نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الحصول على شهادة فى التسويق الرقمى مجاناً ضمن برنامج مهارات جوجل في المقال التالي

عمر شويل - جدة شهادة فى أساسيات التسويق الرقمى من مهارات جوجل هى دورة مقدمة من جوجل مجاناً ضمن برنامح مهارات جوجل، وتمنحك شهادة معتمدة من جوجل بعد إجتياز الإختبارات بنجاح، ولديك الحرية فى الاختيار بين دراسة الدورة التعليمية كاملة من البداية إلى النهاية أو اختيار وحدات معيّنة منها ودراستها إن كنت على دراية بأساسيات التسويق الرقمى وذلك على حسب رغبتك. تفاصيل دورة التسويق الرقمى عدد وحدات الدورة ٥ وحدات.

إجمالى عدد الدروس ٢٦ درس.

عدد الساعات ٤٠ ساعة.

الدورة مجانيّة.

متاحة للمبتدئين. تحصل على شهادة معتمدة من جوجل فى نهاية الدورة شرط إجتياز جميع الإختبارات. طريقة الدراسة فى دورة التسويق الرقمى الدراسة والإختبار أون لاين عبر الرابط الحصول على شهادة فى التسويق الرقمى مجاناً ضمن برنامج مهارات جوجل إجمالى عدد المقررات التى يتم تدرسها هى ٧ وحدات تحتوى على 26 درس. المقررات التى يتم تدرسها فى دورة التسويق الرقمى فى مهارات جوجل هى: الوحدة الأولى خلق فرص منتجك او خدمتك على الأنترنت (٤ دروس) كيفية إغتنام الفرص المتاحة على الإنترنت.

الخطوات الأولى لنجاحك على الإنترنت.تعزيز وتمكين تواجدك فى عالم الإنترنت.

التخطيط لإستراتيجة أنشطتك التجارية على الإنترنت.

كيفية تمكين الأخريين من الحصول على موقعك على الإنترنت بسهولة. الوحدة الثانية كيف تمكن الجمهور من العثور على محتواك أو سلعتك على الإنترنت بسهولة ( ٥ دروس) مقدمة فى فهم اليه عمل وإستخدام محركات البحث.

شرح كيف يتم العثور عليك فى محركات البحث.

كيفية إستخدام محركات البحث فى تحقيق هدفك.

كيف تستخدم إعلانات محركات البحث الإستخدام الأمثل.

كيف تحسن من حملاتك على محركات البحث. الوحدة الثالثة الحصول على جمهور فى نطاقك المحلى وعلى وسائل التواصل الإجتماعى وعلى أجهزة الموبايل (٧ دروس) كيف تقوم بتعريف جمهورك المحلى بنشاطك التجارى.

كيف تقوم على مساعدة عملائك المحليين فى العثور عليك على الإنترنت.

كيف تظهر وتبرز نشاطك التجارى على مواقع التواصل الإجتماعى.

تعزيز معرفتك بمواقع التواصل الإجتماعى.

معرفة الفرص التى تتيحها أجهزة الموبايل.

تعزيز معرفتك بمواقع التواصل الإجتماعى.

معرفة الفرص التى تتيحها أجهزة الموبايل. الوحدة الرابعة كيفية وصولك إلى أكبر عدد العملاء بإستخدام الوسائل الإعلانية المتاحة على الإنترنت (٤ دروس) كيفية إستخدام الإتصال عبر البريد الإلكترونى.

كيف تتمكن وتستفيد من الإعلان على المواقع الإلكترونية الأخرى.

تتعلم مهارات إستخدام الإعلانات الصورية.

كيف تستفيد من المحتوى الفيديو. الوحدة الخامسة كيف يمكنك تتبع زيارة جمهورك على الانترنت وكيفية قياسها (٣ دروس). كيف تبدأ فى إستخدام الإحصاءات الرقمية.

كيف تحقق النجاح المنشود من خلال الإحصاءات الرقمية.

كيف تترجم وتحول البيانات الرقمية إلى إجراءات. الوحدة السادسة كيف تستطيع تسويق خدماتك ومنتجاتك على الإنترنت (٢ درس). كيف تنشأ متجر إلكترونى على الإنترنت.

كيف تزيد مبيعاتك على الإنترنت. الوحدة السابعة والأخيرة من دورة مهارات جوجل فى التسويق الرقمى كيف تتمكنك من تحقيق إنتشار دولى على الإنترنت والتوسع فى نشاطك دولياً (١ درس). كيف تتوسع فى نشاطك على الأنترنت دولياً.

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