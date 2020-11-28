نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد سبيس تون الحديث 2021 على النايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة من منا لا يعرف قناة سبيس تون للأطفال حيث نوضح من خلال هذا المقال تردد سبيس تون الحديث على القمر نايل سات، وتعد هذه القناة أحد أكثر القنوات متابعة من تسعينيات القرن الماضي حتى يومنا هذا، وهي أول قناة فضائية عربية تقدم مسلسلات كرتونية يابانية مدبلجة باللغة العربية، ولأن هناك طلب كبير على ترددات قناة سبيس تون ، وفرنا لكم أحدث تردد لها على القمر نايل سات.

تردد سبيس تون الحديث 2021

في بدايتها كانت قناة تجريبية وبعد فترة وجيزة أعلنت عن البث رسميا لتكون أول قناة عربية تبث مسلسلات الرسوم الكرتونية باللغة العربية الفصحى، بعد أن تم دبلجتها في استديوهات الزهرة في العاصمة السورية دمشق، كما أنها تقوم بعرض الأناشيد والأغاني الهادفة التثقيفية والتي أثرت على جيل التسعينات والجيل الذي تلاه، فقد كانت في بدايتها في عام 2000 بشكل رسمي وكانت حينها عبر تلفزيون البحرين وبعد سنتين أصبحت قناة سبيس تون للأطفال مستقلة إداريا وماليا، وأصبح لها مقرين في دمشق ودبي وكانت تعرض 10 كواكب مختلفة في كل كوكب يقدم مجموعة من الرسوم المتحركة، منها الكوميديا والآكشن والمغامرات وغيرها.

التردد الجديد لقناة سبيس تون على نايل سات

تقوم سنويا قناة سبيس تون بتعديل تردداتها وإطلاق ترددات جديدة على جميع الأقمار التي تبث عليها وبالرغم من ظهور العشرات من القنوات الكرتونية الجديدة، إلا أنها حافظت على قاعدتها الجماهيرية الواسعة والتي تتابع في جميع بلدان الوطن العربي، وفي باقي دول العالم من المغتربين العرب والآن إليكم تحديث قناة سبيس تون 2021: