نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر Oppo Reno 5 Pro Plus بالسعودية ومصر والدول العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة Oppo Reno 5 Pro Plus ، هو أحد سلسلة هواتف Reno 5 الجديدة من شركة اوبو العالمية، والتي تم الإعلان عنها بعد النجاح الكبير الذي حققته هواتف رينو 4، والتي تشمل هاتف رينو 4 برو، وتضم هذه السلسلة الجديد من هواتف اوبو، هاتف Oppo Reno 5 5G، وهاتف Oppo Reno 5 Pro، وهاتف Oppo Reno 5 Pro Plus، الذي يحتوي على العديد من المواصفات الرائعة، والتي تجعل الهاتف ينافس الهواتف الذكية الأخرى التي توجد بالأسواق العالمية، وأهم هذه المواصفات أن الموبايل يدعم تشغيل شبكات الجيل الخامس، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على مواصفات ومميزات وسعر الهاتف بالسعودية ومصر والوطن العربي.

مواصفات Oppo Reno 5 Pro Plus

يأتي الموبايل بالعديد من المواصفات والإمكانيات عالية الجودة وبيانها كالآتي:-

يأتي هاتف اوبو رينو 5 برو بلس الجديد، مدعوم بتشغيل شبكة الجيل الخامس وبقية الشبكات الأخرى. تبلغ أبعاد الجوال 159.6*72.5*7.6 ملم، ويبلغ وزنه 172 جرام. يأتي الهاتف بشريحتين اتصال من نوع Nano SIM. التليفون يأتي بألوان عديدة الأزرق والوردي والأبيض والأخضر والأسود. الجوال يأتي مصنوع من زجاج الـ Corning Gorilla في الواجهة والظهر، ويحتوي على إطار من معدن الألومنيوم. يأتي الهاتف بنظام تشغيل اند رويد 10. المعالج من نوع كوالكم SDM765 سناب دراجون 765، بدقة تصنيع 7 نانو متر. الهاتف يأتي بمعالج رسومي من نوع Adriano 620. يأتي الهاتف بنوعين من حيث حجم الذاكرة، النوع الأول يأتي بذاكرة حجمها 128 جيجابايت، والنوع الثاني مساحته 256 جيجابايت. يأتي الجوال بنوعين من حيث نوع الذاكرة العشوائية، النوع الأول يأتي بذاكرة 8 جيجابايت، والثاني يأتي بذاكرة 12 جيجابايت. يحتوي الهاتف على مكبر صوت ستيريو. يحتوي على منفذ 3.5 ملم خاص بالسماعات الخارجية. يأتي بتقنية الواي فاي، ويدعم خاصية الهوت سبوت، ويدعم الـ Wi-Fi Direct. يحتوي على أحدث أنواع البلوتوث 5.1، ويدعم الـ LE، ويدعم A2DP. يدعم خاصية الـ GPS لتحديد المواقع الجغرافية. التليفون يدعم الاتصال القريب المدى NFC. يحتوي الموبايل على مستشعرات الدوران، والتقارب، والتسارع، والبوصلة، والبصمة.

مواصفات شاشة اوبو رينو 5 برو بلس

يأتي الهاتف بشاشة حجمها كبير ومواصفاتها عالية وهى كما يلي:-

شاشة هاتف Oppo Reno 5 Pro Plus من نوع اموليد كابستيف وهى تعمل باللمس، وتحتوي على 16 مليون لون.

من نوع اموليد كابستيف وهى تعمل باللمس، وتحتوي على 16 مليون لون. يبلغ حجم الشاشة 6.55 بوصه.

تستحوذ الشاشة على 89.5% من واجهة الجوال الأمامية.

دقة الشاشة حوالي 1080*2400 بكسل، بمعدل كثافة بكسلات 402 بكسل لكل إنش، ونسبة الطول إلى العرض 20:9.

تحتوي الشاشة على طبقة حماية من الكسر أو الخدوش من نوع كورنينج غوريلا 6.

تحتوي الشاشة على خاصية الـ HDR10.

معدل تحديث شاشة الجوال 90Hz.

مواصفات كاميرات اوبو رينو 5 برو بلس

يأتي جوال Oppo Reno 5 Pro Plus بأربعة كاميرات، ثلاثة كاميرات خلفية، وكاميرا واحدة أمامية ومواصفاتهم كما يلي:-

الكاميرا الخلفية للهاتف ثلاثية، دقة الكاميرا الأولى 48 ميجا بكسل، وهى عريضة وتحتوي على المثبت البصري OIS، وتدعم خاصية PDAF، بفتحة عدسة 1.7/F، والكاميرا الثانية دقتها 13 ميجا بكسل، وتدعم الزووم ، والـ PDAF، بفتحة عدسة 2.4/F، والثالثة دقتها 12 ميجا بكسل وهى كاميرا عريضة جدًا، بفتحة عدسة 2.2/F. تأتي الكاميرا بفلاش ليد مزدوج، وتدعم خاصية الـ HDR، وخاصية البانوراما. تدعم تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K لكل 30 إطار في الثانية. تدعم التصوير بدقة 1080 بكسل لكل 30/60/120 إطار في الثانية الواحدة. تحتوي على مثبت بصري، ومثبت إلكتروني gyro-EIS. تدعم التصوير بجودة الـ HDR. الكاميرا الأمامية السلفي، دقتها 32 ميجا بكسل، وهى كاميرا عريضة، بفتحة عدسة 2.4/F. تحتوي الكاميرا الخلفية على خاصية الـ HDR. تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 1080 بكسل لكل 30 إطار بالثانية، وتحتوي على مثبت بصري.

مواصفات بطارية Oppo Reno 5 Pro Plus

يأتي الجوال ببطارية كبيرة تعمل لفترات طويلة أثناء استخدام الهاتف ومواصفاتها كما يلي:-

حجم بطارية هاتف اوبو رينو 5 برو بلس 4000 مللي أمبير، من نوع ليثيوم بوليمر، والبطارية غير قابلة للإزالة من مكانها.

4000 مللي أمبير، من نوع ليثيوم بوليمر، والبطارية غير قابلة للإزالة من مكانها. تدعم البطارية الشحن السريع بقدرة 65 وات.

تصل البطارية إلى 60% في مدة 15 دقيقة، وتصل إلى 100% في ستة وثلاثون دقيقة.

سعر اوبو رينو 5 برو بلس

سوف يأتي الهاتف في السعودية ومصر والدول العربية بالأسعار الآتية:-

سعر Oppo Reno 5 Pro Plus في مصر 8618 جنيه مصري. سعر الجوال في السعودية 1989 ريال سعودي. سعر الموبايل في الإمارات 1948 درهم إماراتي. سعر الجوال في الهند 40097 روبية هندي. سعر التليفون في العراق 631437 دينار عراقي. سعر الهاتف باليورو 470 يورو. سعر الجوال بالدولار الأمريكي 530 دولار.