طريقة استرجاع حساب الفيس بوك المعطل والمقفول من قبل الادارة بالخطوات

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عمر شويل - جدة طريقة استرجاع حساب الفيس بوك المعطل في الكثير من الأحيان تقوم إدارة موقع الفيس بوك بغلق بعض الحسابات بسبب وجود أي نشاط مشبوه، أو القيام بنشر محتوى ينتهك حقوق الفيس بوك، وما تدرك ما يجب أن تقوم به من أجل استرجاع الحساب المعطل، ولكن نحن اليوم وفرنا لك الحل المناسب لاستيراد الفيس بوك من قبل الإدارة. طريقة استرجاع حساب الفيس بوك المعطل إذا تم ت عطيل حسابك على موقع الفيس بوك سوف تجد رسالة تفيدك بتعطيل الحساب عند القيام بمحاولة تسجيل الدخول، فإن لن يأتي لك أي رسائل تؤكد ذلك فأعلم أن هناك مشكلة أخرى، أما عند استلام رسالة تؤكد أيقاف الحساب فاتبع هذه الخطوات:

سوف تجد رسالة تفيدك بتعطيل الحساب عند القيام بمحاولة تسجيل الدخول، فإن لن يأتي لك أي رسائل تؤكد ذلك فأعلم أن هناك مشكلة أخرى، أما عند استلام رسالة تؤكد أيقاف الحساب فاتبع هذه الخطوات: في البداية قم بالدخول على هذا الرابط لاسترجاع الحساب المعطل

قم بإضافة البريد الإلكتروني الخاص بك أو رقم الهاتف المحمول لتسجيل الدخول.

قم بكتابة الاسم بالكامل كما هو موجود بالحساب.

يتم رفع صورة الهوية ويجب أن تكون صادرة من جهة حكومية.

عليك بالنقر على إرسال حتى يتم مراجعة طلب استعادة حساب فيس بوك بعد القيام بتعطيله من قبل الإدارة. ما هي أسباب تعطيل حساب ق=فيس بوك من قبل الإدارة القيام بنشر محتوى لا ينطبق مع سياسات فيس بوك، مثل تهديدات أو ما شبه ذلك والذي يتعلق بالعنف والكراهية.

القيام باستخدام اسم مزيف، يتم تعطيل الحساب من الإدارة بعد أن يتم التحقق من أنك لا تستخدم اسمك الحقيقي بحسابك، لذا يجب توخي الحذر في استخدام أسماء وهمية عند القيام بإنشاء حساب فيسبوك جديد.

أن تقوم بانتحال صفة لشخص آخر يكون سبب لتعرض حسابك للتعطيل من قبل الإدارة، كما أن يطلق على هذا السبب ثغرة انتحال شخصية لغلق الحساب بكل سهولة فكن حذر أن تقع في ذلك.

عند الاتصال بأشخاص آخرين بغرض المضايقة أو الترويج والإعلان أو سلوك غير مسموح به، فهذا من أكثر الأسباب تداول في تعطيل حساب فيس بوك، وهو القيام بالاتصال بأشخاص لا تعرفهم لغرض الترويج للخدمة أو المنتج أو المضايقات مثل القيام بإرسال الكثير من طلبات الصداقة لأشخاص لا تعرفها. X إقرأ أيضاً: مواصفات و سعر بلايستيشن 5 الجديد.PlayStation5|| مميزات وموعد نزول بلايستيشن 5

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