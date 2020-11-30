تعرّف على أول هاتف ذكي من صناعة سعودية Azom desert 2

بعد إنتظار طويل أطلقت احدى الشركات السعودية المتخصصة في مجال التقنية و التكنولوجيا أول هاتف ذكي يمكن القول أنه ذات صناعة سعودية كاملة و أطلقت عليه غسم Azom desert 2 .

و يأتي هاتف Azom desert 2 مع تصميم أنيق كما تلاحظ في الصور التي أدناه ، و يحتوي الهاتف على مجموعة من المواصفات سوف نتعرف عليها معا في السطور التالية .

و يأتي الهاتف السعود Azom desert 2 بنظام تشغيل من نوع android 11 مع واجهة تشغيل بأسم ابراهيم Ui ، و على مستوى المزايا فإن الهاتف يحتوي على الآتي : – شاشة بقياس 6.4 بوصة من نوع IPS LCD بدقة +HD – معالج من ميدياتك هليو جى 70مع معالج روسوميات mail G72

– اربع كاميرات 48+13-5+2 مع كاميرا أمامية بدقة 24 ميجابكسل – بطارية 4000 ميللى امبير مع شحن سريع فى 80 دقيقة – و يدعم الهاتف أيضا بصمة مدمجة فى الجنب مع دعم NFC – و يأتي الهاتف بسعر 799 ريال مع سماعات إضافية مجانية كهدية .

و تعتبر هذه الخطوة و التي تتمثل في اطلاق هاتف ذات صناعة سعودية من بين الخطوات التي يمكن أن تساهم بشكل كبير في تطور المجال الصناعي التكنولوجي في السعودية .