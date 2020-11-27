طريقة حجز مسبق لجهاز PlayStation 5 بالمملكة اونلاين .. حجز طلب مسبق سوني 5 أمازون amazon

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عمر شويل - جدة طريقة حجز مسبق لجهاز PlayStation 5 قبل طرحه في المملكة العربية السعودية، حيث ينتظر الآلاف من اللاعبين لحظة إطلاق جهاز الألعاب الجديد بلاي سيتشن 5 والذي أعلنت عنه شركة سوني المنتجة في الأيام الماضية بسعر يصل إلى 2299 ريال سعودي الإصدار القياسي من الجهاز على أن يأتي الإصدار الرقمي بسعر 1839 ريال سعودي، تابع سعر ومواصفات جهاز بلايستيشن PlayStation 5، حيث يختلف سعر الجهاز من دولة لأخرى حسب قيمة الضرائب والرسوم التي تفرضها الدول نفسها على الأجهزة والمنتجات المختلفة، ويتهافت الكثير في هذه الساعات لطلب حجز الجهاز قبل طرحه في الأسواق للحصول عليها فور إطلاقه.

طريقة حجز مسبق لجهاز PlayStation 5

يستطيع جميع مواطني المملكة العربية السعودية الحصول على جهاز الألعاب بلاي ستيشن 5 الجديد فور نزوله إلى الأسواق بعد حجزه بطريقة إلكترونية ميسرة من خلال وكلاء شركة سوني داخل المملكة، نتابع طريقة حجز جهاز بلاي ستيشن 5 Play Station 5 من جرير، ومتجر ألعاب طوكيو وموقع لاعب كما يمكنكم شراء الجهاز بكل سهولة من خلال موقع أمازون العالمي

حجز طلب مسبق سوني 5 أمازون

عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى موقع أمازون.

البحث عن جهاز PS5 أو بلاي ستيشن 5 .

اختيار العرض والسعر المناسب حيث تتفاوت الأسعار حسب التجار البائعين.

الضغط على كلمة شراء الآن أو Buy Now لاستكمال عملية الشراء.

إدخال بيانات تسجيل الدخول.

اتباع كافة البيانات واختيار طريقة الدفع المناسبة.

الضغط على إتمام عملية الشراء.

حجز مسبق لجهاز PlayStation 5 فيديو فتح صندوق PlayStation 5 و إستعراض تفصيلي

طلب جهاز بلايستيشن 5

تحتوى علبة جهاز بلاي ستيشن 5 الجديد على جهاز PS5 سواء الرقمي أو القياسي حسب الشراء بالإضافة إلى كتيب التعليمات ودليل المستخدم وأوراق الكفالة، كما تضم العلبة أيضًا كابل الباور، ويد اللعب، وصلة USB لشحن اليد، وقاعدة بلاستيكية للجهاز بالإضافة إلى كابل HDMI والذي يمكن من خلاله توصيل الجهاز مع شاشات العرض أو التلفزيونات المختلفة، وبدأ وكلاء شركة سوني في السعودية باستلام طلبات الحجز المسبق لأجهزة بلاي ستيشن فور على أن يتم وصول الأجهزة لأصحاب الطلبات فور نزوله إلى الأسواق بصورة رسمية.