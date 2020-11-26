طريقة استرجاع صفحة فيس بوك معطلة نهائياً 2020

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عمر شويل - جدة طريقة استرجاع صفحة فيس بوك معطلة نهائياً من قبل الفيس بوك بطريقة سهلة، حيث أن الفيس قد يعطل بعض الصفحات بالخطأ نظراً لكثير من الأخطاء التي يقوم بها الأشخاص ولا يعنوا لها بالاً، مثل نشر منشور، أو صور، أو كلمات محظورة من الفيس، أو انتهاك سياسة وخصوصية الفيس بوك، أو انتحال شخصيات وهمية على الفيس بوك، فهناك رابط أعلنت عنه شركة فيس بوك كدعم فني، في كيفية استرجاع صفحة الفيس بوك التي تم تعطيلها، وسنشرح خطوات استعادة صفحة فيس بوك المعطلة مع نشر رابط استرجاع صفحات فيس بوك المعطلة نهائياً.

رابط طريقة و كيفية استرجاع صفحة فيس بوك المعطلة وخطوات الاسترجاع لصفحة فيس بوك المغلقة

سنشرح طريقة جديدة في استرجاع صفحات فيس البوك المغلقة، وهي الصفحات الشخصية التي يتم إغلاقها وتعطيلها من الفيس بوك، وتتعدد أسباب غلق صفحات الفيس بوك، حيث تأتي بعض الرسائل من إدارة الفيس التي توضح سبب التعطيل، حيث أحيانات يكون التعطيل بسبب الانتهاك الاحترازي، أو لانتحال شخصيات أخرى، أو قد تكون الصفحة تم تعطيلها عن طريق الخطاً، وفي جميع هذه الحالات عليك اتباع الطريقة المذكورة في المقال، وبعد مراجعة طلبك من دعم الفيس بوك، فإذا كانت بيانات صحيحة وتعطيل الصفحة تم عن طريق الخطأ سيتم فتح الصفحة الشخصية بنجاح، فكل ما عليك هو اتباع الخطوات المذكورة في الأسفل لكيفية استرجاع حساب فيس بوك المعطل.

خطوات وشرح طريقة استرجاع صفحة فيس بوك المعطلة نهائياً من قبل فيسبوك:

الخانة الأولى وهي الاسم، ستكتب اسمك كما كان على صفحتك المغلقة نهائياً من الفيس بوك، مع مراعاة حرف ال (ي) هكذا وحرف ال (ي) هكذا حتى يتم رجوع الصفحة الشخصية ولا تصادفك أي مشكلة. الخانة الثانية: اللقب، تقوم بكتابة لقبك كما كنت قمت بتسجيله في فيس بوك ولا تنسى منه شئ. الخانة الثالثة: أكتب بريدك الالكتروني أو رقم هاتفك الذي قمت بالتسجيل به على حساب فيس بوك المغلق نهائياً، ويفضل كتابة الهاتف لأن فيس بوك سيتابع معك خطوات الرجوع من خلاله كوسيلة أسرع لك من رسائل الايميل. الخانة الرابعة تاريخ الميلاد، قم بكتابة تاريخ ميلادك الصحيح كما كنت مسجل به على صفحة الفيس بوك المعطلة. الخانة الخامسة، وهو إرسال هويتك بصورة مصورة واضحة (كل مايثبت شخصيتك واسمك ومحل اقامتك) الخانة الخامسة مهمة جداً: وهي خانة معلومات اضافية وستنسخ الرسالة التالية كماهي ولاتحذف منها شيئاً:

مرحباً فيسبوك تلقيت رسالة من الفيس بوك تفيد بأن حسابي قدم تم تعطيله ؛ فجأة فقدت الاتصال مع جميع أصدقائي، ولا أعرف السبب، يرجى إعادة حسابي مرة أخرى حتى أتمكن من الاتصال بأصدقائي والعمل مرة أخرى، لقد أرفقت هويتي كصورة بهذه الرسالة حتى تتمكن من التحقق من هويتي. شكراً فيسبوك.