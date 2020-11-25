نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر هاتف Xiaomi Poco M3 الجديد في السعودية والدول العربية ومواصفاته في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت شركة شاومي بالإعلان عن هاتفها Xiaomi Poco M3 الجديد، والهاتف يحتوي على إمكانيات ومواصفات رائعة، رغم انخفاض سعره، والهاتف يعتبر من الفئة الاقتصادية المتوسطة التي تناسب الغالبية العظمى من المستهلكين، وتوجد عروض كبيرة على الهاتف بمناسبة نزوله للأسواق لأول مرة، وكانت شركة شاومي قد قامت بطرح هاتفها الجديد أيضًا Xiaomi Poco X3 في السوق المصري، وحقق هذا الجوال مبيعات كبيرة بالسوق المصري في وقت وجيز جدًا، وسوف نتناول مواصفات وسعر الجوال في مصر والسعودية والدول العربية، من خلال موقع ثقفني الإخباري. مواصفات هاتف Xiaomi Poco M3 يحتوي هاتف شاومي بوكو ام 3 على إمكانيات ومواصفات كبيرة رغم رخص ثمنه وبيانها كالآتي:- تبلغ أبعاد جوال شركة شاومي الجديد 162.3*77.3*9.6 ملم، ووزن الهاتف حوالي 198 جرام. الهاتف مصنوع من بلاستيك البولي من الخارج. الموبايل يدعم تركيب شريحتين اتصال من الجيل الرابع. الجوال يدعم تركيب كارت ميموري حتى 512 جيجابايت من خلال منفذ مخصص. يأتي التليفون بمعالج من كوالكم سناب دراجون 662 ثماني النواة، ودقة تصنيع 11 نانو متر، ويحتوي على معالج رسوميات من نوع Adreno 662. يأتي الموبايل بنوعين من حيث حجم الذاكرة الصلبة، النوع الأول يأتي بذاكرة داخلية صلبة مساحتها 64 جيجابايت، والنوع الثاني يأتي بذاكرة داخلية سعتها التخزينية 128 جيجابايت، والنوعان يأتيان بذاكرة عشوائية سعتها 4 جيجابايت. واجهة الجوال من نوع MIUI، ونظام تشغيل الهاتف أند رويد 10 مع وجود Poco Launch. بعد إطلاق الجوال سوف يتم تحديثه بـ Android 11. الهاتف يأتي مدعوم بمنفذ 3.5 مللي خاص بسماعات الأذن. يأتي الهاتف بسماعات خارجية ستيريو مزدوجة. يدعم جوال Xiaomi Poco M3 بصمة الإصبع وتوجد على زر الـ Power. يدعم تشغيل الهاتف من خلال خاصية الـ Face Unlock. لا يدعم الجوال مستشعر الـ NFC. يحتوي الموبايل على لمبة خاصه بالإشعارات. يدعم الجوال خاصية الـ IR Blaster الذي يستخدم كـ Remote Control للأجهزة الكهربائية. الجوال يأتي ببطارية قوية حجمها 6000 مللي أمبير. تدعم بطارية الموبايل الشحن السريع بقوة 18 وات من خلال منفذ شحن الـ USB Type C. يدعم التليفون الشحن اللاسلكي العكسي لشحن أكثر من هاتف في نفس الوقت. تحتوي علبة الهاتف على شاحن بقدرة 22.5 وات. يأتي التليفون بثلاثة ألوان الأزرق والأصفر والأسود. مواصفات شاشة جوال بوكو ام 3 شاشة الجوال تأتي بالعديد من المزايا والإمكانيات والمواصفات الكبيرة وهى كالآتي:- الشاشة من نوع IPS LCD، ويبلغ حجمها 6.53 بوصة.

دقة شاشة هاتف Xiaomi Poco M3 حوالي 1080*2340 بكسل بجودة FHD+.

حوالي 1080*2340 بكسل بجودة FHD+. تبلغ كثافة البكسلات 395 بكسل لكل إنش.

الهاتف يدعم أبعاد العرض الجديد 19.5:9، وسطوع الشاشة يصل إلى 400 شمعة.

تستحوذ الشاشة على 90.34 من واجهة الجوال الأمامية.

كاميرا السلفي توجد في النوتش Water Drop أعلى الشاشة.

شاشة الموبايل تحتوي على طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass من الجيل الثالث. مواصفات كاميرات هاتف Xiaomi Poco M3 يأتي الجوال بثلاثة كاميرات خلفية، وكاميرا واحدة أمامية ومواصفاتهم كالآتي:- الكاميرا الأمامية دقتها 8 ميجا بكسل، بفتحة عدسة قطرها 2.1/F. تدعم الكاميرا الأمامية التصوير بجودة الـ HDR، والتصوير بجودة 1080 بكسل. كاميرا الجوال الخلفية ثلاثية، دقة الكاميرا الأولى 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة قطرها 1.8/F، والكاميرا الثانية دقتها 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة قطرها 2.4/F وهى كاميرا ماكرو تستخدم في التصوير القريب، والثالثة دقتها 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة يبلغ قطرها 2.4/F وتستخدم في العزل. الكاميرا الخلفية تدعم الفلاش ليد، والتصوير البانوراما، والتصوير بجودة الـ HDR، وتدعم تصوير الفيديوهات بجودة 1080 بكسل. سعر شاومي بوكو ام 3 سوف نعرض عليكم سعر الهاتف بالدولار والجنية المصري وهى كما يلي:- سعر Xiaomi Poco M3 الجديد النسخة 64 جيجابايت ورام 4 جيجابايت في مصر 2330 جنية مصري، وسعر النسخة 128 جيجابايت ورام 4 جيجابايت 2650 جنيه مصري.

الجديد النسخة 64 جيجابايت ورام 4 جيجابايت في مصر 2330 جنية مصري، وسعر النسخة 128 جيجابايت ورام 4 جيجابايت 2650 جنيه مصري. سعر الجوال في السعودية والدول العربية بالدولار، سعر النسخة 64 جيجابايت ورام 4 جيجابايت 150 دولار، وسعر النسخة 128 جيجابايت ورام 4 جيجابايت 170 دولار أمريكي.

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