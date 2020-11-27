نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات Note 10 Plus عيوب ومميزات نوت 10 بلس في المقال التالي

عمر شويل - جدة شركة سامسونج من الشركات الرائدة في مجال صناعة الهواتف المحمولة ومنذ فترة قصيرة أعلنت الشركة بشكل رسمي عن هاتفها الجديد وهو Note 10 Plus الهاتف الذي حاز على اهتمام عدد كبير جداً من محبي ومستخدمي هواتف سامسونج حيث جاء الهاتف بإمكانيات رائعة ومواصفات مميزة للغاية يحتاج إليها الكثير واستطاع أن يحقق انتشار كبير فور إصدارة في الأسواق العربية، ونعرض لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني جميع مواصفات ومميزات وعيوب Note 10 Plus.

مواصفات Note 10 Plus

يمكنك استخدام شريحتين في هاتف Note 10 Plus.

يدعم الهاتف شبكات الجيل الحديثة مثل الجيل الثالث والرابع.

يأتي الهاتف مقاوم للمياة والأتربة والغبار فهو يمتلك شاشة رائعة.

دقة شاشة الهاتف عالية جداً وذات وضوح عالي فهي تأتي بدقة 3040 × 1440 بكسل.

يمتلك الهاتف معالج رسومي قوي للغاية من النوع Mali-G76 MP12 – EMEA.

بالنسبة لبطارية الهاتف يأتي الهاتف ببطارية قوي للغاية تدوم لساعات طويلة فهي بسعة 4300 ملي أمبير.

يتوفر هاتف نوت 10 بلس بنظام تشغيل حديث وهو اندرويد 9 مع أحدث واجهة لهواتف ساسونج.

بالنسبة للكاميرا الأمامية للهاتف فهي تأتي بدقة 10 ميجا بكسل بدقة رائعة وذات وضوح عالي.

أما الكاميرا الخلفية فهي رباعية وكل واحدة تمتلك وظائف مختلفة وتأتي الكاميرا الأساسية بدقة 16 ميجا بكسل والكاميرا الثانية بدقة 12 ميجا بكسل والكاميرا الثالثة بدقة 12 ميجا بكسل والكاميرا الرائعة من النوع TOF وتساعد في العزل أثناء التقاط الصور.

مميزات Note 10 Plus

يأتي هاتف نوت 10 بلس بوزن خفيف للغاية حوالي 196 جم.

يمتلك الهاتف معالج رائع وقوي في تشغيل التطبيقات والألعاب القوية.

شهد الهاتف تطور كبير في التصميم والاستايل الخارجي للهاتف.

بطارية الهاتف مرضية للغاية فهي ذات سعة كبيرة تدوم ليوم كامل.

يدعم هاتف نوت 10 بلس خاصية الشحن السريع.

يمكنك تصوير الفيديوهات بجودة عالية للغاية تصل حتى 4K.

يحتوي الهاتف على مايكروفون خارجي يعمل على عزل الضوضاء والتشويش.

يأتي الهاتف بنظام حماية عالي وهو نظام Knox protection الشائع الذي يستخدم في أحدث الهواتف.

يمتلك الهاتف أحد أقوى معالجات الهواتف المحمولة الحديثة فهو من النوع Exynos 9825.

عيوب نوت 10 بلس

من العيوب الشائعة في الهاتف أنة لا يدعم منفذ الـ 3.5 ملم. علبة الهاتف لا تحتوي علي الشاحن الأساسي الذي يعمل بقوة 45 واط.

بالنسبة لسعر هاتف Note 10 Plus فإن سعره مرتفع ولكنة مناسب للإمكانيات الرائعة التي يمتلكها والمميزات المتوفرها به وقلة العيوب المتواجدة بالهاتف ويتوفر الهاتف بسعر 15500 جنيه مصري وهذا لنسخة 12 جيجا بايت رام و 256 جيجا بايت سعة تخزين، وبالريال السعودي يتوفر الهاتف بسعر 2449 ريال.