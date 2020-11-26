نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واتساب و3 نصائح هامة للتعامل الآمن مع رسائل الواتساب في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد تطبيق الواتساب من أهم التطبيقات التي يستخدمها الأشخاص يومياً ولا يمكن الاستغناء عنها، حيث شهدت الآون الأخيرة العديد من التحديثات الأخيرة التي يستمتع بها الشخص، حيث قدم تطبيق واتساب نسخة سطح المكتب باسم واتساب ويب ويستخدمه العديدون بهدف إنجاز مهامهم وتسريعها، كما أنه يعد استخدامه أمراً سهلاً لأي شخص طالما يملك جهاز كمبيوتر، وذلك عن طريق مسح رمز الاستجابة السريع QR من على الهاتف الذكي، ونقدم لكم من خلال مقالنا بعض النصائح البسيطة الخاصة بالواتساب لتسهل عليكم استخدامه وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منه وهي كالتالى :

1- اختصارات لوحة المفاتيح

للحصول على جميع مزايا استخدام واتساب ويب على جهاز الكمبيوتر الخاص بك تحتاج إلى معرفة بعض اختصارات لوحة المفاتيح، قائمة اختصارات لوحة المفاتيح التي تعمل على واتساب ويب وهي كالتالي:

ctrl +N أبدا محادثة جديدة

Ctrl+ shift+[ الدردشة التالية

ctrl+ shift +( الدردشة السابقة

ctrl + E أرشيف الدردشة

CTRL + SHIFT +M كتم صوت الدردشة

CTRL +BACKSPACE أو DELETE حذف الدردشة

CTRL + SHIFT +U وضع علامة كغير مقروءة

CTRL + SHIFT +N إنشاء مجموعة جديدة

CTRL +P فتح حالة الملف الشخصي

2- عمل رموز تعبيرية باستخدام لوحة المفاتيح

يستخدما الكثير منا الرموز التعبيرية أثناء المحادثة وتبادل الرسائل، باعتبار أن هذه الرموز تعبر عن مشاعرنا، حيث أنها تعتبر جزء من الرسائل وبدونها لا تتم المحادثة، حيث يتم التبديل من لوحة المفاتيح إلى الماوس والنقر فوق رمز الرموز التعبيرية بجوار مربع النص، ثم العثور على الرمز التعبيري الصحيح قد يكون أمراً صعباً وهناك خدعة على واتساب ويب أسرع من ذلك وهي كما يلي :

في مربع الكتابة العادي اضغط على زر شعار علامة الويندوز والنقطة

تظهر الرموز التعبيرية عديدة

واستخدام مفاتيح الأسهم بلوحة المفاتيح للتبديل بين الرموز التعبيرية المعروضة ثم اضغط على ادخال ENTER لاستخدامه

يمكنك الوصول إلى الرموز التعبيرية والملصقات وملفات الـ GIF بالضغط على مفاتيحي TAB + SHIFT في أي نافذة دردشة و سينقلك فوراً إلى خانة الرموز التعبيرية بعد ذلك اضغط على إدخال ENTER لفتح قائمة الرموز التعبيرية والملصقات

3- خدعة قراءة الرسائل بدون إشعارات العلامة الزرقاء

يمكن لمستخدمي تطبيق الواتساب بعد التحديثات الأخيرة أن يقوموا بمعرفة الوقت الذي تمت قراءة الرسالة فيه مع الطرف الأخر عند تحويل الرسالة إلى اللون الأزرق الذي تدل على قراءتها، حيث يمكن تعطيل ميزة قراءة الرسائل من خلال بعض الخطوات التي يمكن للفرد القيام بها، ولكن هناك أيضا خدعة جيدة على واتساب ويب وذلك عن طريق الخطوات التالية :

افتح الدردشة في نافذة واتساب ويب الخاصة بك افتح ملف NOTEPAD (أو نافذة أخرى) وقم بتغيير حجمه بحيث يمكنك رؤية دردشة واتساب ويب بالكامل في الخلفية انقر فوق ملف المفكرة واحتفظ بمؤشر الماوس هناك هذه خطوة مهمة حيث يعتقد الكمبيوتر أنك تعمل في نافذة مختلفة سيتم تحميل الرسائل في نافذة الدردشة في الخلفية حيث يمكنك رؤيتها دون وضع علامة عليها كمقروءة بعلامات زرقاء

وعندما يكون الوقت مناسبا لك للرد انقر فوق نافذة دردشة الويب واتساب وستتحول العلامات الرمادية إلى اللون الأزرق