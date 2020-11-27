نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيادة سرعة الإنترنت وطريقة دمج الواي فاي مع بيانات الهاتف للحصول على أقصى سرعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مشكلة بطء سرعة الإنترنت في منزلك عند اتصالك بالواي فاي، هي مشكلة تواجه الكثيرين، وهي مشكلة ترتبط ادة بمزود الخدمة أو الشبكة التي تتصل بها، فإذا كنت تبحث عن طريقة فعالة لزيادة سرعة الإنترنت، فإن أسرع طريقة لفعل ذلك هي استخدام كلًا من الإنترنت وبيانات الهاتف معًا في نفس الوقت، كما يوجد بعض الأخطاء الأخرى التي نرتكبها باستمرار دون أن ندري تؤدي لبطء الإنترنت، ومن الأفضل تجنبها للحصول على أقصى سرعة للإنترنت في منزلك.

زيادة سرعة الإنترنت في المنزل

بالطبع لا يمكنك فعل شيء إذا كانت مشكلة السرعة سببها الشبكة، لكن هناك عدة نصائح بسيطة قد تساعد في تحسين سرعة الإنترنت بمنزلك، وهذه النصائح تشمل:

أعد تشغيل الراوتر من حين لأخر.

أجعل أجهزتك قريبة من الراوتر قدر الإمكان.

ضع الراوتر في وضع رأسي دائمًا واجعله بعيدًا عن الأرض لأن ذلك يحسن من سرعته.

استخدم فقط الأجهزة التي لا تحتوي على منافذ اتصال سلكية (مثل الكمبيوتر) لأنها تعمل على إبطاء سرعة الإنترنت.

أوقف تشغيل الأجهزة المتصلة بالإنترنت إذا كنت لا تستخدمها.

اخرج من أي تطبيق يقوم بعض فيديوهات أو تشغيل موسيقى بعد مشاهدتها.

أوقف التحديثات التلقائية للتطبيقات والألعاب وتطبيقات الكمبيوتر المختلفة.

اغلق أي تطبيق لا تستخدمه فورًا.

قم بتغييرجهاز الواي فاي القديم، بجهاز يحتوي على تقنيات اتصال أحدث وأسرع.

وبشكل عام من المستحسن أن يكون لديك عرض نطاق ترددي لا يقل عن 1 ميغابت في الثانية لأداء الجلسة الأمثل.

امسح محفوظات الاستعراض وذاكرة التخزين المؤقتة للمتصفح أول بأول.

تأكد من تحديث المتصفح لأحدث إصدار دائمًا.

أمور أخرى تؤثر على سرعة الإنترنت في منزلك

يجب أن تعلم أن التداخل مع الشبكات الأخرى في المناطق المزدحمة أو المباني التي بها عدد كبير من أجهزة الواي فاي.

كما أن استخدام عدد كبير من الأشخاص لنفس التطبيق في وقت واحد يؤثر كثيرًا على سرعة الإنترنت.

دمج الواي فاي مع البيانات بدون برامج

يتساءل البعض هل يمكن دمج بيانات الهاتف بدون برامج، والإجابة هي لا لأن الهاتف لا يستطيع سوى استخدام وظيفة واحدة فقط للاتصال، فحتى لو قمت بتفعيل الواي فاي والبيانات في نفس الوقت، فإنه سوف يقوم بشكل تلقائي بالاتصال بشبكة الواي فاي المتاحة، وسوف يظل متصل بها حتى يتم إغلاق الراوتر أو الخروج بعيدًا عن نطاقه.

وحتى إذا كان اشتراك بيانات الراوتر قد انتهى، فإن الهاتف سوف يظل متصل به وسوف تظهر لك رسالة ” الإنترنت غير متاح”، ولن ينتقل الهاتف لاستخدام بيانات الهاتف بشكل تلقائي، إلا إذا قمت بإلغاء اتصال الواي فاي في الهاتف.

ولكن هناك تطبيق Speedify يمكنك تنزيله بسهولة من متجر جوجل أو ايفون، وتشغيله لدمج الاتصالين معًا بكل سهولة، مما يمنحك سرعة أكبر.