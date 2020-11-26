نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكواد شركات المحمول المصرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أكواد شركات المحمول المصرية، قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بنشر قائمة تحمل جميع الأكواد المطلوبة لجميع شبكات المحمول بمصر من خلال موقعه الرسمي على تويتر، وتشمل تلك الأكواد تحويل الرصيد، شحن الرصيد، والإستعلام عن الرصيد، وكود الاشتراك في المحفظة الإلكترونية لجميع خطوط المحمول. أكواد شركة فودافون Vodafone الكول تون: للاشتراك * 5555 #، أما الإلغاء * 055 *0 #.

الخدمات الترفيهية سواء للإلغاء أو الإشتراك كود * 010 * 010 #.

الاتصال على خدمة العملاء رقم 888 للخط المحمول، أما للخط الأرضي رقم 16888.

لشحن الرصيد * 858 * رقم الكارت #.

للاستعلام عن الرصيد *868*1#.

لتحويل الرصيد لرقم آخر *868*2*رقم الهاتف#.

لخدمات المحفظة الإلكترونية *9#. أكواد شبكة أورنج Orange للاستعلام عن الرصيد #100#.

لشحن الرصيد #102#.

لمعرفة استهلاك الرصيد #100#.

لتحويل الرصيد #7#.

للخدمات الترفيهية سواء اشتراك أو إلغاء #8888#.

للمحفظة الإلكترونية #115#.

خدمة العملاء لأي رقم محمول 110 للرقم الأرضي 16110. أكواد شركة وي We رقم خدمة العملاء من أي رقم محمول 111 من أي رقم أرضي 19777.

لتحويل الرصيد كود *551* رقم الهاتف* الرقم #.

لشحن الرصيد كود *555* رقم الكارت#.

للاستعلام عن الرصيد كود *550#.

لمعرفة استهلاك الرصيد *414#.

للمحفظة الإلكترونية من خلال استخدام تطبيق وي we.

للخدمات الترفيهية للإلغاء أو الإشتراك من خلال خدمة العملاء أو تطبيق وي. أكواد شركة اتصالات Etisalat لتحويل الرصيد كود *557* الرقم* المبلغ#.

لشحن الرصيد *556* رقم كارت الشحن#

الاستعلام عن الرصيد *888# لغير مشتركي الباقات و*555# لمشتركي الباقات.

المحفظة الإلكترونية بواسطة استخدام تطبيق Etisalat أو خدمة العملاء.

الخدمات الترفيهية والإستعلام عنها من كود *166#.

خدمة العملاء من رقم الهاتف المحمول 333 وللأرضي 02345346333.

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