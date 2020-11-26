نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث تردد قناة طيور الجنة 2020 للأطفال toyor al janah على النايل سات وعرب سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت إدارة قناة طيور الجنة عن تحديث التردد الخاص بها بهدف تحديث جودة البث وتقديم المحتوى التليفزيوني بأفضل صورة ممكنة من حيث الصوت والصورة، ولذلك فقد شهدت محركات البحث الكثير من التساؤلات حول تردد قناة “toyor al janah” الاطفال على النايل سات وعرب سات، حيث تعد من أبرز القنوات الفضائية المتخصصة للأطفال والتي تقدم البرامج والأغاني التعليمية والترفيهية المتميزة حيث تقدم كل ما يهتم به الأطفال بمختلف أعمارهم لكافة أنحاء الوطن العربي، وما يميز القناة أن مقدمي البرامج من الأطفال وهو ما يسهل عملية التواصل مع الطفل.

تردد قناة طيور الجنة HD 2021 للأطفال

كما تقدم القناة عبر شاشتها الأناشيد الدينية وبرامج تعليم الدين والعادات والتقاليد التي تتناسب مع الدين الإسلامي لتعليم الطفل كيفية التعامل مع الآخرين كبارا كانوا أو صغار، وتبق القناة محتواها على مدار اليوم دون تقطيع أو تشفير أو تشويش بجودة عالية الدقة، وذلك بالإضافة لعرضها الأغاني التعليمية وطريقة نطق الألوان والحروف باللغتين العربية والإنجليزية وبرامج لتنمية ذكاء الطفل وتطويره، وهو ما جعلها من أفضل قنوات الأطفال الموجودة على شاشة التليفزيون.

ضبط تردد قناة طيور الجنة 2021

ضبط قناة الأطفال طيور الجنة حيث يمكنكم استقبالها من خلال الترددات التالية:

القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل التصحيح طيور الجنة نايل سات 11310 عمودي 27500 3/4 طيور الجنة عرب سات 11315 عمودي 27500 3/4

قناة “toyor al janah”

تعتبر قناة الأطفال من أقدم القنوات المتخصصة للأطفال بالشرق الأوسط وتمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة تصل على ملايين المشاهدين من مختلف الأنحاء، يمكن متابعة قناة toyoraljanahtv على يوتيوب على مدار اليوم، وبسبب ذلك النجاح اهتمت إدارة القناة بإنشاء عدد من القنوات المتخصصة الأخرى ولكن بلغات متنوعة منها الإنجليزية والفرنسية وغيرهم، كما تحرص القناة بتقدم المحتوى المناسب للأطفال والتي تعمل من خلاله على تأسيس الطفل قبل دخول المدرسة ومن أبرز برامجها برنامج “ماما قالت”، بالإضافة أيضًا إلى برنامج بيت الحج والذي يقدمه الإعلامي خالد مقداد، بينما تقدم جني برنامج حكايات جنى وغيرهم من البرامج المتنوعة والمميزة الأخرى.