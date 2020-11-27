نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات Samsung A71 جميع مميزات وعيوب سامسونج A71 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلقت شركة سامسونج الرائعة سلسلة طويلة من الهواتف الرائعة في السنوات الأخيرة ومن بين هذه الهواتف هي هاتف Samsung A71 الهاتف الرائع الذي جاء بإمكانيات مميزة للغاية وشهد الهاتف الكثير من التحديثات الجديدة المختلفة تماما عن الإصدار السابق من الهاتف حيث يمتلك هذا الإصدار معالج تشغيل ويدعم الكثير من الخصائص الهامة التي يحتاج إليها عدد كبير من محبي هواتف سامسونج ويحتاجون إلي هاتف يمتلك هذه الإمكانيات، ونعرض لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني مراجعة كاملة لهاتف سامسونج A71 مع توضيح جميع مميزات وعيوب الهاتف.

مواصفات Samsung A71

من أهم مواصفات الهاتف انه يأتي بأحد أقوى المعالجات وهي من النوع كوالكوم سناب دراجون 730 جي ثماني النواة.

بالنسبة لمعالج الرسوميات الخاص بالهاتف فهو يأتي من النوع أدرينو 618.

الرامات الأساسية للهاتف هي 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

يأتي الهاتف بأربع كاميرات خلفية بدقة 64+12+5+5 ميجا بكسل حيث تعد الكاميرا الأساسية من أفضل كاميرات الهواتف التي تمتلك دقة عالية جداً ووضوح رائع للصور والفيديوهات.

أما الكاميرا الأمامية فهي خرافية بالفعل حيث تأتي بدقة 32 ميجا بكسل.

مميزات Samsung A71

شاشة الهاتف مميزة للغاية ذات تصميم جذاب وأنيق وهي من نوع سوبر اموليد فائقة الدقة FHD+.

يمتلك الهاتف طبقة رائعة على الشاشة لكي تساعد في حماية الهاتف من الصدمات والخدوش.

أداء الهاتف قوي للغاية يمكنك استخدامه بسرعة كبيرة دون وجود بطيء أو سخونة أو تهنيج نِهَائِيًّا.

ياتي الهاتف بأحدث نظام تشغيل متوفر في الهواتف الحديثة وهو نظام اندرويد 10 مع واجهة رائعة.

يمكنك تشغيل أحدث ألعاب الموبايل علي هاتف Samsung A71 فهو يدعم جميع الألعاب مثل هاتف Samsung A51 .

. توفر شركة سامسونج منفذ خاص لإضافة كارت ميموري في الهاتف تصل السعة التخزينية الخاصة به 1 تيرا بايت.

بالنسبة لكاميرات الهاتف الأمامية والخلفية فهي مذهلة حقاً وتساعدك على التقاط الصور والفيديوهات بجودة عالية.

بطارية الهاتف أكثر من رائعة فهي تأتي بسعة 4500 ملى أمبير وهي مرضية للغاية بكل تأكيد للجميع.

عيوب سامسونج A71

من العيوب الشائعة في الهاتف انه غير مقاوم للمياة والأتربة مثل هاتف OnePlus 7T Pro .

. لا يتوفر لمبة الإشعارات في هاتف سامسونج A71.

أداء بصمة الهاتف ليس سريع للغاية كبعض الهواتف الحديثة ولكنه مقبول.

صمم الجزء الخلفي من الهاتف بالبلاستيك مما يسهل عملية حدوث خدوش في الهاتف.

بالنسبة لسعر هاتف Samsung A71 فإن الهاتف متوفر بسعر 7000 جنيه مصري في الأسواق المصرية ويمكنك الحصول عليه بسعر 1450 ريال سعري في الأسواق السعودية.