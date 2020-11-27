نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات Mate 30 Pro جميع مميزات وعيوب هواوي ميت 30 برو في المقال التالي

عمر شويل - جدة هاتف هواوي Mate 30 Pro من الهواتف الرائعة التي أطلقتها الشركة الرائدة في صناعة الهواتف المحمولة وهي شركة هواري التي استطاعت أن تصبح من أوائل الشركات علي مستوي العالم التي تقوم بصناعة هواتف مميزة تمتلك إمكانيات رائعة وتقدم سلسلة هواتف من فئة الأسعار المتوسطة التي يحتاج إليها الكثير، ونعرض لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني مواصفات الهاتف المميز هاتف Mate 30 Pro الذي يحمل إمكانيات رائعة والكثير من المميزات التي جعلته من الهواتف المميزة.

مواصفات Mate 30 Pro

يأتي هاتف Mate 30 Pro بأقوى معالج تشغيل توفره شركة هواوي وهو من النوع Hisilicon Kirin 990.

يتوفر الهاتف بنظام تشغيل رائع وحديث وهو نظام اندرويد 10 ويعد هو أحدث أنظمة تشغيل اندرويد.

يمتلك الهاتف بطارية رائعة ذات سعة رائعة وتظل تعمل لساعات طويلة فهي بسعة 4500 ملي أمبير.

أما بالنسبة لمعالج الرسومات الخاص بالهاتف فهو من النوع مالي Mali-G76 MP16.

بالنسبة للرامات يأتي الهاتف برامات تشغيل 8 جيجا بايت رام مع مساحة تخزين 128 أو 156 جيجا بايت.

يمتلك الهاتف كاميرا خلفية رباعية بدقة عالية جداً فهي تتوفر بدقة 40+8+40 وكاميرا رابعة من النوع 3D TOF.

مميزات Mate 30 Pro

وفرت شركة هواوي هاتف ميت 30 برو بتصميم جذاب فهو يمتلك تصميم عصري.

أسلوب وضع الكاميرات الخلفية جذاب ومناسب جداً يعطي الهاتف شكل جذاب.

تدعم كاميرا الهاتف خاصية التصوير البطيء مما يوفر لك إمكانية تصوير فيديوهات رائعة.

يتوفر الهاتف ببطارية مميزة للغاية سوف تدوم ليوم كامل إذا كان استعمالك للهاتف خفيف.

يمكنك تسجيل فيديوهات بدقة ووضوح عالي جداً بحيث يمكنك تصوير فيديوهات بجودة 4K.

عيوب هواوي ميت 30 برو

لا يمكنك استخدام راديو FM على الهاتف وهو ما أصبح شيء طبيعي في الهواتف الحديثة.

لا يتوفر الهاتف بالجيل الخامس على الرغم من توافره في بعض الهواتف الحديثة.

قد يكون وزن الهاتف ثقيل بالنسبة للكثير من مستخدميه.

لا يحتوي الهاتف علي تطبيقات جوجل الأساسية مثل يوتيوب وجوجل بلاي والعديد من التطبيقات الأخرى.

بالنسبة لسعر هاتف Mate 30 Pro فإن الهاتف لم يتم إصدارة بشكل رسمي في الوطن العربي ولكن أصدر بشكل رسمي في أوروبا بالكامل ودولة الصين بسعر 1100 يورو، ومن المتوقع أن يكون سعر الهاتف في مصر عند إصدارة بسعر 14 ألف دولار.