نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث تردد قناة عين دروس 2021 على النايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع استمرار التعليم عن بعد في المملكة العربية السعودية يبحث الطلبة عن تردد قناة عين دروس 2021 ، حيث تقوم القناة التعليمية عين السعودية ببث الدروس التعليمية طيلة أيام الاسبوع ما عدا يومي الجمعة والسبت وبجودة عالية، كما تقدم الدروس لكافة المراحل التعليمية وهي المتوسطة والثانوية والابتدائية، وتوفر قناة عين دروس التعليمية قناة تابعة لها على موقع يوتيوب أيضا وتوفر عليها جميع الدروس ولكافة المراحل التعليمية من مقررات الثانوية والابتدائية والمتوسطة وتقوم بإتاحتها للجميع.

تردد قناة عين دروس 2021

تعمل وزارة التعليم السعودية على توفير الوسائل الالكترونية لجميع الطلبة في المملكة ومع ارتفاع مؤشرات الإبقاء على التعليم عن بعد حتى لو انتهت الأزمة الصحية، فإنها تقوم بتطوير الوسائل الالكترونية التعليمية باستمرار والتي تعد قاعدتها الأساسية قناة عين دروس التعليمية، وحديثا تم إطلاق منصة مدرستي والتي أصبحت إحدى أهم المنصات التعليمية على مستوى الوطن العربي، ومن خلالها يتلقى أكثر من 4 ملايين طالب وطالبة تعليمهم المجاني، كما أن قناة عين التعليمية توفر أيضا لملايين الطلاب الدروس التعليمية وخاصة منهم من لا يمتلك شبكة انترنت جيدة في منزله.

تعرف على أحدث ترددات مجموعة عين التعليمية 2021

تقوم قناة عين بتحديث تردداتها كل فترة ومع اقتراب السنة من نهايتها فقد حدثت قناة عين التعليمية تردداتها لتصبح على الشكل التالي:

تردد قنوات عين التعليمية: 11564

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: ⅚.