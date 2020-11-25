نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “حيل خفية” في WhatsApp Web لا يعلمها الكثير في المقال التالي

عمر شويل - جدة واتساب ويب يعد التطبيق الرسمي من WhatsApp للاستخدام عبر أجهزة الكمبيوتر، وذلك من أجل إمكانية استخدام ومزامنة محادثات الواتس الفورية عبر أنظمة التشغيل المختلفة، فهناك عدة إصدارات من التطبيق الأشهر عالمياً حالياً في مجال الدردشة الفورية منها إصدار لتطبيق واتساب خاص بأجهزة الهاتف سواء كانت أندرويد أو آيفون، كما يتواجد إصدار خاص للتحميل عبر أجهزة الحاسب الآلي وإصدار يعمل عبر متصفحات الأنترنت المختلفة وهو إصدار WhatsApp Web الرسمي.

حيل خفية عند استخدام واتساب ويب

تتواجد الكثير من المزايا والإمكانيات في تطبيق واتساب الرسمي أو تطبيق واتساب ويب، البعض منها يعلمها الكثير والبعض الآخر يعتبر من المزايا المخفية، حيث وفرت إدارة فيسبوك المالكة للتطبيق بعض التقنيات التكنولوجية من أجل تسهيل عملية استخدام واتساب عبر أجهزة الكمبيوتر المختلفة، مع تحقيق أكبر استفادة ممكنة من استخدام التطبيق، وقد تناول تلك المزايا في أحد تقاريره الصفحية موقع SomagNews العالمي.

1- اختصارات لوحة المفاتيح في WhatsApp Web

بداية يجب عليك تفعيل وتنشيط حسابك على واتس آب للعمل على أجهزة الحاسب الآلي، وذلك يتم عبر مسح رمز أو كود QR الظاهر على شاشة الكمبيوتر بكاميرا الهاتف الذكي الخاص بك، بعدها يمكن لك الاستمتاع بالعديد من الاختصارات الخاصة بلوحة مفاتيح الحاسب الآلي واستخدامها مع واتساب ويب، ومن أشهر الاختصارات المتوافرة ما يلي:

يمكن استخدام اختصار (Ctrl + N)، لبدء محادثة جديدة.

يمكن استخدام اختصار (Ctrl + Shift +])، الدردشة التالية.

يمكن استخدام اختصار (Ctrl + Shift + ()، الدردشة السابقة.

يمكن استخدام اختصار (Ctrl + E)، لإرشفة الدردشة.

يمكن استخدام اختصار (Ctrl + Shift + M)، لكتم صوت الدردشة.

يمكن استخدام اختصار (Ctrl + Backspace أو (Delete)، لحذف الدردشة.

يمكن استخدام اختصار (Ctrl + Shift + U)، لوضع علامة كغير مقروءة.

يمكن استخدام اختصار (Ctrl + Shift + N)، لإنشاء مجموعة جديدة.

يمكن استخدام اختصار (Ctrl + P)، فتح حالة الملف الشخصي.

2- إنشاء الرموز التعبيرية (الإيموجي Emoji) باستخدام لوحة المفاتيح

تعتبر الآن فكرة إرسال إيموجي أو رمز تعبيري بديلاً عن الكلام النصي أحد أساسيات المحادثات بين الأشخاص، لكن يجد بعض الأشخاص صعوبة عند استخدام تطبيق واتساب ويب في عملية التبديل بين لوحة المفاتيح والماوس من أجل اختيار رمز تعبيري مناسب للمحادثة، وتوجد بعض الطرق للوصول إلى الرموز التعبيرية بسرعة منها: