نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وعيوب وسعر Huawei Mate 40 Pro الجديد بالسعودية والدول العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة Huawei Mate 40 Pro ، أحد الهواتف العملاقة التي أعلنت عنها شركة هواوي الأيام الماضية، والتي ضمت هاتف هواوي ميت 40، وهاتف هواوي ميت 40 برو بلس، وجوال Huawei Mate 40 RS Porsche Design، والهاتف يعتبر الفئة الأوسط من هذه السلسلة، ويتمتع بمواصفات خارقة غير متوفرة في هواتف أكبر الشركات العالمية، ويأتي الهاتف بعد سلسلة النجاحات التي حققتها هواتف Huawei P40، وجوال Huawei P40 Pro، وموبايل Huawei P40 Pro Plus، ويتميز الهاتف بأنه يدعم تشغيل أحدث شبكات الاتصال في العالم وهى شبكة الجيل الخامس، وسوف نتعرف بالتفصيل من خلال موقع ثقفني الإخباري، على مواصفات وعيوب وسعر هاتف هواوي ميت 40 برو في السعودية ومصر والدول العربية.

مواصفات Huawei Mate 40 Pro

يحتوي هاتف شركة هواوي الجديد على مواصفات فائقة الجودة وبيانها كالآتي:-

يأتي الموبايل بشريحتين اتصال من نوع نانو SIM والاثنين في وضع الاستعداد. يتميز الهاتف بالمتانة والقوة، وهو مصنوع من الزجاج، مع وجود إطار مصنوع من مادة الألمنيوم. يدعم هواوي ميت 40 برو الاتصال القريب المدى. يدعم تشغيل معظم شبكات الاتصال ويدعم تشغيل شبكات الجيل الخامس. أبعاد الموبايل 162.9*75.5*9.1 ملم، ويبلغ وزن الجوال 212 جرام. الهاتف يأتي مقاوم للغبار والماء بمعيار IP68. يأتي الهاتف بإصدارين من حيث حجم الذاكرة العشوائية والذاكرة الداخلية الصلبة، الأول يأتي بذاكرة داخلية 256 جيجابايت وذاكرة عشوائية 8 جيجابايت، والثاني يأتي بذاكرة صلبة 512 جيجابايت، وذاكرة عشوائية 8 جيجابايت. أهم ما يميز هاتف Huawei Mate 40 Pro أن الهاتف يدعم تركيب كارت ميموري حتى 256 جيجابايت، على عكس هاتف iPhone 12 Pro، الذي لا يدعم تركيب كارت ذاكرة داخلية. يأتي الجوال بمعالج قوي تقوم شركة هواوي بتصنيعه، ويطلق عليه اسم Kirin 9000 5G، ويعمل بتكنولوجيا 5 نانو، ويحتوي أيضًا على معالج رسومي من نوع Mali-G78 MP24. يحتوي التليفون على ميكروفون ثانوي لعزل الضجيج أثناء التحدث أو التصوير أو التسجيل، مثل بقية الهواتف الأخرى من سلسلة هواتف هواوي الجديدة Huawei Mate 40، وجوال Huawei Mate 40 Pro Plus. يحتوي على سماعات ستيريو لتقديم صوت نقي وقوي. التليفون المحمول الجديد يدعم الواي فاي بترددات a/b/g/n/ac/ax، ويدعم الهوت سبوت، والـ Wi-Fi Direct. يحتوي على تقنية الانفرا ريد التي تستخدم في التحكم في الأجهزة الكهربائية. يدعم أحدث إصدارات البلوتوث الإصدار 5.2، ويدعم خاصية الـ LE وخاصية A2DP. يحتوي جوال Huawei Mate 40 Pro على تقنية الـ GPS التي تستخدم في تحديد المواقع الجغرافية. يأتي الموبايل بوسائل أمان عديدة منها مستشعر البصمة، كما يحتوي على تقنية الـ Face Unlock، التي تعمل بالأشعة فوق الحمراء. يدعم جميع المستشعرات مثل مستشعر الضغط الجوي والتسارع وحساسية الألوان والقرب والجيرو سكوب والبوصلة. الجوال يعمل من خلال نظام تشغيل Android 10، ويحتوي على واجهة المستخدم من نوع EMUI 11، لكن الهاتف لا يدعم خدمات جوجل، يأتي التليفون باللون الأبيض واللون الفضي واللون الأسود واللون الأصفر واللون الأخضر. حجم بطارية هاتف هواوي ميت 40 برو 4400 مللي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقوة 66 وات، وتدعم الشحن اللاسلكي بقوة 50 وات، والشحن العكسي بقوة 5 وات.

