طريقة شحن جواهر فري فاير free fire بواسطة الـ ID بدون برنامج 2020

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عمر شويل - جدة طريقة شحن جواهر فري فاير free fire بواسطة الـ ID تُعد الألعاب الإلكترونية الأكثر شيوعًا في الأوقات الحالية ما بين فئات الشباب باختلاف أعمارهم، وخاصةً تلك الألعاب ذات الطابع الملحمي والمعتمدة على فكرة تكوين جيوش وتجمُعات عسكرية، حيث تعمد هذه الألعاب على جذب الشباب واللاعبين بشكل عام من خلال كونها ألعاب حية وتحتاج إلى مشاركة العديد من الأفراد، مما يتيح للاعبين كسب الكثير من الصداقات وفي نفس الوقت اكتساب نقود فرضية تعمل على زيادة مستوياتهم داخل اللعبة.

طريقة شحن جواهر فري فاير free fire بواسطة الـ ID

التعريف بجواهر فرِي فاير وفيما تُستخدم هي عبارة عن بديل العملات الواقعية، حيث أنها عملات افتراضية خاصة بلعبة فرِي فاير، يعتمد عليها اللاعبون للحصول على أدواتهم وأسلحتهم التي تساعدهم في الكسب داخل اللعبة.

كما تساعدهم أيضًا في اختيار ملابس الأفتار والشخصية المختارة والتي تمثل اللاعب باللعبة، ونتيجة لذلك كلما جمع اللاعب العديد والعديد من هذه الجواهر أصبح قادر على اجتياز مختلف المستويات باللعبة بكل سهولة.

كيفية الحصول على جواهر فرِي فاير مجانًا باستخدام الـ ID

تعتبر طريقة الحصول على جواهر فرِي فاير باستخدام ID الأي دي الخاص بالمستخدم من أكثر الطرق أمانًا وسهولة.

وهناك بعض الخطوات البسيطة للاستمتاع شحن جواهر فري فاير مجانًا سواء للاعب نفسه أو أحد أصدقائه، وهي كالآتي:

الدخول إلى صفحة الويب الخاصة باللعبة، عن Garena free fire

القيام بالدوس على الأيقونة المكتوب عليها جارينا ( Garena ).

( ). التسجيل بعد ذلك لعمل حساب جديد خاص باللاعب داخل اللعبة، وما يحتويه من بيانات مثل، اسم اللاعب والبريد الإلكتروني الخاص به، وجنسيته، وكلمة المرور التي يريدها، وبعد الانتهاء من ملئ هذه البيانات يضغط على زر التسجيل الآن.

أصبح للاَعب الآن حساب خاص به يمكنه الدخول عليه عن طريق الدرس على الزر المدون عليه لوج إن(Log IN)، للبدء في ممارسة اللعبة و شحن جواهر فرِي فاير .

. اختيار وسيلة الشحن التي تناسب اللاعب المتاحة ضمن العديد من الوسائل المتواجدة داخل نفس الموقع السابق.

يتوجه اللاعب بعد ذلك لموقع Garena

ويضغط على الأيقونة الخاصة بِالأي دي(ID) له، واختيار كمية شحن الجواهر التي يحتاج لها، ويتم التأكيد من وصول كمية الجواهر المطلوبة عن طريق كود خاص يتم إرساله لهاتف اللاعب الشخصي للتحقق من طلبه.