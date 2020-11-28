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عمر شويل - جدة يُعتبر تطبيق واتس أب في الوقت الحالي هو الأول في عالم المراسلة الفورية المجانية على جميع هواتف الجوال وعلى أجهزة الحاسوب أيضًا ، وقد شهد التطبيق منذ انطلاقه إقبال واستحسان عدد كبير جدًا من الأشخاص وأصبح يرتاده ملايين المستخدمين يوميًا، ودائمًا ما تقوم شركة جوجل المالكة لتطبيق الواتس أب بإجراء العديد من أوجه التحسين والتطوير على التطبيق ، وهناك عدد كبير من المزايا ومنها القدرة على حظر الآخرين ، ولكن إذا تعرضت إلى الحظر من أي شخص وتريد محادثته مرة أخرى ، كيف يُمكن ذلك ؟ هذا ما سوف نوضحه لكم من خلال هذا المقال الذي يُوضح كيف ارسل رسالة واتساب لشخص حظرني بعد أن تم التطرق مسبقا إلى توضيح كيف ارسل رسالة فارغة على الواتس اب

كيف ارسال رسالة واتساب لشخص حظرني

قد يظن البعض أن طريقة ارسالة رسالة واتس اب لشخص قد قام بحظره أمر مستحيل ؛ ولكن في حقيقة الأمر أن بعض مطوري ومستخدمي البرامج قد توصلوا إلى طريقة سهلة جدًا وبسيطة للغاية يُمكن من خلالها تعلم كيف ارسل رسالة واتساب لشخص حظرني من خلال اتباع الخطوات التالية:

في بداية الأمر ابحث عن صديق مشترك بينك وبين الشخص الذي حظرك ويجب أن يكون لديه حساب على تطبيق واتس أب.

ثم اطلب منه أن يقوم بفتح مجموعة جديدة وأن يقوم بضمك وضم رقم الشخص الذي حظرك إلى هذه المجموعة.

واطلب من أيضًا أن يقوم بتعيينك كمديرًا للمجموعة الجديدة.

وبعد ذلك على هذا الشخص الثالث أن يقوم بمغادرة المجموعة.

وهنا سوف تجد أنك وحدك مع رقم الشخص الذي قد قام بحظرك فقط داخل المجموعة.

وهنا يُمكنك أن ترسل رسالة واتس اب إلى رقم الشخص الذي قام بحظرك بأي من الطرق التالية:

الكتابة مباشرةً داخل المجموعة لأنه لا يوجد سوى أنت وهو فقط داخلها وأنت مدير المجموعة ، وبالتالي يُمكنك أن توجه له أي رسالة دون قلق أو حرج من أي يطلع عليها أي شخص آخر.

كما يُمكن أيضًا الدخول إلى الجزء الخاص بأعضاء المجموعة باعتبارك Admin المجموعة ، ثم تقوم باختيار رقم الشخص الذي قام بحظرك وتقوم بإرسال الرسالة خاصك إليه.

جديرا بالذكر ؛ أنه بإمكان مستخدمي واتس أب أيضاً معرفة كيفية ارسال رسالة من الواتس اب لرقم غير مسجل كيفية كيفية رسال رسالة من الواتس اب لرقم غير مسجل

وبذلك نكون قد عرفنا بالتفصيل كيف ارسل رسالة واتساب لشخص حظرني بسهولة فائقة ومن خلال حيلة بسيطة جدًا ومُجربة وسهلة لا تتطلب برامج إضافية ولكنها تتطلب فقط توفر قدر من الفطنة والذكاء لديدى المستخدم في استخدام الأدوات المتنوعة المتوفرة عبر تطبيق المراسلة الفورية واتس أب الذي كان ولا يزال يشهد نسبة إقبال منقطعة النظير من قبل المستخدمين من كافة الفئات العمرية على مستوى بلدان العالم.