نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انشاء حساب gmail عن طريق الهاتف الأندرويد وطريقة استرجاع كلمة السر للايميل gmail في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية انشاء حساب gmail بكل سهولة عن طريق الهاتف الأندرويد وكيفية استرجاع كلمة السر للايميل بعد نسيانها أو فقدان ايميل قديم، كل من يشتري هاتف جديد ويريد التعامل معه يقوم في الخطوة الأولى بتنزيل gmail ثم عمل ايميل أو حساب على gmail، حيث يعتبر هو الأساس للاستفادة من خدمات جوجل المجانية والبدء في تحميل تطبيقات التواصل الاجتماعي والألعاب وغيرها، ولذلك يجب أن يكون لديك ايميل gmail حتى يمكنك الاستفادة من جميع خدمات جوجل المجانية، وهذا ما سوف نوضحه اليوم بكل التفاصيل المطلوبة حيث نستعرض اليوم طريقة انشاء حساب gmail، وكذلك طريقة استرجاع كلمة المرور للايميل gmail.

كيفية انشاء حساب gmail عن طريق الجوال

إذا كنت مستخدم جديد أو لديك هاتف جديد، تستطيع بكل سهولة تسجيل دخول بريد الكتروني gmail عن طريق عمل ايميل gmail جديد، ويمكنك انشاء حساب gmail باستخدام جوالك عبر اتباع الخطوات التالية:

يقوم المستخدم أولا بالضغط على إعدادات الجهاز، وبعد ذلك اختيار الحسابات. يقوم المستخدم بالضغط على إضافة حساب، ثم يتم إظهار خيارين بين تسجيل الدخول أو انشاء حساب gmail جديد. يقوم المستخدم بالضغط على انشاء حساب gmail جديد، ثم يقوم بتعبئة مجموعة البيانات الظاهرة، وهي الاسم أي الاسم الأول من اسمك وإدخال اسم العائلة أيضا. نلاحظ ظهور [email protected]، وقبلها مكان فارغ لكتابة الايميل، وعلينا إدخال الاسم باللغة الإنجليزية في هذا المكان والاختيار بين الأسماء المتاحة. بعد ذلك يقوم المستخدم بإدخال كلمة المرور المرغوبة والتي يجب ألا تقل عن ثمانية أحرف، ثم يتم تكرارها للتأكيد. يتم بعد ذلك اختيار البلد وإدخال رقم الهاتف، لأن هذا سيساعدك كثيرا في حالة ضياع الحساب أو فقدان كلمة السر. يقوم المستخدم في الخطوة الأخيرة بالموافقة على الخصوصية والبنود، وبعد التحقق من المعلومات سيتم تفعيل الحساب على الفور ويبذلك يكون قد تم انشاء حساب gmail بكل سهولة.

كيفية استعادة كلمة المرور للايميل gmail بعد نسيانها أو فقدان ايميل قديم

نحتاج حساب الجيميل كثيرا في تسجيل الدخول للحسابات الشخصية في تطبيقات كثيرة ومنها Facebook و Instagram و Twitter، لذا فإن كلمة المرور للايميل لها أهمية كبيرة ويجب الاحتفاظ بها في ورقة مثلا حتى لا تنساها، ولكن ماذا تفعل إذا نسيت كلمة السر gmail، تابع السطور التالية فسوف نتعلم أيضا طريقة استعادة كلمة المرور في حالة نسيانها بعد أن تعلمنا كيفية انشاء حساب على gmail، فقط علينا إتباع الخطوات التالية:

عند تسجيل الدخول وفي حالة نسيان كلمة المرور يتم الضغط على جملة هل نسيت كلمة المرور ؟.

؟. سيتم إظهار أنه يجب عليك إدخال آخر كلمة مرور تتذكر إدخالها مسبقا على جوالك، وهذه أول طريقة لاستعادة كلمة المرور، حيث يمكنك تجربة عدد من الكلمات التي تتذكرها حتى تستطيع تسجيل الدخول إلى حسابك.

حيث يمكنك تجربة عدد من الكلمات التي تتذكرها حتى تستطيع تسجيل الدخول إلى حسابك. الطريق الثانية لاستعادة كلمة السر هي الضغط على تجربة طريقة أُخرى ، ولكن يجب أن تكون قد قمت بالدخول على الحساب من قبل عبر هذا الهاتف.

، ولكن يجب أن تكون قد قمت بالدخول على الحساب من قبل عبر هذا الهاتف. يمكن استرجاع كلمة السر gmail عن طريق بريد الكتروني آخر أو رقم الهاتف، حيث يتم ربط احدهما بحساب الجيميل عند إنشائه للمرة الأولى، ويتم إرسال رسالة بريد الكتروني أو رسالة نصية للمستخدم حتى يتمكن من استعادة كلمة السر gmail.

عن طريق بريد الكتروني آخر أو رقم الهاتف، حيث يتم ربط احدهما بحساب الجيميل عند إنشائه للمرة الأولى، ويتم إرسال رسالة بريد الكتروني أو رسالة نصية للمستخدم حتى يتمكن من استعادة كلمة السر gmail. يتم إدخال كلمة مرور جديدة والتي لا تقل عن ثمانية أحرف، وتكرارها مرة أُخرى للتأكيد.

يتم الضغط على متابعة أو تأمين الحساب حسب الاختيار، ثم يتم الدخول للحساب بشكل مباشر واسترجاعه.

وبذلك نكون قد انتهينا من موضوعنا اليوم حول طريقة انشاء حساب gmail باستخدام جوالك، للاستفادة من الخدمات العديدة التي تقدمها شركة جوجل بشكل مجاني مثل جوجل ادورد ومتجر جوجل وغيرها، وتعرفنا من خلال موضوعنا على خطوات عمل ايميل gmail جديد، وكذلك طريقة استرجاع كلمة المرور للايميل gmail.