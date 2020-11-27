نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات موبايل ريلمي 6 وأهم مميزاته “Realme 6” في المقال التالي

عمر شويل - جدة كل ما تريد معرفته عن هاتف ريلمي 6 الاقتصادي وأهم المميزات والعيوب والمواصفات الخاصة للهاتف بالإضافة إلى أسعار الجهاز في المحلات، وعلى أهم المواقع وموعد نزول الجهاز السوق والمادة المصنوع منها الجهاز وعدد الشرائح التي يستوعبها الجهاز ونظام التشغيل والمعالج والذاكرة الداخلية، والذاكرة الإضافية وحجم الشاشة بالنسبة للجهاز ودقة وأبعاد الشاشة وحماية الشاشة وعدد الكاميرات وجودتها بالإضافة لنوع البطارية وحجمها وطريقة الفتح والألوان المتاحة للجهاز. المواصفات العامة لهاتف Realme 6: نزل الجهاز إلى السوق في: شهر مارس من عام 2020.

نظام التشغيل: يعمل الجهاز بنظام التشغيل Android 10.0 – Realme Ui 1.0.

وزن الجهاز: 191 جرام.

مادة الصنع: الجهاز مصنوع من إطار بلاستيك + ظهر من البلاستيك أيضاً.

عدد الشرائح: يتيح الجهاز استخدام شريحتين.

حجم الشريحة: نانو. الهاردوير: المعالج: يأتي الجهاز بمعالج قوي ثماني النواة / رباعي النواة بسرعة 2.05 جيجا هرتز + رباعي النواة بسرعة 2.0 جيجا هيرتز.

Mediatek Helio G90T – 12nm :Chipset.

معالج الرسوم: Mali-G76 Mc4 – cores – 800 Mhz. قوة الذاكرة: الذاكرة الداخلية: يأتي الجهاز بنسختين النسخة الأولى 64 جيجا بايت (4 جيجا رام) – Ufs 2.1، النسخة الثانية 128 جيجا بايت (8 جيجا رام) – Ufs 2.1.

الرام: يأتي الجهاز بثلاث نسخ من الرامات 4/6/8 جيجا بايت LPDDR4x – 1866 Mhz.

الذاكرة الإضافية: يوفر الجهاز مساحة إضافية تصل إلى 1 تيرا بايت. مواصفات الشاشة: حجم الشاشة: يأتي الجهاز بمساحة 6.5 بوصة للشاشة.

حجم الشاشة بالنسبة للجهاز: 84.1 %.

دقة الشاشة: 2400×1080.

أبعاد الشاشة: 20.9.

كثافة ال ppi 405 :Pixels.

تقنية الشاشة: Ips Lcd.

ألوان الشاشة: تحتوي الشاشة على 16 مليون لون.

اللمس: الجهاز متعدد اللمس.

حماية الشاشة: يأتي الجهاز ب Corning Corilla Glass 3 لحماية الشاشة. مواصفات الكاميرا: الكاميرا الرئيسية: يأتي الجهاز بكاميرا رباعية – 64 ميجا بيكسل (رئيسية) + 8 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 2 ميجا بيكسل (ماكرو) + 2 ميجا بيكسل (Depth for bokeh).

الفلاش: ليد.

فتحة العدسة: f/1.8 (رئيسية) – f/2.3 (زاوية واسعة) – f/2.4 (ماكرو) – f/2.4 (Depth for bokeh).

البعد البؤري: 26 مل (رئيسية) – 13 مل (زاوية واسعة) – 22 مل (ماكرو).

الكاميرا الأمامية: 16 ميجا بيكسل. البطارية والشحن: نوع البطارية: تأتي البطارية لجهز ريلمي 6 بإمكانية ليثيوم بوليمر 4300 مللي أمبير.

الشاحن يأتي بقوة 30 واط فهو شاحن سريع.

كما أن البطارية غير قابلة للإزالة. التوصيل بالشبكات: الشبكة: يدعم جهاز ريلمي 6 شبكات ال 2G/3G/4G.

البلوتوث: يدعم الجهاز البلوتوث.

Wifi: يدعم الجهاز خاصية ال Wifi.

Hotspot: يدعم الجهاز خاصية ال Hotspot.

NFC: لا يدعم الجهاز خاصية Nfc.

USB: يدعم الجهاز خاصية USB.

OTG: يدعم الجهز خاصية OTG. الوسائط: الراديو: FM radio.

السماعات: Loudspeaker. مميزات أخري لجهاز ريلمي: يتميز الجهاز بطريقة فتحة عن طريق البصمة الجانبية والتي تميزه عن غيره من الهواتف.

يتميز الجهاز بخاصية تحديد المواقع GPS.

كما يتميز بخاصية VR. معلومات لشراء الجهاز: الألوان: يتوفر الهاتف بلونين اثنين فقط وهما اللون الأبيض، والأزرق.

السعر: 3,469 جنية مصري للنسخه (64 جيجا بايت + 4 جيجا رام)،و3,775 جنيه مصري للنسخه (128 جيجا بايت + 8 جيجا رام)، وهذا طبقاً للأسواق المصرية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سعر ومواصفات موبايل ريلمي 6 وأهم مميزاته “Realme 6” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.