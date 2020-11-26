نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وعيوب وسعر ايفون 12 في مصر والسعودية والوطن العربي في المقال التالي

عمر شويل - جدة هاتف ايفون 12 ، عملاق الهواتف الذكية، الذي قامت شركة آبل الأمريكية، بالإعلان عنه في عام 2020م، الجوال يتمتع بمواصفات كاملة تجعله من أحسن الهواتف، من حيث الدقة، والتصميم، والجودة، وهو واحد من سلسلة هواتف قامت الشركة بطرحها خلال الأيام الماضية، وتشمل iPhone 12، وiPhone 12 Mini، و iPhone 12 Pro، و iPhone 12 Pro Max، والهاتف يأتي بمعالج قوي من شركة أبل ويتميز الهاتف بخاصية التصوير السنيمائي، ويتمتع الموبايل بكفاءة عالية في توفير استهلاك البطارية، وتستمر لمدة طويلة دون انقطاع، ويحتوي الهاتف على ذاكرة عشوائية ممتازة وسوف نتعرف على مواصفات وعيوب وسعر الموبايل في مقالنا هذا. مواصفات هاتف ايفون 12 يأتي الجوال بإمكانيات كبيرة جدًا ومواصفات رائعة وهى كالآتي:- يبلغ حجم الشاشة 6.1 بوصة من نوع LCD Liduid Retina Lps. تبلغ دقة الشاشة1800*830 بكسل، ونسبة العرض إلى الارتفاع 20:9. الهاتف يعمل بمعالج ثماني النواة وهو معالج جديد لشركة أبل، ودقة تصنيعه 7 نانومتر، كما يوجد بالهاتف معالج رسومي رباعي النواة. وزن الجوال 189 جرام. أبعاد الهاتف 7.4*71.5*146.7 ملم. الذاكرة العشوائية لهاتف iPhone 12 متوفرة بثلاث إصدارات، الأول يأتي بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت ووحدة تخزين داخلية 64 جيجابايت، والإصدار الثاني يأتي بذاكرة عشوائية 4 جيجابايت وذاكرة داخلية 128جيجابايت، والإصدار الثالث يأتي بذاكرة عشوائية 4 جيجابايت وذاكرة داخلية 256 جيجابايت. الموبايل يعمل ببطارية تبلغ سعتها 3200 مللى أمبير، وتدعم الشحن السريع بقوة 20 وات. الكاميرا الأمامية للهاتف مزدوجة، الأولى بدقة 12 ميجا بكسل، والثانية تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 2160 ميجا بكسل. الكاميرا الخلفية ثنائية بدقة 12 ميجا بكسل، مع فلاش ليد رباعي، وتبهرنا بخاصية التصوير السنيمائي، وتدعم التقاط الفيديوهات بجودة HDR، والتقاط صور البانوراما ومميزات أخرى. الجوال يدعم خاصية صوت ستيريو ممتاز ورائع مثل هاتف iPhone 12 Pro. الهاتف الوانه جميلة ويأتي بخمسة الوان الأسود والأبيض والأزرق والأحمر والأخضر. الهاتف يعمل بنظام iOS 14. عيوب هاتف iPhone 12 يحتوي الهاتف على بعض العيوب والسلبيات وهى كما يلي:- لا يحتوي الهاتف على شاحن سريع ويجب شرائه منفصل.

الجوال لا يوجد به سماعات للأذن.

الهاتف يحتوي على نتوء يستحوذ على جزء كبير من الشاشة. سعر هاتف ايفون 12 سوف نتعرف في هذه المقال على سعر الهاتف في مصر والسعودية والدول العربية وهي كما يلي:- سعر الهاتف في مصر النسخة 128 جيجابايت 18.550جنية مصري، والنسخة 256 جيجا بايت 20500 جنيه مصري. سعر الجوال في المملكة العربية السعودية النسخة 128 جيجابايت 3.900 ريال سعودي، والنسخة 256 جيجابايت 4400 ريال سعودي. سعر الموبايل في الأمارات النسخة 128 جيجابايت 3،949 درهم إماراتي، والنسخة 256 جيجا بايت 4499 درهم إماراتي. سعر ايفون 12 بالدولار النسخة 128 جيجابايت 799 دولار أمريكي، والنسخة 256 جيجابايت 949 دولار أمريكي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواصفات وعيوب وسعر ايفون 12 في مصر والسعودية والوطن العربي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.