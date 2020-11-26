نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إضبط الأن.. تردد قناة توم وجيري على النايل سات وتابع مغامرات القط والفأر في المقال التالي

عمر شويل - جدة وفرنا لكم متابعينا تردد قناة توم وجيري على النايل سات، وذلك لمتابعة أحداث وحلقات كرتون توم وجيري، حيث زاد معدل البحث بكثرة عبر محركات جوجل عن تردد قناة توم وجيري، القناة الذي أصبحت تتصدر على قنوات الأطفال بجدارة، وأصبح يتابعها الملايين حول العالم، وحققت نجاحاً باهراً على مستوى القنوات الفضائية، نظراً لعرضها كرتون القط والفأر، الذي أثار ضجة كبيرة بين الأفلام الكرتونية المشهورة.

تردد قناة توم وجيري على النايل سات

قناة توم وجيري واحدة من أفضل القنوات الفضائية المتخصصة في عالم الأطفال، حققت نجاحاً كبيراً على مستوى القنوات الفضائية، تعرض القناة باقة متنوعة من الأفلام الكرتونية والرسوم المتحركة التي يحبها الطفل، وذلك بجانب كرتونها الشهير توم وجيري، والذي تدور أحداثه حول المقالب والمعارك التي يصنعها الثنائي القط توم والفأر جيري في بعضهما، وذلك في جو مليء بالبهجة والإثارة والتشويق.

يمكنكم متابعي قنوات الأطفال وخاصة قناة توم وجيري، ضبط أجهزة الإستقبال لديكم لتنزيل التردد الجديد الخاص بقناة توم وجيري وذلك بشكل مجاني.

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11354

معدل الترميز: 27500.

الإستقطاب: عمودي.

قناة توم وجيري TOM & JERRY

تعرض قناة توم وجيري مجموعة من الأفلام الكرتونية والرسوم المتحركة، بجانب بعض الأغاني والأناشيد المسلية للطفل، ومن أشهر الأفلام التي تقوم بعرضها، كرتون طرازان، وسيمبا، والأميرة والوحش، وبحيرة البجع، والفار الطباخ، حيث يذكر أن إسم القناة على القمر الصناعي هو (بيبي كيدز) ولكن أطلق عليها محبيها ومتابعيها قناة توم وجيري، نظراً لكثرة عرضها الكرتون الشيق على مدار اليوم.