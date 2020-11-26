نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مميزات واتساب الذهبي بعد التحديث الأخير أبرزها معرفة من قام بزيارة صفحتك الشخصية في المقال التالي

عمر شويل - جدة واتساب الذهبي يعد أحد التطبيقات الفعالة التي يستخدمها الملايين على مستوى العالم، لذا يرغبون دائماً في إدخال الكثير من المميزات له لكي يجذبون أكبر عدد ممكن، فهو نسخة معدلة من واتساب النسخة الرسمية فيمكن لأي شخص الحصول عليه واستخدامه. مميزات واتساب الذهبي تطبيق آمن.

يتحدث بشكل تلقائي في لا يحتاج إلى تحديث يدوي.

يمكنك تفعيل أكثر من رقم على نفس البرنامج.

سهولة قطع الأنترنت عنه وعدم ظهورك بشكل نشط.

يمتلك ميزة إخفاء مشاهدة حالة الأصدقاء.

يمكنك إلغاء عدم ظهور علامة الكتابة للأخرين.

إمكانية إلغاء خاصية قراءة الرسائل.

القدرة على عدم ظهور أنك قمت بالاستماع المقطع الصوتي أو تسجيله.

يوجد به خاصية أن تحمل حالات الأصدقاء على الهاتف.

يمكنك إخفاء أنك متصل كما يمكن ان تخفي محادثات خاصة.

القدرة على استرجاع الرسائل المحذوفة بسهولة.

القدرة على استرجاع الرسائل المحذوفة بسهولة. يمكن إرسال فيديو حجمه 30 ميجا ومقطع صوتي حجمه 100 ميجا.

لا يوجد به إعلانات.

القدرة على إرسال رسالة مجدولة.

عدد احرف الاستوري تبلغ 250 حرف.

يمكنك إعداد كلمة السر الخاص بك.

يحتوي على ميزة معرفة من قام بزيارة صفحتك الشخصية.

إمكانية منع أي صديق الاتصال بك كما يمكن تغيير شكل البرنامج.

تزويده بخاصية ظهور الخبر أعلى الرسائل.

يوجد به خاصية اخفاء الاسم والتاريخ عند نسخ رسالتين.

في حالة قيام إي صديق بتحديث إي شيء عليه يرسل لك تنبيه بهذا التحديث.

القدرة على إرسال أكثر من 10 صور.

تمتلك تعطيل الظهور التلقائي للمحادثات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مميزات واتساب الذهبي بعد التحديث الأخير أبرزها معرفة من قام بزيارة صفحتك الشخصية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.