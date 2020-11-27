نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار اعلانات يوتيوب وأفضل طريقة لعمل اعلان ممول يوتيوب لتكبير قناتك وتسويق خدماتك في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار اعلانات يوتيوب وأفضل طريقة لعمل اعلان ممول يوتيوب من أجل تكبير قناتك أو تسويق خدماتك، وما هي أفضل طريقة آمنة لزيادة أعداد المشتركين في قناتك على اليوتيوب، وكيف تحصل على أرخص أسعار اعلانات في يوتيوب، كلها تساؤلات نوضحها لكم في موضوعنا اليوم، بعدما كانت فائدة يوتيوب تنحصر في مشاهدة الأفلام وحلقات المسلسلات والكورسات والطبخ، تحول يوتيوب إلى وسيلة ناجحة لمن يمتلك المهارة المطلوبة يمكن من خلالها كسب الكثير من الأموال واتخاذها كوظيفة مُربحة ، لذلك أتينا لك بأفضل الطرق التي من خلالها تستطيع تحقيق أفضل نتيجة ترويجية من الاعلان الممول في يوتيوب.

طرق انشاء اعلان ممول يوتيوب

لكي تقوم بعمل اعلان على اليوتيوب عليك معرفة أنه هناك طريقتان لتحقيق ذلك، الطريقة الأولى هي إنشاء الإعلان عبر اليوتيوب بشكل مباشر، والطريقة الثانية هي إنشاء الإعلان عبر جوجل ادورد أو Google Ads، وسوف نتناول في السطور التالية طريقة عمل اعلان ممول يوتيوب من يوتيوب مباشرة، وبعد ذلك سوف نوضح أفضل طريقة لإنشاء اعلان يوتيوب على جوجل ادورد.

خطوات إنشاء إعلان على اليوتيوب بشكل مباشر

يمكنك إنشاء اعلان ممول يوتيوب من خلال قناتك الخاصة بشكل مباشر، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

بعد الدخول على القناة الخاصة بك، يتم الضغط على اللوجو أو الأيقونة الخاصة بالقناة. يتم اختيار استوديو Youtube لمنشئي المحتوى، وسنلاحظ ظهور لوحة البيانات الخاصة بالقناة. يتم اختيار الفيديو المُراد إنشاء إعلان عنه، ويتم الضغط على ذر الإعداد، ثم اختيار الترويج. سنلاحظ فتح إعلانات اليوتيوب من داخل Google Ads وسيتم ظهور الرسالة التالية: You’ll promote your video using Google Ads، ولكن هناك عدة خطوات يجب إتباعها لإنشاء اعلان ممول يوتيوب. يتم الضغط على get started، وتحت عنوان إنشاء حملة فيديو يجب إدخال اسم الحملة. ثم اختيار هيئة الاعلان ما بين إظهاره على هيئة فيديو على اليوتيوب أو سيتم وضع صورة مُصغرة. ثم يتم اختيار الموقع والجمهور والميزانية حسب الرغبة، ثم يتم الضغط على أيقونة إنشاء حملة.

خطوات إنشاء إعلان على اليوتيوب عبر Google Ads

يستطيع المستخدم إنشاء اعلان ممول يوتيوب من خلال خدمة جوجل ادورد، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية: