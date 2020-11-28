نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر Google Pixel 5 في السعودية أول هاتف يعمل بنظام تشغيل Android 11 في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر Google Pixel 5 في السعودية ،أطلقت شركة جوجل الغنية عن التعريف هاتفها الجديد جوجل بكسل 5، ويعتمد الهاتف الجديد على أول نظام تشغيل ألا وهو Android 11 حيث تصدرت جوجل بذلك، كما قامت شركة Google بإصدار هاتف Google Pixel 4A منذ عدة أشهر ويعتبر هاتف Google Pixel 5 هو المطور الأفضل من سابقته لدعمه شبكات الجيل الخامس، سنعرض بالتفاصيل سعر Google Pixel 5 في السعودية وأهم مواصفات الهاتف ومحتوياته.

مواصفات هاتف جوجل بكسل 5

يأتي وزن الهاتف 151 جرام وأبعاده 7×70.4×8 مم. الهاتف مصنوع من الألمونيوم المتين بالكامل. يقاوم الهاتف الغبار والماء. يدعم الهاتف شبكات حتى الجيل الخامس، كما يدعم شريحتي إتصال. تأتي شاشة الهاتف بحجم 6 بوصة ودقتها 1080×2340 بكسل وجودة +FHD، وبها ثقب بالأعلى. يوجد طبقة حماية على شاشة الهاتف من الجيل السادس وهي ما تسمى بـ Corning Gorilla Glass. معالج الهاتف Snap Dragone 765G من الكوالكم ثماني النواة. تأتي مساحة الهاتف الداخلية 128 جيجا بايت و 8 جيجا رام ذاكرة عشوائية. لأول مرة يتم تشغيل نظام Android 11 في إحدى الهواتف الذكية وشركة جوجل هي أول من تصدرت بذلك. كاميرا الهاتف الخارجية ثنائية الأولى 12.2 ميجا بكسل تدعم المثبت البصري، والثانية 16 ميجا بكسل وهي للتصوير العريض. الكاميرا الأمامية للهاتف وهي كاميرا السلفي دقتها 8 ميجا بكسل وتدعم التصوير بـ HDR. الهاتف به سماعات أستريو عاليه الجودة والصفاء. لا يدعم الهاتف منفذ سماعات ألـ 3.5 مللي. يدعم الهاتف مستشعرات الآمان وهي بصمة الأصبع و Face Unlock. يدعم الهاتف الأتصال على المدى القريب. بطارية الهاتف تأتي بقوة 4080 مللي أمبير كما تدعم الشحن السريع بقوة 18 وات، كما تدعم أيضاً الشحن اللاسلكي. يتوافر الهاتف في الأسواق باللون الأسود والأخضر.

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سعر Google Pixel 5 في السعودية والدول العربية