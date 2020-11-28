مرسيدس تطلق سيارتها مايباخ الفاخرة في صيف 2021

أعلنت شركة مرسيدس عن إطلاق سيارتها مايباخ الفاخرة خلال صيف 2021.

وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارة الصالون الفاخرة تمثل أعلى موديل في الفئة S الجديدة، وتمتاز بشبكة مبرد مقلمة وطلاء ثنائي الألوان.

وقد قامت مرسيدس بزيادة طول قاعدة العجلات بسيارتها الفاخرة الجديدة بمقدار 18 سم مقارنة بالإصدار الطويل من سيارة الفئة S، ليصل طول قاعدة العجلات إلى 3.40 متر، بينما يبلغ الطول الإجمالي لسيارة الصالون الفاخرة 5.47 متر.

ويستفيد ركاب المقاعد الخلفية من هذه الرحابة الكبيرة لمقصورة السيارة بصفة خاصة؛ حيث تأتي مقاعد الاسترخاء مزودة بوظيفة الاستلقاء ومساند قدم قابلة للإخراج وطاولة مطوية في الكونسول الأوسط.

كما يمكن للركاب الاستمتاع بتناول المشروبات المثلجة من الميني بار المتوفر على متن السيارة الفاخرة في الأكواب الخاصة بسيارة مايباخ.

وتزخر سيارة مرسيدس مايباخ الجديدة بمختلف تجهيزات الراحة ومنها وظيفة تدفئة المقاعد المعتادة للمقاعد الخلفية وكذلك تدفئة الرقبة والأكتاف لزيادة مستوى الراحة والاسترخاء.

وعلى غرار سيارات الكوبيه والكابريو تتم مناولة أحزمة الأمان تلقائيا، وتوفر شركة مرسيدس ميزة الدعم الكهربائي للأبواب الكبيرة والثقيلة، بالإضافة إلى توافر نظام إلغاء الضوضاء النشط، والذي يساعد على الاستمتاع بأجواء هادئة ومريحة على متن مايباخ الجديدة.

ولم تفصح مرسيدس عن أية بيانات بشأن أنظمة دفع سيارتها الفاخرة الجديدة أو أسعارها المتوقعة.