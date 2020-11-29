نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Huawei Matebook X Pro مواصفاته وسعره في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة Huawei Matebook X Pro ، أعلنت شركة هواوي عن لابتوب هواوي ميت بوك x برو 2020 بمواصفات وإمكانيات عالية جدا وشكل أنيق وجذاب وبوزن خفيف لكي تتمكن من حمله في أي مكان تريده، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على مواصفات وسعر لابتوب هواوي الجديد Huawei Matebook X Pro في السعودية، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

مواصفات Huawei Matebook X Pro

يأتي لابتوب matebook x pro بمعالج من نوع intel core i7-10510u جيل عاشر، بسرعة 1.80 جيجا هيرتز، ومعالج من نوع intel core i5-10210u جيل عاشر، بسرعة 1.60 جيجا هيرتز .

بمعالج من نوع intel core i7-10510u جيل عاشر، بسرعة 1.80 جيجا هيرتز، ومعالج من نوع intel core i5-10210u جيل عاشر، بسرعة 1.60 جيجا هيرتز . يأتي في الجهاز 2 كارت شاشة الأول بسعة 2 جيجا بايت GDDR5 من نوع NVIDIA GeForce MX 250، مدمج مع كارت شاشة من نوع intel HD Graphics 620 .

الجهاز يأتي بإصدارين للذاكرة العشوائية، إصدار بسعة 16 جيجا بايت وإصدار بسعة 8 جيجا بايت، بسرعة 2133 ميجا هرتز، من نوع LPDDR3 .

شاشة لابتوب هواوي ميت بوك X برو 2020 من نوع LTPS، بحجم 13.9 بوصة، بدقة 3000*2000 بكسل Nits 450 لتقديم تجربة رؤية أفضل وأكثر وضوحا .

من نوع LTPS، بحجم 13.9 بوصة، بدقة 3000*2000 بكسل Nits 450 لتقديم تجربة رؤية أفضل وأكثر وضوحا . تدعم شاشة الجهاز خاصية اللمس المتعدد .

يأتي الجهاز بهارد من نوع SSD بسعة تصل إلي 1 تيرا بايت، بإصدار NVME PCLE لسرعة فائقة .

يأتي الجهاز بإبعاد 304*217*14.6 مم، بوزن 1.33 كيلو غرام .

يأتي في الجهاز منافذ الإدخال والإخراج .

يمكن تشغيل الجهاز بلمسة واحده على زر الطاقة لأنه مزود ببصمة .

يأتي في جهاز matebook x pro مقبس سماعة ستيريو بحجم 3.5 ملم .

مقبس سماعة ستيريو بحجم 3.5 ملم . يمكن نقل البيانات والشحن والاتصال مع MateDoke 2 من خلال usb-cx2 .

يوجد في لوحة المفاتيح إضاءة خلفية، من نوع chiclet .

لوحة اللمس في الجهاز تدعم اللمس المتعدد .

يأتي في الجهاز وسائط متعدده من نوع Multimedia .

دقة كاميرا ويب لابتوب هواوي ميت بوك x برو 2020 1 ميجا بكسل، منبثقة في لوحة المفاتيح .

نظام الصوت في الجهاز من نوع دولبي أتموس .

يأتي في الجهاز سماعات رباعية، وميكروفونات رقمية رباعية .

يدعم الجهاز الاتصال اللاسلكي والشبكات .

بطارية من نوع ليثيوم بوليمر بقوة 56 واط لتعمل لمدة تصل إلى 6 ساعات متواصله .

يعمل جهاز matebook x pro من شركة هواوي بنظام Windows 10 أحدث أنظمة مايكروسوفت .

سعر اللابتوب

سعر الجهاز في المملكة العربية السعودية 6500 ريال سعودي .

سعر الجهاز في مصر 27220 جنيه مصري .

سعر الجهاز عالميا 1750 دولار .

الآن وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم مواصفات وسعر لابتوب Huawei Matebook X Pro في السعودية .