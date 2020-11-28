نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نصائح هامة لتسريع تطبيق واتساب وتحسين أدائه وإصلاح مشاكله في المقال التالي

عمر شويل - جدة نصائح يلجأ إليها كل من مستخدمي تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتم اللجوء إليها في حالة أن تطبيق الواتساب واجه بعض المشاكل حول بطء عام في الأداء، وهناك فئة من المستخدمين أشاروا إلى أن الرسائل لا يتم إرسالها ويحتاجون إلى النصائح بهدف تسريع وإصلاح مشكلات الأداء الأخرى، حيث يعد تطبيق الواتساب هو تطبيق المراسلة الفورية الأكثر شعبية لديه 1.5 مليار مستخدم في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك فإنه ليس خالياً من المشكلات التي يواجهها المستخدمون من وقت لآخر بعضها يحتاج إلى حلول بسيطة على النحو التالي بحسب ما أوضح موقع somagnews، ومن خلال هذا المقال نعرض لكل متابعينا نصائح الواتس اب التي يتم اتخاذها.

1- تحقق من اتصالك بالإنترنت :

في حالة أن المستخدم لم يستطع الاتصال بالواتساب لأي سبب خارج عن إرادته وقد يكون عيب التطبيق، عليه أولاً أن يتأكد أن الإنترنت يعمل وبشكل جيد، حيث يمكن للشخص المستفيد أن يقوم بوضع هاتفه في وضع الطائرة AIRPLANE MODE لفترة ثم إيقاف تشغيله، ثم يقوم المستخدم بإيقاف تشغيل WI- FI أو البيانات الخلوية لفترة من الوقت وقم بتشغيلها مرة أخرى لمعرفة ما إذا كان يمكنك إرسال/ استقبال الرسائل، ويمكنك اللجوء لإعادة تشغيل الهاتف كحل أخير.

2- مسح ذاكرة التخزين المؤقت والبيانات الخاصة بالواتساب

وهناك الحل الثاني الأسرع والذي يلجأ إليه الكثير في حالة الحيرة لعدم معرفة السبب، حيث يقومون بفتح إعدادات الهاتف ومسح ذاكرة التخزين المؤقتة من تطبيق الواتساب من خلال البيانات الخاصة به، ومن الجدير بالذكر أن حذف البيانات قد يؤدي في بعض الأحيان إلى حذف المحادثات والصور وكافة مقاطع الفيديو الخاصة بالشخص المستخدم، لذلك يجب عليك أولاً عمل نسخة احتياطية من بيانات واتساب وذلك من خلال:

انتقل إلى واتساب – الإعدادات SETTING – الدردشات CHATS النسخ الاحتياطية BACKUP

وبمجرد الانتهاء من نسخ بيانات واتساب احتياطيا انتقل إلى إعدادات الهاتف PHONE SETTINGS – إعدادات التطبيق APP SETTINGS – التطبيقات المثبتة INSTALLED APPS – واتساب – مسح الذاكرة التخزين المؤقت – البيانات DATA / CLEAR CACHE

3- حافظ على تحديث واتساب

وأكد تطبيق الواتساب على ضرورة تحديث التطبيق أول بأول لتفادي أي خطأ قد يقع فيه الشخص المستخدم، علماً بأن كل تحديث يقوم الشخص به يجلب بعض التحسينات الجديدة وإصلاحات الأخطاء، لذلك إذا وصلت استخدام الإصدار الأقدم من التطبيق فمن المحتمل أن تفقد هذه التحسينات مما يؤدي إلى تباطؤ الأداء أو عدم اتساق، و لتحديث التطبيق انتقل إلى متجر جوجل GOOGLE PLAY – الإعدادات SETTINGS – تحديث التطبيقات تلقائياً AUTOMATICALLY UPDATE APPS – اختر ما تفضله وفقاً لذلك، وتحقق أيضاً مما إذا كنت قد قمت بالتسجيل في برنامج WHATSAPP BETA التجريبي وإذا وجدت إنك فيه ارجع إلى إطلاق واتساب العام.