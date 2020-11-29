نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تسجيل موقع في قوقل ماب أو كيف اضيف موقع على قوقل ماب Google Maps في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تسجيل موقع في قوقل ماب أو كيفية اضافة موقعك على خرائط جوجل Google maps، يتساءل كثير من أصحاب المحال التجارية والمطاعم كيف اضيف موقع على قوقل ماب، وذلك من أجل تعريف موقع وعنوان المحل أو المطعم من خلال خرائط جوجل، ويهدف من وراء ذلك إلى التسهيل على الزائر أو العميل حتى يستطيع الوصول للمكان وذلك عبر موقع أو location المكان والموجود في Google maps أو عبر الاتصال بالمكان، كما يتمكن العميل من التعرف على المكان من خلال الصور المُضافة على قوقل ماب، كما يمكن إضافة قائمة بالأسعار أيضا بعد تسجيل الموقع في جوجل ماب.

طريقة تسجيل موقع في قوقل ماب

يستطيع الشخص اضافة موقع قوقل ماب عبر اتباع عدد من الخطوات البسيطة التي سوف نوضحها في موضوعنا اليوم، حيث تعتبر خرائط جوجل Google maps من الخدمات التي أصبح لا يستغنى عنها الكثير من الأشخاص، إضافة إلى ذلك يستخدم العديد من الأشخاص قوقل ماب في العمل والربح أون لاين، أما عن طريقة تسجيل موقع في قوقل ماب فيمكنك اتباع الخطوات التالية:

يقوم المستخدم بالدخول على جوجل ماب ثم كتابة أي جملة غير معروفة في قائمة البحث.

ثم كتابة أي جملة غير معروفة في قائمة البحث. سوف تظهر للمستخدم الجملة التالية “لم يتم العثور على أي نتائج، يُرجى محاولة البحث عن أي شئ أخر أو في منطقة مختلفة، هل هناك مكان غير موجود؟”

يقوم المستخدم بالضغط على خيار إضافة مكان، ويتم إدخال اسم المكان، ثم الفئة سواء فنادق أو محال تجارية أو مطاعم أو غيره.

يتم الضغط على خيار موقع جغرافي، ويُنصح أثناء وضع الموقع أو العنوان على قوقل ماب أن يتواجد الشخص داخل المكان، أو أن يكون على دراية كاملة بالعنوان الخاص بالمكان بكل دقة.

بعد تحديد المكان بدقة يتم الضغط على موافق، ثم يتم تحديد ساعات العمل، فإذا كان المكان فندق يتم وضع 24 ساعة من العمل، وإذا كان مطعم أو مقهى يتم إضافة عدد ساعات العمل وكذلك أيام العمل إذا كان هناك أيام عُطلة.

يرجى التدقيق في تطبيق طريقة تسجيل موقع في قوقل ماب بدقة، وذلك حتى يتم الموافقة من جوجل على إظهار موقعك، ويتم إضافة مجموعة صور خاصة بالمقهى أو المطعم أو الفندق الذي يتم تحديد عنوانه أو موقعه على قوقل ماب، على أن تتضمن الصور المكان، وكذلك يمكن إضافة صورة بقائمة الأسعار وإضافة رقم الجوال الخاص بالمكان أو بقسم الاستقبال التابع للمكان، كما يمكن إضافة لينك صفحة الفيس بوك أو لينك الموقع حسب المتوفر، ويتم إضافة تاريخ افتتاح المكان الذي يتم تحديد عنوانه على خرائط جوجل، ثم يتم الضغط على أيقونة تم والضغط على أيقونة إضافة المكان، وبذلك تكون قد انتهيت من طلب اضافة موقع على قوقل ماب.

في خلال يومين عمل يتم إرسال إيميل بالرد بموافقة الموقع، وبعد فترة أقصاها أسبوعين يتم تفعيل ظهور المكان فور البحث عنه على الفور على خدمة قوقل ماب، كما يساعده في التعرف على المكان من خلال صور يتم إضافتها أو رقم جوال يمكنهم الاتصال به، بالإضافة إلى تحديد الاتجاهات أيضا، وبذلك تكون قد قمت بتطبيق طريقة تسجيل موقع في قوقل ماب ومساعدة عملائك على الوصول للمكان بسرعة ودقة.

وبذلك نكون قد انتهينا من موضوعنا اليوم حول كيفية تسجيل موقع على خرائط جوجل، والذي أجبنا من خلاله على التساؤل الذي يشغل بال كثير من أصحاب المحال وهو كيفية تسجيل موقع على خرائط جوجل Google maps، وتعلمنا بالخطوات التفصيلية طريقة تسجيل موقع في قوقل ماب.