نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات جوال Samsung Galaxy Note 10 Plus ومميزاته وسعره في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت شركة سامسونج تطلق هاتفها الجديد والأحدث الـ Note 10 Plus بمواصفات ممتازة كعادة شركة سامسونج في فئة النوت كل عام, وتعتبر هي دائما تسبق الشركات المنافسة بنزول هاتفها الجديد النوت بمميزات رائعة أهمها القلم الـ S-Pen والشاشة الممتازة المعتاد عليها من سامسونج , فهي من الشركات الرائدة على مستوى العالم, فسوف نتعرف متابعينا على أهم مواصفات ومميزات وعيوب وسعر Samsung Note 10 Plus في السعودية والدول العربية.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy Note 10 Plus

يحتوي جوال Samsung Galaxy Note 10 Plus على العديد من المواصفات كالتالي:-

يأتي الجوال بشريحتين اتصال من نوع Nano Sim. يدعم الجوال يدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G . يأتي الجوال بأبعاد 3×77.2×7.9 ملم مع وزن 196 جرام أما عن مواد تصنيع فتأتي من الزجاج مع إطار من معدن ستانلس ستيل مع حماية جوريلا على ظهر الهاتف. يأتي مع الهاتف قلم الـ S Pen فيأتي بأبعاد 08×5.8×4.35 ملم مع وزن 3.04 جرام والقلم يقوم بالعمل حتى عن بعد 10 متر عن الهاتف كما يدعم أيضاً العمل عن طريق البلوتوث ولكن الجديد أنه أصبح يدعم مستشعرات الجيروسكوب والتسارع لعمل حركات معينة بالقلم ليقوم بعمل أوامر معينة في الجوال بدون لمس الشاشة. الهاتف والقلم كلاهما مقاوم للماء والغبار شهادة IP68 حتى متر ونصف لمدة نصف ساعة كما يدعم الإتصال قريب المدى الـ NFC بالإضافة إلى دعمه لـ Samsung Pay. أما عن الشاشة فتأتي لأول مرة بشكل الثقب على شكل حرف الـ O في سلسلة النوت ويتواجد ثقب في منتصف الشاشة يتواجد به الكاميرا السيلفي وتأتي الشاشة من نوع Dynamic AMOLED بمساحة 6.8 إنش بجودة الـ Quad HD+ بدقة 3040×1440 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 498 بكسل لكل إنش ويمكنك تغيير دقة الشاشة من خلال الاعدادات بين جودة الـ WQHD+ بدقة 3040×1440 بكسل. تأتي الكاميرا الأمامية للهاتف بدقة 10 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 كما تدعم خاصية الـ Dual Pixel. تأتي الكاميرا الخلفية للهاتف رباعية حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 للتصوير الـ Ultra Wide وتأتي الكاميرا الثانية هي الرئيسية بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة متغيرة من F/1.5 إلى F/2.4 للتصوير الـ Wide Angle وتأتي الكاميرا الثالثة بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.1 للتصوير الـ Telephoto زوم وتأتي الكاميرا الرابعة فهي TOF للمساعدة في حسابات العزل والعمق مع فلاش أحادي من نوع ليد. تدعم الكاميرات للهاتف المثبت البصري الـ OIS كما تدعم التقريب البصري حتى مرتين بدون فقدان في تفاصيل أو جودة الصورة بالإضافة إلى دعمها لخاصية الـ AR Emoji وتدعم العزل وعمل البورتريه. يدعم الهاتف ميكرفون إضافي خاص بعزل الضوضاء والضجيج أثناء استخدام الهاتف بصفة عامة. أما عن تصوير الفيديوهات فالهاتف يدعم التصوير الـ 4K بدقة 2160 بكسل بمعدل التقاط 60 إطار في الثانية كما يدعم التصوير الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 60 إطار في الثانية كما يدعم التصوير الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية ، كما يدعم الهاتف تصوير الـ Slow Motion بدقة FHD بجودة 1080 بكسل بمعدل التقاط 240 إطار في الثانية. يأتي الإصدار الأول الهاتف بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا بايت, ويأتي الإصدار الثاني بذاكرة صلبة بسعة 512 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا بايت. يدعم الهاتف زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري حتى سعة 1000 جيجا بايت ويتم وضعه مكان الشريحة الثانية. يدعم الهاتف الأمان والحماية تأتي بنظام سامسونج المعتاد الـ Knox protection مع إمكانية عمل Secure Folder لعمل ملف أخر محمي تماماً محمي من الفيروسات من McAfee . يأتي هاتف Note 10 Plus بمعالج Exynos 9825 وهذا الإصدار الذي سيتم توفيره في مصر ويأتي المعالج بتقنية 7 نانو مع معالج رسومي من نوع Mali-G76 MP12. يدعم الهاتف الواي فاي فيأتي بترددات الـ a/b/g/n/ac/ax ويدعم أيضاً لـ Dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot . الهاتف يدعم البلوتوث بأحدث إصدار الإصدار الخامس مع دعمه إلى الـ A2DP, LE, aptX. تأتي السماعات الخارجية في الأسفل بصوت ستيريو من شركة AKG. يدعم الهاتف أنظمة تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS ويدعم أيضاً أنظمة الملاحة الأخرى الـ A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO . يدعم الهاتف منفذ الـ USB فيأتي من نوع Type C. الهاتف يدعم التشغيل على التلفزيون من خلال الواي فاي بدقة تصل إلى 1080 بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية. يدعم الهاتف وسائل الأمان حيث تأتي البصمة أسفل الشاشة وتأتي من نوع Ultrasonic مثل الموجودة في سلسلة الـ S10 كما يدعم أيضاً خاصية الـ Face Unlock. يدعم الهاتف معظم المستشعرات الأخرى مثل التسارع والقرب والضغط الجوي و الجيروسكوب و البوصلة. تأتي بطارية الهاتف بسعة 4300 ملي أمبير وتدعم الشحن السريع 45 واط والشحن اللاسلكي بقوة 15 واط والشحن اللاسلكي العكسي. يكون الهاتف بنظام تشغيل Android 9.0 Pie مع واجهة سامسونج الأحدث. يتوفر من الهاتف اللون الأبيض واللون الأزرق واللون الأسود واللون الأبيض.

مميزات جوال Samsung Galaxy Note 10 Plus

سوف نتعرف على مميزات جوال Samsung Galaxy Note 10 Plus كالتالي:-

يكون وزن الهاتف أخف من الـ Note 9 السابق.

يأتي أداء المعالج ممتاز جداً بالأخص مع الذاكرة الـ UFS 3.0.

تم تحسين وتطوير كبير بشكل غير مسبق في القلم الـ S Pen.

يأتي الهاتف بشاشة ممتازة تقدم أداء جيد جداً حتى تحت ضوء الشمس المباشر.

تقدم البطارية أداء ممتاز مع دعمها للشحن السريع بقوة 45 واط .

سعر جوال Samsung Galaxy Note 10 Plus

سوف نتعرف متابعينا على أسعار الهاتف كالتالي:-

السعر في مصر للنسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام حوالي 15500 جنيه.

سعر الجوال في السعودية 2449 ريال سعودي.

سعر الهاتف في الإمارات 2877 درهم اماراتي.

سعر الهاتف في الكويت 233 دينار كويتي.

سعر الهاتف في البحرين 306 دينار بحريني.

سعر الجوال في قطر 2952 ريال قطري.