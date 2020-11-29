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دوت الخليج -

أفضل 6 أوقات لشرب الماء

تناول الماء من العادات الصحية التي يجب الانتباه إليها، ويحتاج الجسم يوميًا من 2 إلى 3 لتر من الماء للتمتع بصحة جيدة.. وهناك بعد الأوقات التي بفضل فيها تناول الماء.

في التقرير التالي نعرض لكم أفضل مواعيد تناول الماء للحصول على أكبر قدر من الفوائد، وفقًا لما ذكره موقع “Every day health”:

من الضروري أن يحرص الأشخاص على الانتظام في تناول الماء للحصول على الترطيب الذي يحتاجه الجسم.. كما أن الماء ضروري للقلب، والرئتين، والدماغ، وعملية الهضم. أفضل 6 أوقات لشرب الماءتناول الماء من العادات الصحية التي يجب الانتباه إليها، ويحتاج الجسم يوميًا من 2 إلى 3 لتر من الماء للتمتع بصحة جيدة.. وهناك بعد الأوقات التي بفضل فيها تناول الماء.في التقرير التالي نعرض لكم أفضل مواعيد تناول الماء للحصول على أكبر قدر من الفوائد، وفقًا لما ذكره موقع “Every day health”:من الضروري أن يحرص الأشخاص على الانتظام في تناول الماء للحصول على الترطيب الذي يحتاجه الجسم.. كما أن الماء ضروري للقلب، والرئتين، والدماغ، وعملية الهضم. أفضل الأوقات لتناول الماء

هناك بعض الأوقات التي يعتبر فيها تناول الماء هو الأفضل على الإطلاق حيث يتم الحصول على أكبر الفوائد من الماء، وهي كالتالي:

عند الاستيقاظ

من الضروري أن يحرص الأشخاص على تناول كوب أو كوبين من الماء فور الاستيقاظ من النوم.. حيث يوضح الأطباء أنه أثناء النوم لا يحصل الجسم على الماء، وبالتالي عند الاستيقاظ يعاني الشخص من الجفاف.. لذلك من الأفضل تناول الماء فور الاستيقاظ ثم يمكن تناول المشروب المفضل.

قبل تناول الوجبات

يلعب تناول الماء قبل الوجبات دورًا هامًا في زيادة الشعور بالشبع، وبالتالي يمنع الإفراط في تناول الطعام ويساهم في فقدان الوزن ومن الأفضل أن يكون الماء شديد البرودة فكلما زادت برودة الماء كلما كان تناول الطعام أقل.

تناول الماء مع الطعام

يوضح أحد الأطباء أن تناول الماء بجانب الأطعمة الغنية بالألياف يساعد على سهولة تحركها في الجهاز الهضمي، كما تمتص الماء وبالتالي تساعد على تنظيم حركة الجهاز الهضمي، وذلك لا يرتبط بالأطعمة التي تحتوي على ألياف فقط بل جميع الأطعمة.

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عند الإصابة بالصداع

أثبتت الدراسات أن الصداع يمكن أن يكون أحد أعراض الجفاف، وبالتالي يتسبب ذلك في الصداع النصفي، لذلك ينصح بتناول الماء لمرضى الصداع النصفي حيث يقلل من قوة الصداع ومدته.

قبل وأثناء وبعد التمرين

من الضروري أن يحرص الأشخاص على شرب الماء قبل ممارسة التمارين بيوم أو يومين وليس قبل التمرين مباشرة، لأن ذلك يسبب انتفاخ غير مريح أثناء الحركة، ويجب الانتظام في تناول الماء قبل التمرين، مما يساعد على زيادة التعرق، كما يفضل شرب الماء أثناء تمارين المشي والجري.

قبل النوم

لا يفضل تناول كوب أو كوبين من الماء قبل النوم حيث يتسبب ذلك في الاستيقاظ ليلًا والذهاب إلى المرحاض، وبالتالي يفضل تناول رشفة أواثنين قبل النوم وإحضار كوبًا بجانب السرير.*وكالات

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