نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر Oppo Reno 5 Pro 5G ومميزاته وعيوبه في المقال التالي

عمر شويل - جدة Oppo Reno 5 Pro 5G ، هو واحد من أحدث الهواتف الذكية التي سوف تقوم شركة اوبو بطرحه بالأسواق الأيام القادمة، وهناك تسريب يتضمن كل ما يخص الهاتف من مواصفات، بعد التسريبات التي تخص جوال Oppo Reno 5 5G، وكانت سلسلة هواتف Oppo Reno 4، و Oppo Reno 4 Pro قد حققت أرباح ومبيعات كبيرة، مما جعل شركة اوبو تعمل على تطويرها وإصدار هواتف أحدث منها، ويأتي هاتف اوبو رينو 5 برو فايف جي بإمكانيات كبيرة، حيث يأتي الموبايل بشاشة حجمها كبير تجعلنا نشاهد الفيديوهات بشكل أفضل وواضح وهى من نوع AMOLED، وسوف نقوم من خلال موقع ثقفني الإخباري، بالتعرف على مواصفات ومميزات وعيوب وسعر الجوال. مواصفات جوال Oppo Reno 5 Pro 5G الهاتف سوف يحتوي على مواصفات كبيرة تجعله ينافس هواتف أكبر الشركات العالمية وهى كالآتي:- أبعاد هاتف اوبو رينو 5 برو 159.7*73.2*7.6 ملم، ويبلغ وزنه 172 جرام. الجوال يدعم تركيب 2 شريحة اتصال من نوع Nano SIM. يأتي التليفون مصنوع من الزجاج من الأمام والخلف، ويحتوي على طبقة حماية من Courting Gorilla من الجيل السادس، مع وجود إطار جانبي مصنوع من معدن الألومنيوم. الجوال يأتي مدعوم بتشغيل شبكة اتصال الجيل الرابع والجيل الخامس. يبلغ حجم شاشة جوال شركة آبل الجديد 6.55 بوصة، وهى من النوع AMOLED. دقة شاشة الموبايل 1080*2340 بكسل، بكثافة بكسلات 393 بكسل لكل إنش، ويحتوي الجوال على 500 شمعة سطوع، ومعدل تحديث الشاشة 90Hz، ويدعم خاصية الـ HDR10 +، كما تحتوي على طبقة حماية من زجاج Corning Gorilla. يأتي هاتف Oppo Reno 5 Pro 5G بمعالج قوي من نوع +1000 Mediatek Dimensity ثماني النواة، ومعالج رسوميات من نوع Mali –G77 MC9. يعمل هاتف اوبو رينو 5 برو بنظام تشغيل أند رويد 11، وواجهة مستخدم من نوع Color OS 11. يأتي الهاتف بإصدارين، الأول يأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجابايت، وذاكرة صلبة سعتها 128 جيجابايت، والنوع الثاني يأتي بذاكرة داخلية صلبة مساحتها 256 جيجابايت، وذاكرة عشوائية سعتها 12 جيجابايت. نوع ذاكرة الجوال الداخلية الصلبة UFS 2.1. لا يدعم الموبايل تركيب كارت ميموري، لكن الذاكرة الداخلية كبيرة وتسمح بتحميل أكبر عدد من الملفات. تأتي بصمة الإصبع في الجوال أسفل شاشة العرض، ويدعم الجوال بصمة الوجه. يأتي التليفون بعدد من المستشعرات، منها مستشعر التسارع والتقارب، والإضاءة الأوتوماتيكية، والبوصلة والجيرو سكوب، والدوران. الجوال يدعم الاتصال الشبكي من خلال الواي فاي بترددات a/b/g/n/ac، ويدعم الهوت سبوت، ويدعم الـ Wi-Fi Direct. يدعم الهاتف البلوتوث الإصدار الخامس 5.1. ويدعم الـ A2DP، والـ LE. يدعم الموبايل تقنية تحديد المواقع الجغرافية من خلال الـ GPS. لا يدعم التليفون راديو FM، ولا يدعم منفذ 3.5 بوصة للسماعات الخارجية. يدعم منفذ USB نوعه USB On-The Go- USB Type-C 2.0. يأتي الهاتف ببطارية سعتها 4300 مللي أمبير. تدعم البطارية الشحن السريع للجوال بقدرة 65 وات. يأتي جوال اوبو رينو 5 برو باللون الأزرق، والأبيض، والأسود. لم يتم تحديد سعر للجوال حتى الآن. مواصفات كاميرات اوبو رينو 5 برو الجديد يأتي الجوال بخمسة كاميرات، أربعة كاميرات خلفية، وكاميرا واحدة أمامية ومواصفاتهم كمل يلي:- الكاميرا الخلفية للجوال رباعية، دقة الكاميرا الأولى للتليفون 64 ميجا بكسل، بفتحة عدسة 1.8/F، وهى عريضة وتدعم الـ PDAF، والثانية مساحتها 8 جيجابايت، بفتحة عدسة قطرها 2.2/F، وهى كاميرا عريضة جداً، والثالثة مساحتها 2 ميجا بكسل وتدعم العزل والبور تريه، والرابعة دقتها 2 ميجا بكسل، بفتحة عدسة 2.4/F، وهى كاميرا ماكرو.

تدعم الكاميرا الخلفية للهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K، والتصوير بجودة 1080 بكسل.

الكاميرا السلفي للجوال أحادية، دقتها 32 ميجا بكسل، بفتحة عدسة 2.0/F. مميزات Oppo Reno5 Pro 5G يحتوي جوال شركة اوبو الجديد على مميزات رائعة وهى كالآتي:- الجوال يحتوي على شاشة ذات مواصفات كبيرة ورائعة معدل تحديثها 90Hz. الشاشة تحتوي على طبقة حماية قوية من النوع السادس، وتحتوي على سطوع عالي جدًا. مساحة تخزين التليفون الداخلية كبيرة جدًا يصل إلى 256 جيجابايت، وذاكرة عشوائية كبيرة جدًا تصل إلى 12 جيجابايت. الكاميرا الخلفية للجوال ذات مواصفات ودقة كبيرة، وتدعم التصوير الـ 4K. يأتي الهاتف بكاميرا أمامية دقتها كبيرة للحصول على صور سلفي رائعة. وزن الموبايل خفيف ومريح في الاستخدام. يدعم الموبايل الشحن السريع بقوة 65 وات. يحتوي على بصمة الإصبع وبصمة الوجه. يأتي بأحدث إصدارات التشغيل أند رويد 11. يحتوي على سماعات ستيريو مكبرة للصوت. عيوب اوبو رينو 4 برو هناك بعض العيوب التي يجب أن تقوم شركة أوبو بتعديلها في الإصدارات القادمة وهى كالآتي:- الهاتف لا يدعم تشغيل الراديو FM.

لا يأتي الجوال مدعوم بمنفذ 3.5 ملم للسماعات الخارجية.

لا يوجد مكان لتركيب كارت ميموري.

بطارية هاتف Oppo Reno5 Pro 5G ليست بالسعة المطلوبة لكي تناسب إمكانيات الجوال الكبيرة. X إقرأ أيضاً: مواصفات وسعر Oppo Reno 5 5G الجديد في مصر والسعودية

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