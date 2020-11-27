نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار اعلانات يوتيوب وأفضل طريقة لعمل اعلان ممول يوتيوب لتكبير قناتك وتسويق خدماتك في المقال التالي
عمر شويل - جدة أسعار اعلانات يوتيوب وأفضل طريقة لعمل اعلان ممول يوتيوب من أجل تكبير قناتك أو تسويق خدماتك، وما هي أفضل طريقة آمنة لزيادة أعداد المشتركين في قناتك على اليوتيوب، وكيف تحصل على أرخص أسعار اعلانات في يوتيوب، كلها تساؤلات نوضحها لكم في موضوعنا اليوم، بعدما كانت فائدة يوتيوب تنحصر في مشاهدة الأفلام وحلقات المسلسلات والكورسات والطبخ، تحول يوتيوب إلى وسيلة ناجحة لمن يمتلك المهارة المطلوبة يمكن من خلالها كسب الكثير من الأموال واتخاذها كوظيفة مُربحة ، لذلك أتينا لك بأفضل الطرق التي من خلالها تستطيع تحقيق أفضل نتيجة ترويجية من الاعلان الممول في يوتيوب.
طرق انشاء اعلان ممول يوتيوب
لكي تقوم بعمل اعلان على اليوتيوب عليك معرفة أنه هناك طريقتان لتحقيق ذلك، الطريقة الأولى هي إنشاء الإعلان عبر اليوتيوب بشكل مباشر، والطريقة الثانية هي إنشاء الإعلان عبر جوجل ادورد أو Google Ads، وسوف نتناول في السطور التالية طريقة عمل اعلان ممول يوتيوب من يوتيوب مباشرة، وبعد ذلك سوف نوضح أفضل طريقة لإنشاء اعلان يوتيوب على جوجل ادورد.
خطوات إنشاء إعلان على اليوتيوب بشكل مباشر
يمكنك إنشاء اعلان ممول يوتيوب من خلال قناتك الخاصة بشكل مباشر، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:
- بعد الدخول على القناة الخاصة بك، يتم الضغط على اللوجو أو الأيقونة الخاصة بالقناة.
- يتم اختيار استوديو Youtube لمنشئي المحتوى، وسنلاحظ ظهور لوحة البيانات الخاصة بالقناة.
- يتم اختيار الفيديو المُراد إنشاء إعلان عنه، ويتم الضغط على ذر الإعداد، ثم اختيار الترويج.
- سنلاحظ فتح إعلانات اليوتيوب من داخل Google Ads وسيتم ظهور الرسالة التالية: You’ll promote your video using Google Ads، ولكن هناك عدة خطوات يجب إتباعها لإنشاء اعلان ممول يوتيوب.
- يتم الضغط على get started، وتحت عنوان إنشاء حملة فيديو يجب إدخال اسم الحملة.
- ثم اختيار هيئة الاعلان ما بين إظهاره على هيئة فيديو على اليوتيوب أو سيتم وضع صورة مُصغرة.
- ثم يتم اختيار الموقع والجمهور والميزانية حسب الرغبة، ثم يتم الضغط على أيقونة إنشاء حملة.
خطوات إنشاء إعلان على اليوتيوب عبر Google Ads
يستطيع المستخدم إنشاء اعلان ممول يوتيوب من خلال خدمة جوجل ادورد، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:
- يتم الدخول على متصفح جوجل والبحث عن Google Ads، ثم يتم اختيار أول نتيجة بحث.
- إذا كنت تملك حساب على Google Ads اضغط على تسجيل الدخول، وإذ لم يكن لديك حساب اضغط على البدء الآن وقم بإنشاء حساب.
- بعد الدخول على الحساب الخاص بك، يتم الضغط على الحملات ثم الضغط على علامة (+)، وسيتم ظهور (حملة جديدة)، ويتم الضغط عليها.
- يتم إظهار مجموعة أهداف للحملات الإعلانية الموجودة داخل جوجل، ويتم اختيار (إنشاء حملة بدون تلقي إشارات متعلقة بالهدف).
- لعمل اعلان ممول يوتيوب يتم تحديد نوع الحملة عن طريق الضغط على خيار فيديو، ثم نلاحظ اختيار تلقائي لحملات فيديو مُخصصة، ثم يتم الضغط على متابعة.
- يتم بعد ذلك إدخال اسم الحملة، وتحديد الميزانية على إجمالي الحملة، ثم يتم تحديد تاريخ انتهاء الحملة وتاريخ البدء، وسنلاحظ ظهور أن سيتم إظهار الفيديو في نتائج بحث وإعلانات يوتيوب.
- ثم يتم اختيار اللغة والبلد واختيار الفئة من حيث الجنس والفئة العمرية، وبعد ذلك يتم وضع كلمات رئيسية وهذه الكلمات هي هدف الفيديو بشكل مباشر.
- يتم وضع رابط الفيديو، ثم اختيار أن يكون الإعلان ضمن البث القابل للتخطي، ثم يتم إدخال رابط القناة، ثم إنشاء حملة.
- في الخطوة الأخيرة من عمل اعلان ممول يوتيوب عبر جوجل ادورد يتم مراجعة الإعدادات والضغط على متابعة، وذلك حتى يتم التأكد من انطلاق الحملة الإعلانية بنجاح بعد مراجعتها وتمام قبولها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار اعلانات يوتيوب وأفضل طريقة لعمل اعلان ممول يوتيوب لتكبير قناتك وتسويق خدماتك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.