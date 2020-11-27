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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على من قام بإضافة رقمك على الواتساب بحيلة بسيطة في المقال التالي
عمر شويل - جدة التعرف على من قام بإضافة رقمك على الواتساب، يشعر البعض منا بالفضول للتعرف على الأشخاص الذين قاموا بإضافة رقمهم الشخصي على الواتساب، وهناك العديد منا يشعرون بذلك الفضول، ويريدون التعرف على ذلك بدون تعب أو تطبيقات كاذبة وخادعة، وأوضح موقع La verdad Noticias طريقة بسيطة وحيلة سرية للتعرف على من قام بإضافة رقم الهاتف المحمول إلى الواتساب، وذلك بدون تحميل أي تطبيق جديد أو استخدام أي مواقع أو لينكات غير صادقة، والمفاجئة أن تلك الطريقة بالتأكيد قد قمت باستخدامها مسبقًا ولم تكن لتعرف أنها الطريقة الصحيحة للتوصل إلى ما تريد، فتابعونا معنا للتوصل إلى طريقة التعرف على من قام بإضافة رقمك على الواتساب Whatsapp.
طريقة لمعرفة من أضاف رقمك على الواتساب
وفقًا لموقع La Verdad Noticias فإن الطريقة التالية هي حيلة لك لتعرف هل رقمك مسجل عند الآخرون على الواتساب، وهي:
- الأول يجب فتح تطبيق واتساب تطبيق Whatsapp، وبعد ذلك يتم اختيار تبويب الدردشات أو Chats والذي يتواجد بمنطقة أعلى شاشة التطبيق.
- بعد الضغط على تبويب Chats المتواجد بيمين الشاشة ستظهر قائمة منسدلة بها بعض الخيارات، من ضمن تلك الخيارات هو اختيار رسالة جماعية جديدة إذا كان التطبيق بالعربية أو New Broadcast إذا كان التطبيق بالإنجليزية.
- بعد اختيار ذلك التبويب، ستظهر أمامك جهات الاتصال الموجودة على هاتفك.
- ومنها يتم اختيار رقم هاتف يعرف رقم هاتفك، وبعدها نختر رقم الهاتف المراد معرفة امتلاكه لرقم هاتفك.
- ومن ثم قم بكتابة رسالة للجميع، واختر إرسالها لجميع الجهات الموجودة Send all contacts.
- بعد مرور فترة كافية للتأكد من قراءة الأرقام للرسالة، نضغط على الرسالة المرسلة لثواني بسيطة حتى يظهر لنا من قام بقراءة الرسالة.
- وعندما يقرأ المتواجدون للرسالة سيظهر موعد قرائتها ومن قام بقرائتها.
- إذا كان الشخص يمتلك رقم الهاتف حقًا سيظهر لك أنه قرأ الرسالة، أما إذا كان لا يملكه فلن يظهر أنه قرأها لأن الرسالة لن تصل لمن لا يملك الرقم.
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