأتي الكاميرا الرابعة للهاتف بدقة 5 ميجا بكسل وهي الخاصة بالعزل والبورتريه بفتحة عدسة F/2.2 مع فلاش خلفي من نوع ليد. يدعم الهاتف الميكروفون الإضافي الخاص بعزل الضوضاء والضجيج أثناء استخدام الهاتف بصفة عامة. يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K بدقة 2160 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية ويدعم أيضاً التصوير الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية ويدعم أيضاً الهاتف التصوير الـ Slow Motion والـ Super Slow Motion والـ Hyper Lapse . يأتي بلوتوث الهاتف بإصدار 5.0 كما يدعم خاصيتي الـ A2DP, LE . يدعم الهاتف الواي فاي بترددات الـ a/b/g/n/ac بالإضافة لدعمه إلى الـ Dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot . يدعم الهاتف تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS كما يدعم أنظمة الملاحة الأخرى مثل الـ A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS. يدعم الهاتف منفذ الـ USB يأتي من النوع الأحدث الـ Type C كما يدعم خاصية الـ OTG. الهاتف يدعم منفذ الـ 3.5 ملم الخاص بسماعات الاذن. يدعم الهاتف وسائل الأمان مستشعر البصمة ويأتي أسفل الشاشة. الهاتف يدعم المستشعرات الأخرى مثل التسارع والقرب البوصلة والجيروسكوب. تأتي بطارية الهاتف بسعة 4000 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 15 واط . يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 10.0 مع واجهة سامسونج الـ One UI 2. يتوفر من الهاتف اللون الأبيض واللون الأسود واللون الأزرق. مميزات هاتف Samsung Galaxy A51 سوف نتعرف على مميزات هاتف Samsung Galaxy A51 كالتالي:- يدعم منفذ Type C مع دعم الهاتف للشحن السريع.

يدعم الهاتف تشغيل شريحتين اتصال وكارت ميمورى بمساحة تصل الى 1 تيرا في وقت واحد.

لا يوجد أي بروز في الكاميرات الخلفية فقد تم تصميم المستطيل الأسود بهدف حماية الكاميرات.

تأتي شاشة الهاتف من نوع Super AMOLED بثقب صغير جدا للسيلفي بالمنتصف والشاشة تقدم أداء مذهل فهي تأتي بكثافة بكسلات أكثر من 400 بكسل لكل إنش بحواف تكاد تكون منعدمة .

تكون جودة الكاميرا الخلفية والامامية ممتازة في التصوير في إضاءة النهار.

الهاتف يدعم تصوير فيديوهات 4K بالكاميرا السلفي. سعر هاتف Samsung Galaxy A51 سوف نتعرف على سعر الهاتف كالتالي:- سعر الهاتف في مصر 4200 جنيه لنسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام, وحوالي 5000 لنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام.

سعر الجوال في السعودية 1049 ريال سعودي.

سعر الهاتف في الإمارات 949 درهم إماراتي.

سعر الهاتف في الكويت 77 دينار كويتي.

سعر الهاتف في قطر 974 ريال قطري.

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