نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر Huawei Mate 40 Pro في السعودية وأهم مواصفات الهاتف ومحتويات العلبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر Huawei Mate 40 Pro في السعودية ،تعتبر شركة هواوي Huawei من الشركات الحديثة في سوق الهواتف الذكية، ولكن مع تطوير هواتفها وقوة أداءها أصبحت من أقوى الشركات التي تنافس الهواتف الرائدة الآخرى، ونحن في موقعكم ثقفني سنناقش سعر Huawei Mate 40 Pro في السعودية والدول العربية الآخري وسنذكر أهم النقاط في مواصفات الهاتف. مواصفات هاتف هواوي مات 40 برو وزن الهاتف يأتي بحجم 212 جرام وأبعاد 9×75.5×9.1 ملم. يدعم الهاتف شبكات حتى شبكات الجيل الخامس. يدعم الهاتف الإتصال قريب المدى. يدعم الهاتف شريحتي إتصال من نوع نانو سيم. الهاتف مصنوع من معدالألمونيوم المتين والزجاج. الهاتف يأتي مقاوماً للماء والغبار. شاشة الهاتف تأتي بحجم 6.76 بوصة بدقة 1344×2772 بكسل ويوجد أعلى الشاشة ثقب يشبه حرف الـ O بشكل مزدوج. ذااكرة الهاتف الداخلية تأتي بأكثر من إصدار: الأول يأتي بذاكرة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت، والثاني 512 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع دعم الهاتف إلى تزويد المساحة التخزينية حتى 256 جيجا بايت. الهاتف يأتي بمعالج Kirin 9000 5G ومعالج رسومي Mali-G78 MP24. كاميرا الهاتف الخارجية بارزة ثلاثية 50+12+20 مع دعم المثبت العصري وفلاش ليد أحادي. كاميرا الهاتف الأمامية ثنائية الأولي 13 ميجا بكسل والثانية كاميرت Tof 3D وهي خاصة لعزل البورتريه و Face Unlock. تدعم كاميرا الهاتف الأمامية التصوير بجودة الـ 4K بدقة 2160 بكسل والتصوير بجودة FHD بدقة 1080 بكسل. يوجد بالهاتف ميكروفون خاص لعزل الضجيج والضوضاء أثناء المكالمات أو تشغيل الهاتف بصفة عامة. يدعم الهاتف خاصية الـ Face Unlock وبصمة الأصبع كأحدى وسائل الأمان وحفظ الخصوصية. يدعم الهاتف منفذ USB من نوع Type C. نظام تشغيل الهاتف Android 10 . تأتي بطارية الهاتف بقوة 4400 مللي أمبير مع دعمها للشحن السريع بقوة 66 وات والشحن اللاسلكي بقوة 50 وات. الهاتف متوافر بالأسواق باللون الأبيض والأسود والأصفر والأخضر. يمكن متابعة جميع أسعار ومواصفات أحدث الهواتف الذكية وهذا من إختيارنا لكم:: سعر هاتف samsung s20 fe وسعر هاتف Samsung Note 10 سعر Huawei Mate 40 Pro في السعودية والدول العربية سعر هاتف هواوي مات 40 برو بالدولار 1065 دولار.

أما سعر الهاتف في السعودية 4.099 ريال.

4.099 ريال. بينما سعر الهاتف بالإمارات 4.648 درهم إماراتي.

سعر الهاتف في مصر 22.000 جنيه. محتويات علبه هاتف Huawei Mate 40 Pro هاتف هواوي مات 40 برو رأس شاحن 66 وات. دبوس معدني للشرائح. سماعات أذن. سلك USB. جراب ظهر لحفظ الهاتف. إسكرينة لحفظ شاشة الهاتف. كتيب إرشادات إستخدام الهاتف.

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