مواصفات شاشة هواوي ميت 40 برو

شاشة الهاتف عملاقة وتحتوي على إمكانيات ومواصفات كبيرة وهى كما يلي:-

تأتي الشاشة على شكل الثقب المزدوج مع وجود انحناء في أطراف الموبايل.

شاشة هاتف Huawei Mate 40 Pro من النوع OLED، وتبلغ مساحتها 6.76 بوصة.

من النوع OLED، وتبلغ مساحتها 6.76 بوصة. دقة الشاشة 1344*2772 بكسل، بمعدل كثافة بكسلات 456 بكسل لكل بوصة.

تدعم شاشة الجوال أبعاد العرض الجديد 19.5:9.

تدعم شاشة الموبايل وضع الـ HDR10.

معدل تحديث الهاتف 90Hz، وهو مثل تحديث هواتف Huawei Mate 40، وجوال Huawei Mate 40 Pro Plus.

مواصفات كاميرا Huawei Mate 40 Pro

أهم ما يميز الهواتف الجديدة من هواوي هو الكاميرات بإمكاناتها ومواصفاتها الكبيرة وهى كالآتي:-

الكاميرا الأمامية للهاتف ثنائية، دقة العدسة الأولى 13 ميجا بكسل، بفتحة عدسة 2.4/F، وتستخدم في التصوير الواسع، والعدسة الثانية في الهاتف TOF 3D، وتستخدم في العزل والبور تريه، وتستخدم في خاصية الـ Face Unlock. تدعم تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K، وتدعم الكاميرات الأمامية أيضًا التصوير بدقة 2160 بكسل لكل 30 و 60 إطار لكل ثانية، وتدعم تصوير الفيديوهات بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل. كاميرا هاتف هواوي ميت 40 برو الخلفية ثلاثية، دقة العدسة الأولى 50 ميجا بكسل، وتدعم المثبت البصري، والعدسة الثانية دقتها 12 ميجا بكسل، وهى خاصة بالزووم، وتدعم المثبت البصري، والعدسة الثالثة دقتها 20 ميجا بكسل، وتستخدم في التصوير الواسع، وتحتوي على فلاش LED أحادي. تدعم العدسات الخلفية تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K بدقة تصوير 2160 بكسل، وتدعم التصوير الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 480، و240، و 120، 60، 30 لكل ثانية، وتدعم التصوير بقوة الـ HD ودقة 720 بكسل.

عيوب هواوي ميت 40 برو

هناك بعض العيوب التي يشتمل عليها هاتف Huawei Mate 40 Pro وهى كما يلي:-

الهاتف لا يدعم خدمات جوجل، ويعتمد على خدمات شركة هواوي .

. التليفون لا يدعم منفذ الـ 3.5 ملم الذي يستخدم لسماعات الأذن الخارجية.

لا يفضل الكثيرين من المستخدمين الشاشات المنحنية من الأطراف.

معدل تحديث الشاشة 90Hz وهو أقل من تحديث هواتف الشركات الأخرى التي معدل تحديثها 120Hz.

سعر الهاتف مرتفع بالمقارنة بهواتف الشركات الأخرى المنافسة.

سعر Huawei Mate 40 Pro

سوف نتعرف مع حضراتكم على سعر هواوي ميت 40 برو بالسعودية ومصر والدول العربية وهى كالآتي:-