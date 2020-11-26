نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افضل طريقة لتسويق العقارات عبر الإنترنت خطة متكاملة وصيغ اعلانات عقارية جذابة في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسويق العقاري الحديث وما هي افضل طريقة لتسويق العقارات عبر الإنترنت،تطرح نفسها في عصرنا الحديث لذي يعتمد على الإنترنت والتسويق الإلكتروني للعقارات بشكل كبير، حيث يُعد التسويق العقاري أحد أهم مجالات العمل وأكثرها نجاحا في العالم، ولكنها تحتاج لمهارة واحتراف في طريقة عرضها وكتابة الصيغة الخاصة بالإعلان عنها، لذلك سوف نقدم لكم اليوم خطة متكاملة تساعدك في تسويق العقار في أسرع وقت، بالاضافة إلى أفضل صيغ اعلانات عقارية جذابة لإقناع العميل، وكذلك بعض العناصر الأساسية التي يجب أن تعتمد عليها في تسويق العقارات.

افضل طريقة لتسويق العقارات عبر الإنترنت

من المعروف أن هناك نوعان من التسويق العقاري online وoffline وكل طريقة منهما تُكمل عملها بالطريقة الأُخرى، وسوف نتناول اليوم أهم الخطوات الرئيسية التي يجب إتباعها عند التسويق للعقار، وافضل طريقة لتسويق العقارات أون لاين، بالاضافة إلى الصيغ الهامة في اعلانات العقارات لتحقيق النجاح المطلوب من التسويق العقاري عبر الإنترنت.

أساسيات التسويق العقاري الحديث عبر الإنترنت

من العناصر الأساسية في التسويق العقاري الحديث عبر الإنترنت، أنه يجب على الشركة أو المُعلن أن يمتلك موقع إلكتروني جذاب للمشاهد والعملاء، وDomain أو نطاق خاص باسم الشركة أو المشروع المُراد التسويق له، حيث يتم الاعتماد عليه كطريقة لتسويق العقارات، وهذا ما يزيد من عدد الزيارات القادمة من خلال مواقع البحث، كما يجب عند اختيار اسم النطاق أن نراعي التشابه التام مع الاسم الفعلي للمشروع أو الشركة، بالاضافة إلى ذلك يجب الاهتمام بعمل صفحات خاصة بالاسم الترويجي في شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة.

التسويق الإلكتروني للعقار عبر انشاء اعلان عقاري مميز

اعتمادا على الخطة أو الإستراتيجية التي يتبعها الشركة في التسويق العقاري، يجب على الشركة تحقيق الاستفادة القصوى من جميع أدوات Digital Marketing المتاحة لاستخدامها في التسويق، مثل الموقع الالكتروني أو عمل اعلان على جوجل على هيئة اعلانات عقارية مجانية أو اعلانات عقارية مُمولة عن طريق اعلانات جوجل ادورد Adwords، أو حتى عن طريق Email Campaign أو التسويق عبر الفيديو Video Content، ويُعتبر جوجل من أفضل وسائل الإعلان عن أي مُنتج أو شركة، كما يجب الاهتمام بمواقع Social Media وعمل اعلانات ممولة أيضا على منصات فيس بوك وانستقرام، حيث تعتبر افضل طريقة لتسويق العقارات في وقتنا الحاضر.

لتحقيق أفضل نتيجة تسويقية يجب ألا ينفصل التسويق على أرض الواقع عن التسويق عبر الإنترنت، فمن خلال نافذة إعلانية في الشارع يمكن أن تُعلن للعميل عن خصم يمكنه تحقيقه فور زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة، كما يجب أن يكون هناك أدوات تقديمية يستطيع من خلالها توضيح الكثير للعميل، مثل أدوات presentation وFlayer وRoll up وأدوات المطبوعات، حيث يجب تواجد نسخة إلكترونية يمكن تقديمها للعميل للتعريف بالشركة والمشاريع من خلالها عبر طرق إلكترونية عديدة.

من عناصر التسويق العقاري الحديث أيضا أنه يجب أن يكون هناك مدونة على الموقع الإلكتروني، والاهتمام بالـ Content Marketing ، حيث تجعل المدونة العميل يستغرق وقت أطول على الموقع الإلكتروني، حيث تحتوي الكثير من المعلومات ومنها، كيفية الاستفادة من العقار وماهو أنسب عقار بالنسبة له، كما يحتوي على تفصيله خاصة بالأسعار والتي تتناسب مع العقار ومزاياه، مما يجعل العميل يثق في الشركة بشكل كبير، كما يمكن منح العميل إعلانات ترويجية من خلال المدونة كطريقة لتسويق العقارات.

افضل طريقة لتسويق العقارات عبر اعلانات عقارية جذابة

عمل اعلانات عقارية علي جوجل وشبكات التواصل تعتبر هي افضل طريقة لتسويق العقارات حاليا، العبارة الافتتاحية في عنوان الإعلان أو بدايته إذا كان على هيئة فيديو هي الأهم لجذب نظر العميل، وفي محتوى الإعلان ولتحقيق أفضل نتيجة تسويقية يجب أن يتم سرد مميزات العقار الأساسية بأسلوب جذاب، مع ذكر التجديدات والإضافات أيضا وليس تعريف بمواصفات العقار فقط، اعتمد على جملة “يمكنك الحصول على” بشكل كبير عند تسويق عقارك، وحاول أن تتنازل أو تقدم بعض التسهيلات لفترة محددة وقم بالإعلان عنها.

يجب على المُعلن الاهتمام بالـ Placement أو المكان الذي من خلاله يتم التواصل مع العميل، أو مكان تواجد العميل، فإذا كانت الشركة تتحدث للعميل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي فيجب تحديد الفئة التي يتم مخاطبتها، كما يجب تحديد الـ tone التي يتم من خلالها مخاطبة العميل من حيث اللغة وإذا كانت عامية أو فُصحى، حيث يعتمد هذا على عنصر جذب العميل بشكل كبير لتسويق المنتج أو العقار، وبذلك تكون قد وضعت خطة متكاملة تعتبر هي افضل طريقة لتسويق العقارات عبر الإنترنت.

