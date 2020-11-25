نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن جواهر فرى فاير مجاناً عن طريق ID اللاعب والحصول على آلاف الجواهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن جواهر لعبة فري فاير مجانا هو أمر يهم عدد كبير من محبي وعشاق اللعبة، وإنه فيما يخص طريقة شحن جواهر فرى فاير مجانًا فسنقوم برصد كل ما يرتبط بها، إذ أنه يوجد عدد هائل من الأفراد الذين يعشقون هذه اللعبة، كما أنها قد قامت بتحقيق شهرة هائلة مؤخرًا، كذلك إن عمليات البحث تدور حول الطرق الحديثة لشحن جواهر فرى فاير حيث هناك العديد من الطرق المختلفة التي يستخدمها محترفي اللعبة لشحن الجواهر بالمجان.

طريقة شحن جواهر فرى فاير 2020 مجاناً

فيما بعد سنقدم بعرض الشرح باستفاضة عن هذه الطريقة، إذ نقم بالانتقال المتجر الخاص بجوجل بلاي المتواجد بجوالك، وحتى تقم بشحن جواهر فري فاير مجانًا، عليك أن تُحول المتجر لحساب أمريكي حتى تحصل على النقاط وتقم بتجميعها، إذ إن النقاط الخاصة بالتشغيل التي تقوم يحضرها تظهر حين تقم بعملية التحويل هذه، وبعد ذلك قم بحصر النقاط بواسطة التطبيقات التي تمنحك نقاط بكل عملية تنزيل، وعند دخولك على التثبيت، قم بإلغاء التثبيت، إذ يتم حساب ذلك نقاط، والعمل على حصر عدد هائل من النقاط، إذ تستطيعون الآن أن تشحنوا جواهر فرى فاير وتتعرفوا على طرق كثيرة خاصة بالشحن.

تستطيع أم تستبدل تلك النقاط برصيد جوجل بلاي، فتعد اللعبة التي تُسمى بفري فاير من الألعاب القوية والمعروفة، كما أنه يوجد عدد هائل يقومون بالسعي حتى يتعرفوا على الطريقة التي بواسطتها يقوموا بشحن فري فاير بصورة مجانية بالمجوهرات، وهذا عبر الانترنت كما يستطيعون أن يتعرفوا على الكثير من الطرق المتباينة والمتعلقة بشحن جواهر فرى فاير فهي تمنح اللاعب قوة.

تحويل المتجر الى أمريكي لشحن جواهر فرى فاير

ادخل على العلامة التي هي ثلاث نقاط التي توجد بأعلى الواجهة في المتجر الخاص بجوجل بلاي.

انتقل إلى “طرق الدفع”.

ثم انتقل على “إعدادات الدفع الأخرى”.

اختر العلامة الخاصة بجوجل كروم.

انتقل إلى علامة الثلاث شرط.

بعد ذلك انتقل الإعدادات.

قم بتعديل البلد لأمريكا بالحساب الخاص بالدفعات.

ثم أدخل العنوان وكذلك الوصف للعنوان الأمريكي.

وأخيرًا حفظ البيانات.

كيفية شحن جواهر فرى فاير free fire مجاناً

تلك الخطوات التالية هي المختصرة للتعرف على كيفية شحن جواهر فري فاير وكذلك بطريقة شرعية:

عليك أن تُحول الحساب الخاص بمتجر جوجل بلاي لحساب أمريكي.

قم بحصر النقاط بالتطبيق عن طريق تنزيل وتثبيت التطبيقات المتعلقة بأقوى العروض الظاهرة أمامك.

حول النقاط برصيد خاص ببطاقة المتجر.

قم بفتح العروض الخاصة بجواهر من فرى فاير.

احصل على الجواهر بواسطة الرصيد الخاص بك بجوجل بلاي.

شحن جواهر فري فاير مجاناً عن طريق ID

يقدم العديد من محترفي اللعبة ومقدمي الشروحات على قنوات اليوتيوب والمواقع التي تخدم لعبة فري فاير العديد من الجواهر بالمجان، وذلك عن طريق إرسال ID اللاعب والحصول على المئات من جواهر فري فاير بالمجان، يأتي هذا كأحد الخدمات الدعائية التي يقدمها مطوري هذه المواقع، ويمكنكم الآن التعرف على طريقة شحن جواهر فري فاير مجاناً، كما يمكن البحث عن المواقع وهذه القنوات من خلال محرك بحث جوجل وتجربة إرسال ID اللاعب للحصول على الجوائز والجواهر مجاناً.