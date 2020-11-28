نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخر أخبار التكنولوجيا وحيلة بسيطة لتعرف من أضاف رقمك للواتساب في المقال التالي

عمر شويل - جدة أخر أخبار التكنولوجيا، في الساعات الأخيرة تم نشر بعض التحديثات الجديدة في عالم التكنولوجيا، كان أشهرها هو إعلان شركة سوني عن الألعاب المجانية التي سيتم إتاحتها لمستخدمي أجهزة البلايستيشن، وكذلك الخدعة الجديدة لتتعرف على من أضاف رقمك على الواتساب.

خدعة بسيطة لتعرف من أضاف رقمك للواتساب

تطبيق واتساب واحد من أشهر تطبيقات المحادثة في العالم وهو ملك لشركة فيس بوك كذلك، ونظرًا لكثرة استخدامه نجد العديد من التساؤلات على بعض النقاط الهامة في استخدام Whatsapp ومن أشهر تلك النقاط كيف يمكن أن نتعرف على من أضاف الرقم الشخصي للواتساب، وذلك بالتالي:

فتح تطبيق الواتساب ومن ثم الضغط على النقاط الثلاثة الجانبية. نختر منها New Broadcast سيتم الانتقال لجهات الاتصال بهاتف. اختر منها رقم هاتف متأكد من تسجيله لرقم هاتفك، والرقم الآخر هو ما تريد معرفة هل أضاف رقمك أم لا. ومن ثم قم بكتابة رسالة في مربع الحوار الظاهر أمامك واختر إرسال لجميع الجهات. بعد فترة اضغط على الرسالة لتعرف من قام بقرائتها. إذا كان الرقم قام بتسجيل رقم هاتفك الشخصي فسيظهر له الرسالة وبالتالي يظهر لك في قائمة قاريء الرسالة.شركة سوني تكشف عن الألعاب المجانية على بلايستيشن 5

قام شركة سوني في الأيام الأخيرة بالإسلام عن الألعاب المجانية المتوافرة في جهاز بلايستيشن 4 وبلايستيشن 5 وبلايستيشن بلس، وسيتم استقبال أول لعبة مجانية على جهاز بلايستيشن 5 في بداية شهر ديسمبر، وستكون اللعبة هي الإحداث الأصدر من سلسلة Worms Rumble، أما عن مالكي بلايستيشن 4 فإنهم سيحصلون على لعبة Rocket Arena وكذلك لعبة Just Cause.

قائمة الألعاب المجانية لأجهزة البلايستيشن

لعبة Worms Rumble

ستكون اللعبة متاح مع شهر ديسمبر حتى يوم الرابع من يناير، وستصل لجهاز بلايستيشن 5 و4، وكذلك ستكون لعبة Bugsnax متاحة لأجهزة PS5 حتى يوم الرابع من يناير.

لعبة Rocket Arena ولعبة Just cause

وسيتم إصدار اللعبتين لأجهزة بلايستيشن 4 PS4، حيث تدور أحداث لعبة Rocket Arena عن لعبة حركة ثلاثة أشخاص ضد ثلاثة أشخاص، ولعبة Just Cause أحداثها تدور حول كوارث بيئية وتأثيرات مناخية لكوكب الأرض.