نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات هاتف Nokia 9 PureView وأهم مميزاته وسعره عالمياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت شركة نوكيا بالإعلان عن أول هاتف لها بخمسة كاميرا خلفية والذي يطلق عليه اسم Nokia 9 PureView وانضمت في تصنيع هذا الهاتف العديد من الشركات العالمية مثل HMD صاحبة براند نوكيا، وZeiss الخاصة بتصنيع العدسات والكاميرات، ويتمتع هذا الهاتف بتجربة فريدة من نوعها عند التقاط الصور والفيديوهات، وبالإضافة إلى ذلك يملك الهاتف إمكانيات جبارة تكافئ الهواتف من الفئة الرائدة حيث أنه يعتبر أول هاتف في العالم بخمس كاميرات خلفية، وسوف نتعرف متابعينا على مواصفات ومميزات وعيوب وسعر هاتف Nokia 9 PureView عالمياً.

مواصفات هاتف Nokia 9 PureView

يحتوي هاتف Nokia 9 PureView على مواصفات عديدة وهي كالتالي:-

تكون أبعاد الهاتف 155x75x8 ملم أما عن وزن الهاتف فيأتي بوزن 172 جرام. تأتي متانة وجودة تصنيع الهاتف من الزجاج من نوع Gorilla Glass 5. يحتوي الهاتف على شريحتين اتصال من نوع Nano Sim ويأتي منفذ الشرائح وكارت الميموري من نوع Hybrid SIM. الهاتف يدعم جميع شبكات الاتصال الجيل الثاني والجيل الثالث والجيل الرابع. يكون الهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة IP67 حتى متر ونصف لمدة 30 دقيقة. تأتي شاشة الهاتف بالشكل التقليدي وتأتي من نوع P-OLED بمساحة 5.99 إنش بجودة الـ QHD+ بدقة 1440×2880 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 538 بكسل لكل إنش. الهاتف يأتي بمعالج كوالكم الرائد في العام الماضي الـ 2018 حيث يأتي من نوع SDM845 Snapdragon 845 بتقنية الـ 10nm فهو نفس الموجود في الـ Galaxy Note 9. يأتي المعالج الرسمي للهاتف من نوع Adreno 630 ومناسب بصورة مقبولة في أداء الألعاب الثقيلة. الهاتف يأتي بإصدار واحد من الذاكرة الصلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية LPPDDR4X تأتي بسعة 6 جيجابايت. تأتي الكاميرا الخلفية للهاتف خماسية حيث تأتي الكاميرا بدقة 12 ميجا بكسل فتحة عدسة f/1.8 مقسمة على كاميرتين للتصوير الـ RGB ألوان وثلاثة كاميرات للتصوير الأبيض والأسود مع عدسة TOF للثري دي وعمل عمق للصورة. تأتي الكاميرا الأمامية للهاتف بدقة 20 ميجا بكسل فتحة عدسة f/2.0. الهاتف يدعم التصوير بجودة الـ 4K بدقة 2160 بكسل بمعدل إلتقاط 30 إطار في الثانية كما تدعم التصوير الـ FHD بمعدل إلتقاط 30 إطار في الثانية. تدعم كاميرات الهاتف التصوير الـ Manochrome والـ Bokeh والـ Slow Motion والـ Time Lapse. الهاتف يدعم ميكروفون ثانوي الخاص بعزل الضجيج أثناء استخدام الهاتف بصفة عامة. الهاتف يدعم الواي فاي بترددات الـ a/b/g/n/ac بالإضافة إلى دعمه لـ Dual-band, WiFi Direct, hotspot. يأتي بلوتوث الهاتف بالإصدار الأحدث وهو الإصدار الخامس مع دعمه أيضاً لخاصيتي الـ A2DP, LE, aptX. يدعم الهاتف تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS ويدعم أيضاً أنظمة الملاحة الأخرى مثل الـ A-GPS, GLONASS, BDS. الهاتف يدعم منفذ الـ USB ويأتي من نوع Type C بإصدار 3.1. الهاتف يدعم مستشعر البصمة ويأتي مدمج مع الشاشة ويعمل بشكل جيد. يدعم الهاتف معظم المستشعرات مثل مستشعر التسارع ومستشعر القرب مستشعر البوصلة مستشعر الضغط الجوي ومستشعر جيروسكوب. تأتي بطارية الهاتف بسعة 3320 ملي أمبير ويدعم الهاتف الشحن السريع بتقنية الـ Quick Charge 3.0 بقوة 18 واط كما يدعم الهاتف أيضاً الشحن اللاسلكي بقوة 10 واط . يتوفر من الهاتف لون واحد فقط وهو اللون الأزرق.

مميزات هاتف Nokia 9 PureView

سوف نتعرف متابعينا على مميزات هاتف Nokia 9 PureView كالتالي:-

الهاتف سعره منخفض بالنسبة لهواتف الرائد بتلك المواصفات.

يأتي الهاتف بأحدث نظام تشغيل بالنظام الخام لضمان سلاسة الأداء.

الذاكرة الصلبة والعشوائية للهاتف كبيرة وتكفي تطبيقاتك وملفاتك.

تكون أداء الكاميرات ممتاز كما هو متوقع ومعتاد عن شركة نوكيا.

مستشعر البصمة مدمج في الشاشة ولكنه يعمل بشكل متوسط من حيث السرعة.

يكون أداء الشاشة ممتاز حتى تحت ضوء الشمس المباشر فهي تعطي أعلى معدل كثافة بين الهواتف حالياً.

عيوب هاتف Nokia 9 PureView

سوف نتعرف على عيوب الهاتف كالتالي:-

سعة بطارية الهاتف ليست الأكبر بين المنافسين. يتوفر من الهاتف لون واحد فقط وإصدار واحد. لا يأتي الهاتف بأحدث معالج من كوالكم الـ Snapdragon 855. لا يدعم الهاتف منفذ الـ 3.5 ملم الخاص بسماعات الاذن ولا يدعم الراديو الـ FM. لا يدعم الهاتف تركيب كارت ميموري.

سعر هاتف Nokia 9 PureView

السعر العالمي للهاتف حوالي 700 دولار اي ما يعادل 13 ألف جنيه.