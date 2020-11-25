مواصفات جهاز هاتف HUAWEI Mate 40 Pro هواوي ميت 40 برو جاهز للطلب الآن في السعودية بهذا السعر

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عمر شويل - جدة مواصفات جهاز هاتف Huawei Mate 40 Pro، حيث أعلنت شركة هواوي عن إمكانية الحجز المسبق للجهاز الجديد المقرر إطلاقه قريبة، وهو أحدث جهاز ذكي تطلقه العلامة التجارية [اول مجموعة شرائح الجيل الخامس G – 5 نانومتر في العالم، كما يضم الهاتف العديد من المميزات والمواصفات الجديدة التي نوضحها لكم الآن من خلال موقعنا ثقفنى التقني.

مواصفات جهاز هاتف HUAWEI Mate 40 Pro

يأتي جهاز HWAWEI Mate 40 Pro الجديد بالتصميم الشهير Space Ring مع كاميرا بنظام Ultra Vision Cine التي تقدم أفضل جودة للتصوير والمشابهة لكفاءة التصوير السينمائي.

كما يتميز الهاتف بأحدث تطورات الشركة وتطوير الأداء باستخدام شرائح Kirin 9000 5G وكذلك Super Uplink 5G بحجم 5 نانومتر.

كما عملت الشركة من خلال هاتفها الجديد على تحسين جودة الرسومات باستخدام وحدة Mai G78 المعالجة ذات 24 نواة، كما تقدم شركة هواوي جهاز Mate 40 Pro بشاشة HUAWEI Horizon Display المنحنة بزاوية 88 درجة، بألوان Mystic Silver وBlack.

كاميرا هاتف هواوي ميت 40

ويأتي مواصفات ميت 40 برو مزود بإعدادات Ultra Vision Cine Camera الخاصة بالكاميرا والذي يتكون من Periscope Telephoto بقة 12 ميجا بكسل مع إمكانية التقريب البصري حتى 5X.

كما يأتي بكاميرا عدسة عريضة بدقة 50 ميجا بيكسل وكاميرا إضافية بعدسة سينمائية عريضة جدا بدقة 20 ميجا بيكسل، ومستشعر ليزر، وتساعد تلك الإمكانيات إمكانية تصوير فيديو بدقة 4k بتقنية XD Fusion HDR مع العديد من المميزات، كما يضم هاتف Mate 40 Pro على أسرع تقنيات الشحن Super Charge السلكية واللاسلكية، ويأتي مزودًا بشاحن بقدرة 66 واط، وبطارية بسعة 4400 مللي أمبير، والجهاز بواجهة EMUI 11 ونظام التشغيل Trusted Execution Environment مع شهادة CC EAL5+ بالإضافة إلى عدد من المميزات الأخرى.

هواوي ميت 40 برو Mate 40 Pro | مميزات خفيّة في الهاتف | صاحب أفضل كاميرا بالسوق؟

سعر هاتف HUAWEI Mate 40 Pro واماكن الحجز فى السعوديه

فهو متوفر الآن من خلال المنصات الالكترونية التجارية الرسمية الخاصة بشركة هواوي على شبكة الانترنت وكذلك تجاز التجزئة المعتمدين والمتجر الرئيسي لشركة هواوي في رياض بارك، وسيأتي الجهاز الجديد بسعر 4.099 ريال سعودي ويشمل عدد من الهدايا القيمة خاصة لأعضاء VIP وبنك طاقة.