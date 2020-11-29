كورونا وسرطان الرئة.. التشابه والاختلاف
كشف رئيس الجمعية البريطانية لمكافحة أمراض السرطان، روبرت رينتولا، عن التشابه والاختلاف بين أعراض الإصابة بفيروس كورونا وسرطان الرئة.
وقال رينتولا إنه رغم التشابه في الأعراض لدى المصابين بفيروس كورورنا والمصابين بسرطان الرئة، إلا أن هناك عدة اختلافات تساعد في التمييز بين الحالتين، وفقاً لروسيا اليوم.
وأوضح الطبيب أن السعال الجاف المصحوب بضيق في التنفس والحمى وآلام في العضلات وفقدان حاسة الشم والتذوق قد تكون أعراضا لمرض كوفيد -19 (كورونا)، أما إذا كان السعال مرفوقا بدم لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، وفي نفس الوقت نقص فقدان الوزن وآلام بالقفص الصدري فإن هذه الأعراض قد تشير إلى الإصابة بسرطان الرئة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كورونا وسرطان الرئة.. التشابه والاختلاف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.