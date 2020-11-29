نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات هاتف Oppo Reno 5 5G وأهم مميزاته وسعره المتوقع في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت شركة أوبو بالإعلان عن أحدث هاتف عنه في الأسواق بعد النجاحات الكبيرة التي حققها هاتف Oppo Reno 4، و هاتف Oppo Reno 4 Pro، والشركة حققت سلسلة من النجاحات للهواتف في المنطقة العربية، ونالة هواتفها إقبال من ناحية المستهلكين في الوطن العربي، وأهم ما يميز هاتف Oppo Reno 5 5G أنه يدعم تشغيل شبكات الجيل الخامس رغم رخص ثمنه بالمقارنة بالهواتف الاخري، وسوف نتعرف متابعينا على مواصفات وأهم مميزات هاتف Oppo Reno 5 5G وسعره المتوقع في السعودية.

مواصفات هاتف Oppo Reno 5 5G

يحتوي هاتف Oppo Reno 5 5G على العديد من المواصفات وهي كالتالي:-

يبلغ وزن الهاتف الجديد من شركة اوبو 172 جرام. تأتي أبعاد الهاتف 159.1*73.4*7.9 ملم. حجم شاشة الجوال حوالي 6.43 بوصة، مما يجعلنا نستمتع عند مشاهدة الفيديوهات وتصفح الانترنت. تأتي شاشة الموبايل محمية بطبقة من زجاج Courting Gorilla المقاوم للخدوش والكسر من الإصدار السادس, وتأتي أبعاد شاشة الهاتف 20:9. يدعم الهاتف تركيب شريحتي اتصال من نوع نانو SIM. لا يدعم الهاتف تركيب ذاكرة خارجية (كارت ميموري). يدعم الهاتف خاصية USB On-The-Go، ويدعم منفذ الـ Type-C. يحتوي الهاتف على مستشعر للبصمة ويوجد أسفل شاشة الهاتف. يحتوي الهاتف على منفذ 3.5 مللي خاص بسماعات الأذن. تأتي شاشة الهاتف بشاشة من نوع AMOLED كابستيف. تبلغ دقة شاشة أوبو الجديد 1080*2400 بكسل في كل بوصة. تأتي الكاميرا الخلفية للهاتف رباعية، حيث تبلغ دقة الكاميرا الأولى 64 ميجا بكسل، بفتحة عدسة قطرها 1.8/F، وهى من النوع الـ Wide، والكاميرا الثانية للهاتف تبلغ دقتها 8 ميجا بكسل، بفتحة عدسة 2.2/F، وهى من النوع الـ Ultra Wide، وتبلغ دقة الكاميرا الثالثة للهاتف 2 ميجا بكسل، بفتحة عدسة 2.4/F، وتأتي دقة الكاميرا الرابعة 2 ميجا بكسل، بفتحة عدسة قطرها 2.4/F، وتستخدم هذه الكاميرا في عمل العزل والبورتريه. تتميز الكاميرات الخلفية بأنها تقوم بعمل الضبط التلقائي للصور, وتتميز أيضاً الكاميرات بأنها تقوم بعمل العنونة الجغرافية. يحتوي على فلاش أحادي من النوع LED يساعد في عملية التصوير الليلي, وتحتوي أيضاً هذه الكاميرات على خاصية التركيز باللمس. تكون الكاميرا الأمامية للهاتف أحادية، تبلغ دقتها 32 ميجا بكسل، بفتحة عدسة قطرها 2.0/F. تأتي الكاميرا الأمامية للهاتف بتصوير الفيديوهات بجودة 1080 بكسل لكل 30 إطار خلال الثانية الواحدة. يأتي نظام تشغيل الهاتف Android 11 وهو من شركة جوجل. تأتي سرعة معالج الهاتف الجديد من اوبو ثماني النواة. يأتي الهاتف بنوعين من الإصدارات ويأتي الإصدار الأول للهاتف بذاكرة صلبة داخليها حجمها 128 جيجابايت، وذاكرة عشوائية سعتها التخزينية 8 جيجابايت، ويأتي الإصدار الثاني الهاتف بذاكرة صلبة حجمها 256 جيجابايت، وذاكرة عشوائية يبلغ حجمها 12 جيجابايت. تدعم البطارية خاصية الشحن السريع بقوة 65 وات, ولكن بطارية الهاتف لا يدعم خاصية الشحن اللاسلكي العكسي. تكون بطارية الهاتف سعتها كبيرة جدًا حيث تبلغ 4300 مللي أمبير. بطارية الهاتف تكون من نوع ليثيوم بوليمر التي غير قابلة للإزالة.

مميزات هاتف Oppo Reno 5 5G

سوف نتعرف متابعينا على أهم مميزات هاتف Oppo Reno 5 5G الجديد كالتالي:-

يدعم الهاتف الشحن السريع بقدرة عالية جدًا تبلغ 65 وات.

تأتي شاشة الهاتف على شكل الثقب.

يأتي الجوال بأحدث إصدار من نظام التشغيل وهو اند رويد 11.

يدعم الهاتف البصمة وتأتي في أسفل الشاشة.

سعر هاتف Oppo Reno 5 5G

لم يتم الإعلان عن سعر الهاتف حتى الان ولكن السعر المتوقع للهاتف هو 295 دولار أمريكي للنسخة الـ 128 ج مع 8 رام, أي يعادل يعادل هذا السعر بالمصري حوالي 4600 جنيه مصري, و يعادل بالسعودي حوالي 1100 ريال سعودي.