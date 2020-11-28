نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل تطبيقات الاندرويد 2021 مفيدة عند شراء هاتف جديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحتاج الكثير من مستخدمي الهواتف المحمولة إلي الحصول على تطبيقات الاندرويد الهامة التي يحتاجون إليها بشكل أساسي على الهاتف المحمول، ونعرض لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني أهم تطبيقات الاندرويد المفيدة والتي يمكنك استخدامها بشكل يومي في الكثير من المهام اليومية وتسهيل التعامل مع الهاتف بسهولة والعثور على كل شيء تحتاج ألية.

أفضل تطبيقات الاندرويد 2021

هناك عدد كبير للغاية من تطبيقات الاندرويد التي انتشرت بشكل كبير في السنوات الأخيرة حيث أصبح هناك الآلاف من التطبيقات التي لديها العديد من الاستخدامات والوظائف المختلفة، ولكن هناك العديد من التطبيقات الشائعة التي لا غني عنها مثل تطبيقات تشغيل الفيديوهات وتطبيقات الملاحظات إدارة الملفات والكثير من التطبيقات الأخرى ونقدم لكم في هذا الموضوع أهم التطبيقات التي يمكنك الحصول عليها بشكل مجاني.

تطبيق VLC for Android

هو تطبيق غني عن التعريف فهو من أقوى تطبيقات تشغيل الفيديوهات على الهواتف المحمولة، وهو من التطبيقات المجانية التي يمكنك تحميلها مجانا من خلال متجر جوجل بلاي وتشغيل الفيديوهات من خلاله بسهولة ويتميز التطبيق انه يمتلك واجهة استخدام بسيطة للغاية ويعطي المستخدم التحكم بالكامل في الفيديوهات التي يقوم بتشغيلها من خلاله.

تطبيق Files

هو تطبيق رائع في إدارة الملفات علي الهواتف المحمولة حيث يساعدك في إدارة جميع الملفات الخاصة بالصور والفيديوهات والمستندات والعثور عليها بسهولة كبيرة من خلال الهاتف ونسخها أو نقلها أو حذفها فهو يوفر لك الكثير من الخصائص التي تسهل علي المستخدم التعامل مع التطبيق في إدارة الملفات من خلال الهاتف.

تطبيق Snapseed‏

Snapseed‏ أحد أفضل تطبيقات الاندرويد التي يستخدمها الملايين في التعديل على الصور، بالتأكيد يحتاج كل شخص يمتلك هاتف إلي تطبيق مميز يساعده على التعديل على الصور التي يقوم بالتقاطها والتعديل على الألوان الخاصة بها وحجم الصور ووضع الفلاتر والمؤثرات التي تساعد الصور على أن تصبح ذات جودة أفضل، ولذلك فإن تطبيق Snapseed‏ يعد من أقوى التطبيقات المجانية المتواجدة حاليا والتي يمكنك العثور عليها وتثبيتها بسهولة على الهاتف.

تطبيق ترجمة جوجل

هو من تطبيقات الاندرويد الهامة التي يحتاج إليها الكثير وشهد تطبيق ترجمة جوجل تطور كبير جداً في الفترة الأخيرة حيث أصبح يقوم بترجمة النصوص والصور بدقة عالية ودون وجود أخطاء في الترجمة مما جعله من التطبيقات المميزة التي يمكنك الحصول عليها لترجمة الرسائل النصية من لغة إلى أخرى فهو يدعم عدد كبير للغاية من اللغات، ويدعم أيضا إمكانية ترجمة النصوص المتواجدة في الصور وهي خاصية رائعة يحتاج إليها الكثير.