نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أجدد عروض موبايلي مفوتر 2021 – عروض موبايلي السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شركة موبايلي هي واحدة من شركات الاتصال الرائدة في السعودية والتي استطاعت أن تحصل على حصة كبيرة من العملاء، ويرجع ذلك إلى أنها من الشركات المميزة التي تقدم عدد كبير من الخدمات الهامة التي يحتاج إليها عدد كبير من الأشخاص في السعودية مما ساعد الشركة في الانتشار وأن تنال على إعجاب الكثير من مستخدميها، وتقدم شركة موبايلي عروض موبايلي لجميع العملاء الخاصة بها بشكل مستمر للاستفادة من العروض الرائعة التي توفرها الشركة، ونعرض لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني أحدث عروض موبايلي مفوتر.

عروض موبايلي مفوتر

عروض موبايلي مفوتر من العروض المميزة التي تقدمها شركة موبايلي لجميع العملاء الخاصة بها فهي عروض رائعة توفر إنترنت ودقائق ورسائل SMS بشكل مميز وكافي للعميل مقابل أسعار مناسبة للجميع ونعرض لكم في هذا الموضوع أحدث عروض موبايلي مفوتر المتوفرة للجميع حاليا وهي:

موبايلي مفوتر 50: هي باقة مميزة توفر 300 دقيقة لجميع الشبكات المحلية مع 3 جيجا بايت انترنت، و 50 رسالة نصية وتتوفر بتكلفة 57.5 ريال بشكل شهري.

موبايلي مفوتر 100: هي باقة توفر 1000 دقيقة طوال الشهر مع 10 جيجا بايت تصفح شبكات الويب ومواقع تواصل اجتماعي، وتوفر 100 رسالة نصيبة وتتوفر بتكلفة 115 ريال بشكل شهري.

موبايلي مفوتر 200: هي باقة رائعة حيث توفر دقائق لا محدودة شهريًا مع 97 جيجابايت تصفح، سوشيال ميديا لا محدود مع 200 رسالة نصية وتتوفر هذه الباقة بسعر 230 ريال شهريًا.

موبايلي مفوتر 300: أيضا توفر هذه الباقة دقائق شهريا غير محدودة لجميع الشبكات المحلية مع 150 جيجا بايت و سوشيال ميديا غير محدود، مع 300 رسالة نصية طوال الشهر وتتوفر الباقة بسعر 345 ريال شهريًا.

موبايلي مفوتر 400: هي الباقة الأخيرة التي توفرها شركة موبايلي وتمتلك الباقة مميزات رائعة بحيث يمكنك استعمال دقائق في الاتصال بالشبكات المحلية طوال الشهر بشكل غير محدود مع انترنت وسوشيال ميديا غير محدود وأيضا 400 رسالة نصية طوال الشهر والتجوال توفر 100 دقيقة مع 1 جيجا انترنت وتتوفر الباقة بتكلفة 460 ريال شهريًا.

كانت هذة جميع عروض موبايلي مفوتر التي يمكن لجميع عملاء شركة موبايلي الاستفادة منها فهي عروض قوية للغاية توفر إنترنت ورسائل نصية ودقائق للجميع، وجميع هذه العروض شاملة الضريبة.