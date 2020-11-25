نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل خمس ألعاب عالم مفتوح في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبدو أن ألعاب عالم مفتوح هو الاتجاه الذي تأخذه معظم الألعاب منذ بداية عام 2015، ولسبب جيد ألعاب العالم المفتوح تقدم للاعبين تجرِبة فريدة ومختلفة عن باقي الألعاب ذات سرد القصة المباشر، في ألعاب العالم المفتوح تستطيع استكشاف عوالم كبيرة وتحتوي على كثير من الأمور المثيرة للاهتمام داخل اللعبة، نقدم لكم في هذه المقالة أفضل خمس ألعاب عالم مفتوح 2021.

ألعاب عالم مفتوح.. في المرتبة الأولى لُعْبَة داينغ لايت “Dying Light”

داينغ لايت هي عبارة عن لعبة زومبي لا تختلف قصة اللعبة عن باقي ألعاب الزومبي التي سبقتها، وأجمل ما في هذه اللعبة العالم المفتوح والمهمات الجانبية التي هي تكملة للقصه الرئيسية، والشيء الجميل في هذه اللعبة هو مناخها وتعاقب الليل والنهار، اللعبة في النهار لعبة زومبي عالم مفتوح وفي الليل تتحول اللعبة إلى لعبة رعب وعليك البقاء على قيد الحياة، كما تتميز لعبة داينج لايت بمناخ الطبيعة مختلف عن بقية الألعاب مما تجعلك أن تلعبها أكثر من مرة، لمحبي ألعاب العالم المفتوح أعتقد أن هذه اللعبة سوف تعجبكم بعد أن تقوم بتجربتها، ممكن أن تكون لها بداية محبطة وصعبة قليلا ولكن اصبر عليها وسوف تحب أن تلعبها كثيراً.

في المرتبة الثانية لعبة أساسنز كريد بلاك فلاغ “Assassin’s Creed black flag”

في اعتقادي الشخصي سلسلة ألغاب أساسنز كريد هي من أجمل سلاسل الألعاب التي صدرت، وهي من أوائل ألعاب العالم المفتوح التي لعبتها شخصيا، أساسنز كريد بلاك فلاغ هي أفضل جزء صدر من حيث الجودة، كما أنّها تضم قصة مميزة ومؤثرة، وبرأيي لمحبي السلسلة بلاك فلاغ كانت هي الأفضل، تتميز اللعبة بالعالم المفتوح الكبير والمليء بالأسرار والأماكن الجميلة التي تنتظرك لتكتشفها بنفسك، وأجمل ما في هذه اللعبة هي تصميمها على أشكال جُزر تستطيع التنقل فيما بينها بواسطة سفينة تكون أنت قبطانها وإلى جانبك طاقم من القراصنة، الذين يرددون معك أغاني البحار، كما تتميز اللعبة بالموسيقى الرائعة والجميلة التي أحبها أنا شخصيا، كما أن الإصدار الذي سبقها أساسنز كريد ريفلوشن لايقل متعة وروعة وجمال وشهرة المدينة وسرد القصة الممتعة والشخصيات التي تظهر لك خلال تقدمك في اللعبة، أحببت بتذكير هذا الإصدار لجمال وروعة بيئة اللعب التي تأخذك لتندمج داخلها، و لعدد المرات الكثيرة التي قمت بها بإعادة لعب هذه اللَعبة.

في المرتبة الثالثة لُعْبَة فار كراي 4 “FarCry 4”

سلسلة لعبة فار كراي هي من أشهر سلاسل الألعاب في عالم الكمبيوتر، تتميز لعبه فار كراي 4 القصة الرائعة التي تحتويها في جزئها الثالث ولكن بيئة اللعب وجمال العالم المفتوح في فار كراي 4 هو الأفضل في السلسلة، تتحدث اللعبة عن قصة شاب عاد إلى بلده الأم ليقوم بتحقيق أخر أمنيات والدته في دفن رمادها في بلدها، لكن عند عودته وجد أن بلاده تعم فيها الفوضى، تتميز اللعبة بالعالم المذهل التي تحتويه والمناطق المتعددة التي تستطيع فيها أن تلعب فيها، كل منطقة تحتوي مناخ وطبيعة مختلفة، كما أنها لا تشعرك بالملل دائما ما يكون هناك شيء مختلف و خالية من التكرار، كما تتميز اللعبة بإحتوائها على العديد من المهمات الجانبية مثل سباقات الصيد بالغابة وما إلى آخره.

في المرتبة الرابعة لُعْبَة جي تي إي في “Grand Theft Auto V”

بذكرنا ألعاب العالم المفتوح لا نستطيع أن نغض النظر عن لعبة جي تي إي 5 ، كما أنها هي الأضخم والأفضل في هذه القائمة، تتكلم قصة اللعبة عن مغامرات ثلاث أشخاص هم مايكل فرانكلين و تريفر، والجميل في هذه اللعبة أنك تستطيع التغيير بين الشخصيات الثلاث المذكورة في أي وقت تحبه، ثم أن الخريطة التي تحتويها اللعبة هي أضخم من خرائط جميع سلسلة اللعبة مجتمعين، والعالم فيها ولأول مرة في تاريخ اللعبة مفتوح لتكتشفه من البداية.

المرتبة الخامسة لعبة ذا ويتّشر 3 “The Witcher 3: Wild Hunt”

تتميز هذه اللعبة بقصتها الرائعة الغامضة، العالم المفتوح المصمم بعناية ودقة فائقة، القصة تحكي عن محارب الذي يبحث عن ابنته التي تدعى سيري، التي يطاردها وايلد هانت وقواته الشريرة، العالم ضخم لدرجة أنك سوف تضيع داخل اللعبة، تحتوي اللعبة على ست عوالم مختلفة وكل عالم مختلف عن الأخر من حيث البيئة والمناخ والأعداء والمهمات الجانبية، التي إذا أردت أن تلعبها جميعها ستأخذ منك وقتا أكثر من القصة الرئيسية، كما أن المهمات الجانبية تكون تكملة للقصة الرئيسية في غالب الأحيان، كما أن نظام الكومباد في ويتشر 3 هو الأفضل من بين كل الألعاب، لديك خمس قدرات خاصة لبطل اللعبة لتقوم بتطويرها، كما أنك تستطيع تصميم لباس البطل بالوقت نفسه، أيضاً يمكنك أن تقوم بشراء اللعبة على منصة ستيم بـ 15 دولار فقط.