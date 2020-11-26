نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر Oppo Reno 5 5G الجديد في مصر والسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة Oppo Reno 5 5G ، هو أحدث هاتف قامت شركة اوبو بالإعلان عنه، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها هاتف Oppo Reno 4، وهاتف Oppo Reno 4 Pro، والشركة حققت سلسلة من النجاحات في المنطقة العربية، ولاقت هواتفها إقبال من ناحية المستهلكين في الوطن العربي، وأهم ما يميز الهاتف أنه يدعم تشغيل شبكات الجيل الخامس رغم رخص ثمنه بالمقارنة بالهواتف الأخرى في الأسواق، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على مواصفات وسعر هاتف اوبو رينو 5 في مقالنا هذا.

مواصفات هاتف Oppo Reno 5 5G

يأتي هاتف اوبو رينو 5 فايف جي بمواصفات كبيرة جدًا مما يجعل الموبايل ينافس جميع الهواتف الذكية الموجودة حاليًا بالأسواق وهى كما يلي:-

يبلغ وزن التليفون المحمول الجديد من شركة اوبو 172 جرام. تبلغ أبعاد الجوال 159.1*73.4*7.9 ملم. حجم شاشة الجوال حوالي 6.43 بوصة، مما يجعلنا نستمتع عند مشاهدة الفيديوهات وتصفح الانترنت. تأتي شاشة الموبايل محمية بطبقة من زجاج Courting Gorilla المقاوم للخدوش والكسر من الإصدار السادس. تبلغ أبعاد شاشة هاتف اوبو رينو 5 فايف جي 20:9. الهاتف سوف يدعم تركيب شريحتي اتصال من نوع نانو SIM. الهاتف لا يدعم تركيب ذاكرة خارجية (كارت ميموري). يحتوي على خاصية USB On-The-Go، ويدعم منفذ الـ Type-C. سوف يحتوي التليفون على مستشعر للبصمة يوجد أسفل شاشة الجوال. يحتوي الموبايل على منفذ 3.5 مللي خاص بسماعات الأذن. لا توجد حتى الأن أي أخبار مؤكدة عن دعم الهاتف للراديو FM. تأتي شاشة الجوال بشاشة من نوع AMOLED كابستيف، وتدعم شاشة الهاتف 16 مليون لون تبلغ دقة شاشة أوبو الجديد 1080*2400 بكسل في كل بوصة. تدعم شاشة الموبايل اللمس المتعدد. كاميرا الجوال الخلفية رباعية، تبلغ دقة العدسة الأولى 64 ميجا بكسل، بفتحة عدسة قطرها 1.8/F، وهى من النوع الـ Wide، والعدسة الثانية للهاتف دقتها 8 ميجا بكسل، بفتحة عدسة 2.2/F، وهى من النوع الـ Ultra Wide، ودقة الكاميرا الثالثة تبلغ 2 ميجا بكسل، بفتحة عدسة 2.4/F، والكاميرا الرابعة دقتها 2 ميجا بكسل، بفتحة عدسة قطرها 2.4/F، وتستخدم هذه الكاميرا في عمل العزل والبور تريه. تتميز الكاميرات الخلفية بأنها تقوم بعمل الضبط التلقائي للصور. تحتوي على فلاش أحادي من النوع LED يساعد في عملية التصوير الليلي. تتميز الكاميرات بأنها تقوم بعمل العنونة الجغرافية. تحتوي هذه الكاميرات على خاصية التركيز باللمس. تستخدم في التصوير البانوراما، وكشف الوجه، وتحتوي على خاصية الـ HDR. تقوم بتصوير الفيديوهات بجودة 2160 بكسل لكل 30 إطار خلال الثانية الواحدة. الكاميرا الأمامية للجوال أحادية، تبلغ دقتها 32 ميجا بكسل، بفتحة عدسة قطرها 2.0/F. تقوم الكاميرا الأمامية بتصوير الفيديوهات بجودة 1080 بكسل لكل 30 إطار خلال الثانية الواحدة. نظام تشغيل الموبايل Android 11.0 وهو من شركة جوجل. سرعة معالج الهاتف الجديد من اوبو ثماني النواة. يأتي جوال اوبو رينو 5 فايف جي بنوعين من الإصدارات، الإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة داخليها حجمها 128 جيجابايت، وذاكرة عشوائية سعتها التخزينية 8 جيجابايت، والإصدار الثاني يأتي بذاكرة صلبة حجمها 256 جيجابايت، وذاكرة عشوائية يبلغ حجمها 12 جيجابايت.

مواصفات بطارية جوال اوبو رينو 5

تحتوي بطارية هاتف Oppo Reno 5 5G على إمكانيات كبيرة وهى كالآتي:-

البطارية سعتها كبيرة جدًا حيث تبلغ 4300 مللي أمبير.

البطارية من نوع ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة من مكانها.

تدعم البطارية خاصية الشحن السريع بقوة 65 وات.

البطارية لا تدعم خاصية الشحن اللاسلكي العكسي.

مميزات جوال Oppo Reno 5 5G

يحتوي الهاتف على بعض المميزات التي لا توجد في هواتف أخرى أغلى في الثمن وهى كالآتي:-

الجوال يدعم الشحن السريع بقدرة عالية جدًا تبلغ 65 وات. تأتي شاشة الموبايل على هيئة الثقب. يأتي الهاتف بأحدث إصدار من نظام التشغيل اند رويد 11. تأتي بصمة الجوال في أسفل الشاشة.

عيوب جوال اوبو رينو 5

هناك بعض العيوب التي يحتوي عليها الهاتف وهى كالآتي:-

لا توجد فتحة في جوال Oppo Reno 5 5G مخصصة لسماعات الأذن اللاسلكية.

مخصصة لسماعات الأذن اللاسلكية. لا يدعم الموبايل تركيب كارت ذاكرة خارجية ( كارت ميموري ).

لا يمكن إزالة البطارية من الهاتف.

سعر Oppo Reno 5 5G

لم تقوم شركة اوبو العالمية بالإعلان عن سعر اوبو رينو 5 فايف جي حتى الآن، لكن سوف لا يقل سعر الجوال عن 295 دولار أمريكي، والذي يساوي بالجنيه المصري 4600 جنيه، وبالريال السعودي 1100 ريال سعودي.