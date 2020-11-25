اطلب الآن.. طريقة حجز جهاز بلاي ستيشن 5 Play Station 5 من جرير

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عمر شويل - جدة نقدم لكم طريقة حجز جهاز بلاي ستيشن 5 Play Station 5 من جرير، والذي ينتظره الآلاف من اللاعبين وعشاق أجهزة الألعاب بالمملكة العربية السعودية والمقرر إطلاقه خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث نتابع سعر ومواصفات جهاز بلايستيشن PlayStation 5، فقد أعلنت مكتبة جرير عن إتاحة إمكانية الحجز المسبق للحصول على جهاز الألعاب المنتظر بلاي ستيشن 5 وقبل وصوله للمملكة.

جهاز بلاي ستيشن 5 Play Station 5 وذلك من خلال موقعها الرسمي على شبكة الانترنت https://www.jarir.com/، وقد تأسست الشركة في عام 1974 بفرعها الأول بمدينة الرياضة إلى أن أصبحت الشركة في 2002 من أكبر الشركات المساهمة برأس مال 1.2 مليار ريال سعودي.

طريقة حجز جهاز بلاي ستيشن 5 Play Station 5 من جرير

يمكنكم حجز جهاز البلايستيشن 5 بكل سهولة قبل نزوله في السوق السعودية من خلال الموقع الرسمي لشركة جرير عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط صفحة عرض جهاز البلايستيشن 5 من شركة جرير.

القيام بإضافة جهاز اللعب إلى سلة التسويق.

الضغط على مواصلة عملية الشراء.

تسجيل الدخول في حسابك عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

تحديد طريقة الدفع وإدخال بيانات بطاقة الدفع.

ستحصل على الجهاز فور نزوله إلى السوق.

انشاء حساب في مكتبة جرير السعودية

تعمل شركة جرير بالمملكة السعودية في مجال تجارة التجزئة والجملة داخل المملكة ومختلف دول الخليج العربي، وهي من أكبر الشركات الرائدة في مجان المنتجات التكنولوجية والالكترونيات بالشرق الأوسط وقد صنفت كأفضل علامة تجارية بالمملكة السعودية وتعد واحدة من أفضل 100 شركة بمختلف أنحاء العالم وفق تقرير فوريس في عام 2018، ويمكنكم انشاء حساب مجاني على الموقع الرسمي لمكتبة جرير والاستمتاع بالخدمات الإلكترونية سواء الحجز المسبق للأجهزة أو الشراء بنظام التقسيط عن طريق اتباع الخطوات التالية: